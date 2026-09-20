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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵

سفارت روسیه در فرانسه درباره رویارویی مسکو و ناتو هشدار داد

سفارت روسیه در فرانسه درباره رویارویی مسکو و ناتو هشدار داد

سفارت روسیه در فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: مشارکت بیشتر کشورهای غربی در مناقشه اوکراین می‌ تواند به رویارویی مستقیم روسیه و ناتو با پیامدهای فاجعه‌ بار برای کشورهای عضو ناتو منجر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سفارت روسیه در فرانسه امروز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: مشارکت غرب در مناقشه کی‎ یف می‌ تواند به رویارویی روسیه و ناتو منجر شود.

در بیانیه صادره از سوی سفارت روسیه در فرانسه در این ارتباط آمده است: مشارکت بیشتر کشورهای غربی در مناقشه اوکراین می‌ تواند به رویارویی مستقیم روسیه و ناتو با پیامدهای فاجعه‌ بار برای کشورهای عضو ناتو منجر شود.

سفارت روسیه در فرانسه در این بیانیه همچنین به مقامات فرانسوی یادآوری کرد که شرکت‌ های مشترک با کشورهای غربی مستقر در اوکراین که برای حمله به روسیه سلاح تولید می‌ کنند، اهداف مشروع نیروهای مسلح روسیه محسوب می‌شوند.

کد مطلب 6952930

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