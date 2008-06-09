ایران آماده مشارکت در بازسازی و عمران عراق است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران که پیش از بدرقه نوری المالکی نخست وزیر عراق در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران سخن می گفت روابط ایران و عراق را بویژه در زمینه های اقتصادی در حال افزایش تصاعدی خواند و در باره دستاوردهای سفر هیئت عراقی به تهران گفت :‌ ظرفیتهای خوبی برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور وجود دارد و با آمدن مقامات عالی رتبه عراقی به ایران زمینه های اجرایی و عملیاتی شدن توافقات طرفین فراهم شده است.



داوودی تداوم دولت قانونی و مردمی نوری مالکی را خواسته جمهوری اسلامی ایران ذکر کرده و تاکید کرد تهران ثبات، آرامش، یکپارچگی و حاکمیت مقتدرانه عراق را ثبات و آرامش منطقه می داند.

وی تصریح کرد : ایران آمادگی دارد برای باسازی و عمران عراق همکاری کند و پروژه های مختلفی را برعهده گیرد.



داوودی از بازنگری پروژه های توافق شده گذشته در سفر نوری المالکی به تهران خبر داد و گفت برای هر پروژه کمیته های مشترک تعیین و مقرر شد ظرف دو ماه کمیسیون مشترک دوکشور برگزار شود.



وی پروژه های نفتی و فراورده های نفتی، لوله نفت آبادان - بصره و مشارکت بیشتر شرکتهای نفتی ایرانی در پروژه های نفتی عراق، پروژه های برق مانند ایجاد نیروگاههای جدید و انتقال خطوط برق را از جمله این پروژه ها برشمرد.



داوودی گفت : از نخست وزیر عراق خواستیم تا زمینه حضور بخش خصوصی ایران در عراق و پذیرش مناقصه ها را در این کشور فراهم کند.



به گفته وی مقرر شده است که نخست وزیر عراق امکانات و تسهیلات بیشتری را برای زایران ایرانی عازم عتبات عالیه فراهم کند و کمیته مشترکی برای سامان دادن امور آن تشکیل دهد.



معاون اول رئیس جمهوری خاطرنشان کرد : ایجاد خط مستقیم پروازی از مشهد مقدس به نجف اشرف و ایجاد یک خط مستقیم پروازی دیگر مورد توافق قرار گرفت.



به گفته داوودی توافقات مربوط به سفر سال گذشته دکتر احمدی نژاد به عراق از جمله ایجاد شهرکهای صنعتی، مسایل بیمه، بازرگانی، راه و بهسازی جاده های عراق با مشارکت شرکتهای ایرانی در سفر نوری المالکی به تهران مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.



داوودی همچنین به یادداشت تفاهم امنیتی دوکشور برای امنیت مرزها و مین روبی اشاره و تاکید کرد که فضای مناسبی میان دو کشور ایجاد شده است وهم اکنون درحال ورود به پروسه بازسازی عراق هستیم.