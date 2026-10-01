به گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌های مختلف سیما در روزهای پنجشنبه و جمعه ۹ و ۱۰ مهر میزبان فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی متنوعی چون «ب مثل باز»، «کمال‌الملک»، «تحت حمایت»، «در میان گرگ‌ها»، «نبرد پانفیلوف» و «عملیات هادال» خواهند بود. در این گزارش به معرفی و بررسی این آثار می‌پردازیم.

«ب مثل باز» و پروازی از قفس اندوه برای کشف دوباره زندگی

فیلم سینمایی جدید و درام «ب مثل باز» محصول سال ۲۰۲۵ به کارگردانی فیلیپا لوثورپ، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی کلیر فوی، برندن گلیسون و دنیز گاف آمده است: هلن مک‌دانلد زنی ۳۷ ساله است که پس از مرگ ناگهانی پدرش دچار فروپاشی عاطفی عمیقی می‌شود. او برای فرار از این سوگ سنگین، به علاقه قدیمی‌اش یعنی پرورش و تربیت یک پرنده شکاری (باز) پناه می‌برد. هلن رفته‌رفته از کار و خانواده فاصله گرفته و در انزوای کامل تنها با این پرنده وقت می‌گذراند. در آستانه مراسم یادبود پدرش، هلن که در مرز فروپاشی قرار دارد، با مرور عکس‌ها و خاطرات به درک تازه‌ای از زندگی پدرش می‌رسد. این کشف بزرگ، هلن را تکان داده و به او می‌آموزد که فرار از جهان، بی‌احترامی به یاد پدر است.

این فیلم بر اساس کتاب خاطرات بسیار پرفروش و تحسین‌شده‌ای به همین نام ساخته شده است. «ب مثل باز» در سایت راتن تومیتوز (Rotten Tomatoes) امتیاز ۸۲ درصد را به دست آورده و در سایت آی‌ام‌دی‌بی (IMDb) نمره ۶.۸ را دریافت کرده است.

در اجماع منتقدان راتن تومیتوز آمده است: با ترکیب نقش‌آفرینیِ به‌شدت تأثیرگذار کلیر فوی و تصاویری غنی، این فیلم با واقع‌گرایی گزنده و صداقتی متفکرانه به داستان سوگ و پذیرش آن می‌پردازد.

«کمال‌الملک» و پرتره‌ای ماندگار از سرنوشت نقاش‌باشیِ دربار قاجار

فیلم سینمایی تاریخی و جاودانه «کمال‌الملک» محصول سال ۱۳۶۲ به کارگردانی زنده‌یاد علی حاتمی، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم با نقش‌آفرینی چهره‌هایی از جمله زنده‌یاد جمشید مشایخی، زنده‌یاد عزت‌الله انتظامی، زنده‌یاد محمدعلی کشاورز، زنده‌یاد داوود رشیدی و علی نصیریان آمده است: این اثر روایتی جذاب و تاریخی از زندگی محمد غفاری نقاش چیره‌دست و نامدار ایرانی ملقب به «کمال‌الملک» است. داستان از زمان ورود او به عنوان نقاش‌باشی به دربار ناصرالدین‌شاه قاجار آغاز می‌شود و با عبور از حوادث پرالتهاب دوران مظفرالدین‌شاه و مشروطه، تا زمان روی کار آمدن پهلوی اول و مقاومت کمال‌الملک بر سر اصولش که به تبعید او ختم می‌شود، ادامه می‌یابد.

«کمال‌الملک» یکی از مهم‌ترین آثار سینمای کلاسیک ایران است که با دیالوگ‌های خاص علی حاتمی و موسیقی ماندگار فرهاد فخرالدینی در حافظه تاریخی سینما ثبت شده است. زنده‌یاد جمشید مشایخی برای ایفای این نقش، موفق شد در سومین دوره جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کند.

«تحت حمایت» و مسیر خونین انتقام

فیلم سینمایی اکشن و دلهره‌آور «تحت حمایت» (The Protégé) محصول سال ۲۰۲۱ آمریکا به کارگردانی مارتین کمپل، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی مگی کیو، مایکل کیتون و ساموئل ال. جکسون آمده است: مودی یک قاتل حرفه‌ای است که سال‌ها پیش دختری خردسال به نام آنا را پیدا کرده و با خود به لندن می‌آورد. او از آنا یک قاتل حرفه‌ای و بی‌نقص می‌سازد. سال‌ها بعد، زمانی که مودی به طرز مشکوکی به قتل می‌رسد، آنا برای گرفتن انتقام، به ویتنام بازمی‌گردد. او پس از درگیری‌های مرگبار، در کمال ناباوری توسط مودی نجات پیدا می‌کند؛ جایی که می‌فهمد مرگ استادش تنها یک نقشه ساختگی بوده است. حالا این ۲ در کنار هم، وارد یک مهمانی خیریه صوری می‌شوند تا به این بازی خونین پایان دهند.

