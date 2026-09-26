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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

تأکید دادستان اشکذر بر تشدید نظارت برای مقابله با تب برفکی

تأکید دادستان اشکذر بر تشدید نظارت برای مقابله با تب برفکی

یزد- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر بر تقویت نظارت بر روند پذیرش و کشتار دام، رعایت الزامات بهداشتی و قرنطینه‌ای و اجرای دقیق دستورالعمل‌های مقابله با بیماری تب برفکی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدجواد زارع بیدکی در بازدید از کشتارگاه صنعتی دام، پایش دقیق دام‌های ورودی، رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای و کنترل فرآیند کشتار را از الزامات مهم در پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی عنوان کرد.

وی اجرای کامل دستورالعمل‌های ابلاغی و استمرار نظارت بر فعالیت کشتارگاه را ضروری دانست و خواستار تقویت همکاری میان دستگاه‌های مسئول برای مدیریت بیماری و پیشگیری از گسترش آن شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر به همراه مدیرکل دامپزشکی استان یزد از کشتارگاه صنعتی دام بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت، فرآیند پذیرش و کشتار دام و نحوه اجرای الزامات بهداشتی و دامپزشکی قرار گرفت.

در این بازدید، وضعیت رعایت ضوابط بهداشتی و دامپزشکی در مراحل پذیرش و کشتار دام بررسی و بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و نظارت‌های میدانی برای کنترل بیماری تب برفکی تأکید شد.

حفظ سلامت دام، صیانت از سرمایه‌های دامی و تداوم چرخه تولید از دیگر محورهای مورد توجه در این بازدید بود.

کد مطلب 6958766

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