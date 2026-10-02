به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شمس لنگرودی شاعر، نویسنده و پژوهشگر در هشتمین برنامه «هم‌کلام» که ساعت ۸ صبح یکشنبه ۱۲ مهر از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود، از زندگی و هنر برای مخاطبان می‌گوید.

«عشق و فراموشی»، «رقص با گذرنامه جعلی»، «منظومه بازگشت و اشعار دیگر»، «ملاح خیابان‌ها، پنجاه و سه ترانه عاشقانه»، «رژه بر خاک پوک»، «آنها که به خانه من آمدند»، «تاریخ تحلیلی شعر نو»، «شب نقاب عمومی است» و «می‌روم که به کنسرت برسم» از جمله آثار شمس لنگرودی است.

شمس لنگرودی تجربه بازیگری در سینما را هم دارد و تاکنون در فیلم‌های «پنج تا پنج»، «احتمال باران اسیدی»، «رفتن» و «دوباره زندگی» ایفای نقش کرده است. او به عنوان بازیگر فیلم سینمایی «دکه» به کارگردانی سالار طهرانی را در نوبت اکران دارد.

در برنامه گفتگو محور «هم‌کلام» به کارگردانی سالار طهرانی و تهیه‌کنندگی کوشا دهقان، مجری برنامه فرزاد فربد جعبه زندگی مهمان را باز می‌کند تا او روایتگر قصه و خاطرات شخصی و حرفه‌ای خود باشد.

در این برنامه برای نخستین بار از هوش مصنوعی استفاده کاربردی شده تا مخاطبان بدانند روایت زندگی مهمان شبیه کدام یک از کتاب‌های ادبیات داستانی است.

«هم‌کلام» ساعت ۸ صبح یکشنبه‌ها از پلتفرم فیلم‌نت پخش می‌شود.

عوامل این برنامه عبارتند از طراح و کارگردان: سالار طهرانی، تهیه‌کننده: کوشا دهقان، نویسنده: رامبد خانلری، پدیدآورنده و مجری: فرزاد فربد، مشاور پروژه: عرفان حق‌نظری، مدیر فیلمبرداری: سهیل خویشکار، مدیر صدابرداری: ایمان بازیار، تدوین: کاووس آقایی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: عارف ابراهیمی، مدیرتولید: پژمان داستان، موسیقی: شاهین رضایی، خواننده: امیررضا خیری، طراح گرافیک: پریسا آنجفی، عکاس: علی اقتصاد، مشاور کارگردان: احسان واثقی، طراح صحنه: سالار طهرانی، طراح لباس: سحر سجاد، گریم: الهه شاهین، صداگذار: میلاد استخری، اصلاح رنگ و نور: آرش کاظم‌زاده، مدیر روابط عمومی: علی رستگار و مجری طرح: سازمان سینمایی داریوش با مشارکت نشر کتاب مجازی.