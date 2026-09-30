میثم محبیانمهر تهیهکننده برنامه «مادر و کودک» که هر روز ساعت ۹ صبح روی آنتن شبکه سلامت میرود با اشاره به روند تغییر رویکرد این برنامه به خبرنگار مهر بیان کرد: «مادر و کودک» فعالیت خود را با محور سلامت مادر و کودک آغاز کرد، اما به مرور به برنامهای جامع و خانوادهمحور تبدیل شد که در کنار سلامت جسم، به سلامت روان، تغذیه، فرزندپروری، سبک زندگی، پیشگیری و باروری نیز میپردازد.
وی افزود: برنامه با توجه به نیاز مخاطبان و با تکیه بر رویکرد پیشگیرانه، تلاش میکند در افزایش سواد سلامت و اصلاح الگوهای رفتاری و سبک زندگی خانوادهها نقش داشته باشد.
محبیانمهر با اشاره به بخشهای مختلف برنامه گفت: در بخش گفتگوی کارشناسی، موضوعات روز سلامت مادر و کودک با حضور پزشکان و متخصصان بررسی میشود و در بخش «مادرانه»، تجربهها و دغدغههای مادران در دوران بارداری، پس از زایمان و فرزندپروری مطرح میشود. بخش «کودکانه» نیز به موضوعاتی مانند رشد جسمی و ذهنی، تغذیه، خواب، بازی و تربیت کودک اختصاص دارد.
تهیهکننده «مادر و کودک» همچنین از بررسی باورهای نادرست و توصیههای غیرعلمی در فضای مجازی خبر داد و عنوان کرد: تلاش میکنیم این باورها را با حضور متخصصان بررسی کنیم و پاسخهای علمی را با زبانی ساده و کاربردی در اختیار خانوادهها قرار دهیم.
وی افزود: پرسشهای صوتی و تصویری مخاطبان نیز یکی از منابع اصلی برنامه است و سؤالات واقعی خانوادهها در گفتگو با کارشناسان مورد بررسی و پاسخگویی قرار میگیرد.
محبیانمهر تغذیه مادر و کودک و سلامت روان خانواده را از دیگر محورهای برنامه دانست و گفت: تغذیه در دوران بارداری و شیردهی، تغذیه تکمیلی کودک، اضطراب و افسردگی، ارتباط والد و کودک و فرزندپروری از جمله موضوعاتی است که در «مادر و کودک» مورد توجه قرار میگیرد.
وی با اشاره به بخش «هزار روز طلایی» اظهار کرد: این بخش دوران پیش از بارداری، بارداری و ۲ سال نخست زندگی کودک را بررسی میکند. همچنین تجربههای واقعی مادران از دوران بارداری و زایمان تا چالشهای تربیت و رشد فرزند نیز در برنامه روایت میشود.
تهیهکننده «مادر و کودک» درباره انتخاب موضوعات برنامه توضیح داد: اتاق فکر برنامه با حضور مدیر گروه سلامت جسم و روان و سردبیر برنامه، مسائل و نیازهای واقعی خانوادهها را بررسی و اولویتبندی میکند و در کنار آن، بازخورد مخاطبان، نظر کارشناسان و مسائل روز جامعه نیز در انتخاب موضوعات نقش دارد.
وی تخصص و توانایی برقراری ارتباط با مخاطب را ۲ معیار اصلی در انتخاب مهمانان برنامه عنوان و اظهار کرد: بیشتر مهمانان از میان متخصصان و اعضای هیئت علمی دانشگاههای معتبر انتخاب میشوند، اما علاوه بر دانش تخصصی، توانایی سادهسازی مفاهیم پزشکی و پاسخ به مسائل واقعی خانوادهها نیز مورد توجه قرار میگیرد.
محبیانمهر در پایان با اشاره به مخاطبان برنامه گفت: مادران، پدران، زوجهای جوان، زنان در سنین باروری و خانوادههای دارای کودک، مخاطبان اصلی «مادر و کودک» هستند و تلاش میکنیم محتوای برنامه به گونهای ارائه شود که سایر اعضای خانواده نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
سری بیستوپنجم برنامه «مادر و کودک» به تهیهکنندگی میثم محبیانمهر و با اجرای المیرا سماواتی، هر روز ساعت ۹ صبح به صورت زنده روی آنتن میرود.
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