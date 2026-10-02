حمیدی: «خانه مهر» گرگان برای جذب اعتبارات نیازمند طرح جامع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی عصر جمعه در بازدید از مرکز سالمندان «خانه مهر» در منطقه گلند تاریکی گرگان، با تأکید بر ضرورت تعیین چشم‌انداز روشن برای این مجموعه اظهار کرد: با توجه به روند افزایش جمعیت سالمندان، توسعه زیرساخت‌ها و مراکز ارائه خدمات به این قشر باید در زمره اولویت‌های استان قرار گیرد.

وی با اشاره به سابقه ارتباط خود با این مجموعه افزود: از سال ۱۳۸۱ با «خانه مهر» در ارتباط بوده‌ام و در مقطعی نیز برای تأمین برق این مجموعه اقداماتی انجام شده است، اما امروز برای ادامه مسیر، پروژه نیازمند برنامه‌ای جامع و قابل ارائه به دستگاه‌های مختلف است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به وسعت چهار هکتاری مجموعه «خانه مهر» گفت: تکمیل این پروژه به ایجاد زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق و گاز نیاز دارد و هر یک از این موارد مستلزم طی فرآیند قانونی و تأمین اعتبار جداگانه است.

حمیدی ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی در هزینه‌کرد اعتبارات با ضوابط قانونی مواجه هستند و دستگاه‌های نظارتی نیز بر نحوه تخصیص منابع نظارت دارند، بنابراین برای اجرای زیرساخت‌ها باید توجیه فنی و اقتصادی مناسبی وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از زمین پروژه تفکیک و فنس‌کشی شده و عملیات ساختمانی نیز در آن آغاز شده است، گفت: برای انتقال زیرساخت‌ها به این منطقه باید مشخص باشد که مجموعه در نهایت چه کارکردی خواهد داشت و قرار است در چه ابعادی توسعه پیدا کند.

آینده «خانه مهر» باید روی نقشه مشخص باشد

معاون استاندار گلستان بر ضرورت تدوین طرح جامع برای این مجموعه تأکید کرد و گفت: حتی اگر امکان اجرای همزمان همه بخش‌های پروژه وجود ندارد، باید آینده آن روی نقشه و در قالب یک طرح مشخص شود تا فاز نخست، دوم و مراحل بعدی اجرای پروژه برای همه روشن باشد.

حمیدی افزود: این طرح باید به گونه‌ای تهیه شود که علاوه بر ارائه در محل پروژه، امکان ارائه آن به سازمان بهزیستی و مسئولان ملی نیز وجود داشته باشد و ظرفیت‌های «خانه مهر» برای تبدیل شدن به یک مجموعه شاخص در حوزه سالمندی به‌صورت دقیق تشریح شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان ملی یا رئیس‌جمهور به استان سفر کنند، باید طرح پروژه به اندازه‌ای شفاف باشد که بتوان ضرورت تکمیل آن، نیازهای زیرساختی و چشم‌انداز آینده مجموعه را در کوتاه‌ترین زمان برای آنان توضیح داد.

حمیدی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های پیرامونی پروژه تأکید کرد و گفت: در طرح جامع می‌توان ظرفیت‌های اجتماعی، خدماتی و گردشگری منطقه را نیز مورد توجه قرار داد تا اجرای زیرساخت‌هایی مانند راه، آب، برق و گاز از توجیه بیشتری برخوردار شود.

خیرین به تنهایی پاسخگوی هزینه‌های پروژه نیستند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به هزینه‌های مورد نیاز برای تکمیل ساختمان و زیرساخت‌های «خانه مهر» اظهار کرد: نمی‌توان انتظار داشت خیرین به تنهایی تمام هزینه‌های این پروژه را تأمین کنند و باید از ظرفیت خیرین کشوری، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و منابع پیش‌بینی‌شده در قوانین و بودجه نیز استفاده شود.

وی افزود: دستگاه‌های ملی باید در این زمینه مشارکت کنند، زیرا اگر پروژه به مرحله بهره‌برداری نرسد، سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز و راه نیز با چالش مواجه خواهد شد.

حمیدی با اعلام حمایت مدیریت استان از ادامه این پروژه گفت: موضوع اجرای راه را در قالب یک مسیر مشخص پیگیری خواهیم کرد و در همین راستا با مجموعه بسیج سازندگی نیز گفت‌وگو شده است.

وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده، در صورت انجام زیرسازی مسیر، موضوع آسفالت آن نیز از طریق سردار زهرایی پیگیری خواهد شد تا از ظرفیت بسیج سازندگی برای تکمیل این بخش استفاده شود.

اعتمادسازی؛ شرط ورود خیرین به پروژه

حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود، اعتمادسازی را یکی از الزامات جذب خیرین دانست و گفت: فرد یا مجموعه‌ای که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه سالمندان را دارد باید بداند پروژه دارای نقشه، برنامه، فازبندی و آینده مشخص است.

وی اظهار کرد: خیرین باید اطمینان داشته باشند که مشارکت آنها در مسیری مشخص قرار می‌گیرد و در نهایت به تکمیل پروژه، بهره‌برداری از مجموعه و ارائه خدمات به سالمندان منجر خواهد شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان تأکید کرد: تدوین طرح جامع، تعیین فازهای اجرایی و ترسیم مسیر پروژه از مرحله ساخت تا بهره‌برداری، می‌تواند زمینه ورود بیشتر خیرین، شرکت‌ها و دستگاه‌های ملی را فراهم کند.

حمیدی گفت: با مشخص شدن ابعاد و آینده «خانه مهر»، این مجموعه می‌تواند به یک مرکز ماندگار و شاخص برای ارائه خدمات به سالمندان در استان گلستان تبدیل شود.