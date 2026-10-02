بهروز افخمی مهمان «نردبان» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه‌، سیصد و سی و نهمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۱۰ مهر روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود. این قسمت از برنامه به مناسبت هفته‌ دفاع مقدس به تجربه‌های فیلمسازی مستند در جنگ تحمیلی می‌پردازد.

بهروز افخمی فیلمساز، مهمان این قسمت از «نردبان» است. وی در گفتگو با حامد شکیبانیا، درباره‌ تجربه‌های فیلمسازی مستند در جنگ تحمیلی و مشاهدات خود صحبت می‌کند.

در بخش دیگری از برنامه‌ این هفته، برشی از مجموعه مستند حقیقت روی آنتن می‌رود. مجموعه مستند حقیقت، از جمله مستندهای مرتضی آوینی است که در فاصله زمستان ۱۳۵۹ تا پاییز ۱۳۶۰ و در مقاطع مختلف زمانی فیلمبرداری، ساخته و پخش شده‌است.

در «نردبان» این هفته، بخش «و اینک مستند» اختصاص به مروری بر آثار جاناتان دمی نویسنده و کارگردان دارد و کارگاه تجربه نیز با صحبت‌های کن برنز فیلمساز روی آنتن می‌رود. در بخش «پیشنهاد تماشای فیلم مستند» نیز فیلم مستند «آتش درون: مرثیه‌ای برای کاتیا و موریس کرفت» ساخته‌ ورنر هرتزوگ بررسی می‌شود. این فیلم مستند روایتی از موریس و کاتیا کرافت است که زندگی خود را وقف کاوش در آتشفشان های جهان کردند.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه‌ مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۱۲ نیمه شب و ۱۴:۳۰ است.