این فیلم از کاربران وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره ۶.۱ را دریافت کرده و در سایت راتن تومیتوز موفق به کسب امتیاز ۶۳ درصد شده است.

منتقدان درباره آن نوشته‌اند: اگرچه «تحت حمایت» در بخش‌هایی از کلیشه‌های ژانر فراتر نمی‌رود، اما تماشای مگی کیو در کنار نقش‌آفرینی‌های جذاب کیتون و جکسون، آن را به اثری قابل قبول و سرگرم‌کننده تبدیل می‌کند.

کمپل پیش از این فیلم پرفروش «کازینو رویال» را نیز ساخته بود.

«در میان گرگ‌ها» و جدال یک پدر برای رستگاری

فیلم سینمایی جدید و درامِ جنایی «در میان گرگ‌ها» محصول سال ۲۰۲۳ به کارگردانی مارک اوکانر، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی لوک مک‌کیولان، آیدان گیلن و دانیل فی آمده است: دنی مرد جوان و بی‌خانمانی است که اشتباهات گذشته‌اش منجر به از هم پاشیدن خانواده‌اش شده است، اما او با تمام وجود تلاش می‌کند تا رابطه عاطفی‌اش را با پسر خردسالش حفظ کند. زندگی او زمانی پیچیده‌تر می‌شود که تصمیم می‌گیرد از یک نوجوان بی‌خانمان به نام ویل که تحت تعقیب یک باند خطرناک مواد مخدر است، حمایت کند. او در یک درگیری ناخواسته، سردسته بی‌رحم این گروه را به قتل می‌رساند و حالا باید در میان گرگ‌های خیابان، راهی برای بقا بیابد.

مارک اوکانر با نگاهی رئالیستی و خشن به زندگی حاشیه‌نشینان، درامی پرالتهاب و اجتماعی خلق کرده است. این فیلم مستقل از کاربران وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی (IMDb) نمره ۵.۸ را دریافت کرده است.

«نبرد پانفیلوف» و حماسه مقاومت در دروازه‌های مسکو

فیلم سینمایی جنگی و حماسی «نبرد پانفیلوف» محصول سال ۲۰۱۶ کشور روسیه به کارگردانی کیم دروژینین و آندری شالوپا، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی الکساندر اوستیگوف و یاکوف کوچرفسکی آمده است: در پاییز سال ۱۹۴۱ و در بحبوحه نبرد تاریخی مسکو، گروهی از سربازان ارتش سرخ مأموریت می‌یابند تا در نزدیکی منطقه دوبوسکوفو در برابر پیشروی گسترده ارتش آلمان نازی ایستادگی کنند. این مدافعان با وجود تعداد کم و کمبود شدید تجهیزات نظامی، در برابر حملات پیاپی و سنگین تانک‌های زرهی آلمانی مقاومتی جانانه از خود نشان می‌دهند و تلاش می‌کنند به هر قیمتی خط دفاعی را حفظ کنند.

این فیلم بر اساس داستان واقعی فداکاری ۲۸ سرباز از لشکر ژنرال پانفیلوف ساخته شده است که بخش قابل‌توجهی از بودجه آن از طریق کمک‌های مردمی تأمین شد. این فیلم موفق شده از سوی مخاطبان در وب‌سایت آی‌ام‌دی‌بی نمره خوب ۶.۸ را دریافت کند.

«عملیات هادال» و نبردی نفس‌گیر در اعماق تاریک اقیانوس

فیلم سینمایی جدید و اکشن «عملیات هادال» محصول کشور چین به کارگردانی دانته لام، پنجشنبه ۹ مهر ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی شوان هوانگ و یوش یو آمده است: در آینده‌ای نزدیک، یک سکوی دریایی پس از کشف یک وسیله نظامی ناشناس، هدف حمله گروهی از مزدوران قرار می‌گیرد. نیروی دریایی، تیم ویژه جیائولونگ را اعزام می‌کند اما مشخص می‌شود یک زیردریایی فوق‌پیشرفته دشمن در حال آماده‌سازی عملیاتی محرمانه علیه شهرهای ساحلی است. چین زیردریایی پیشرفته «لونگ جینگ» را برای توقف آنها به اعماق دریا می‌فرستد. تقابل این ۲ نیرو به نبردی سنگین با اژدرها و کمین‌های زیرآبی تبدیل می‌شود.

دانته لام در این اثر ماجراجویی و تنش را به اعماق اقیانوس برده است. جلوه‌های ویژه و نبردهای نفس‌گیر زیردریایی، این فیلم را به یک اثر جذاب برای طرفداران سینمای اکشن تبدیل کرده است.