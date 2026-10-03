تهدید مرگ علیه افشاگر منچسترسیتی؛ پینتو مجبور به فرار شد!

به گزارش خبرنگار مهر، «روی پینتو» افشاگر پرونده فساد مالی باشگاه منچسترسیتی اعلام کرد پس از آنکه به او اطلاع داده شده برنامه حفاظت از شاهدانش در پرتغال روز ۱۰ اکتبر به پایان خواهد رسید، به دلیل تهدیدهای مرگ علیه خود برای مدتی نامعلوم به مکانی نامشخص منتقل خواهد شد.

رسانه الجزیره نوشت: پینتو روز جمعه در شبکه اجتماعی «X» نوشت که «تهدیدهای متعدد به مرگ» دریافت کرده و به دلیل نگرانی از جانش، مجبور است به مکانی نامعلوم نقل مکان کند.

او در این باره گفت: با توجه به این شرایط، چاره‌ای جز این ندارم که طی روزهای آینده برای مدتی نامعلوم به مکانی نامشخص منتقل شوم؛ چرا که تهدیدهای متعدد به مرگ علیه من صورت گرفته و خطر جدی سوءقصد به جانم وجود دارد.

پینتو همچنین اعلام کرد روز چهارشنبه به او اطلاع داده شده که برنامه حفاظت از شاهدانش که از سوی مقام‌های پرتغالی از اوت ۲۰۲۰ اجرا می‌شود، در تاریخ ۱۰ اکتبر پایان خواهد یافت؛ تصمیمی که به گفته او، آگاهانه جانش را در معرض خطر قرار می‌دهد.

این افشاگر ۳۷ ساله پرتغالی که بنیان‌گذار وب‌سایت «فوتبال لیکس» است، پیش‌تر اسناد محرمانه‌ای را به دست آورده بود که نشان می‌داد منچسترسیتی در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ قوانین لیگ برتر انگلیس را نقض کرده است.

یک کمیسیون مستقل نیز منچسترسیتی را در تقریباً تمامی ۱۱۵ اتهامی که در ارتباط با نقض قوانین مالی لیگ برتر انگلیس علیه این باشگاه مطرح شده بود، مجرم شناخت. سیتی روز جمعه درخواست تجدیدنظر خود نسبت به این رأی را ثبت کرد و به دنبال لغو آن و جلوگیری از مجازات‌های احتمالی است.

پینتو که یک هکر خودآموخته و فعال حوزه افشاگری است و برخی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های فوتبال را افشا کرده، از اوت ۲۰۲۰ به‌عنوان شاهد تحت حفاظت مقام‌های پرتغالی قرار داشت. او پس از توافق با مقام‌های این کشور، اجازه دسترسی آنها به میلیون‌ها فایلی را داد که پیش از بازداشتش جمع‌آوری کرده بود.

نخستین دادگاه پینتو در پرتغال نیز یک ماه پس از آغاز برنامه حفاظت از او برگزار شد. وی در نهایت به دلیل دستیابی غیرقانونی به اسناد، ارتکاب جرایم سایبری و تلاش برای اخاذی، به حبس تعلیقی محکوم شد.

پینتو پس از انتشار خبر رأی کمیسیون مستقل درباره منچسترسیتی، در شبکه‌های اجتماعی مواضع صریحی درباره این پرونده اتخاذ کرده و این رأی را «تصمیمی تاریخی برای فوتبال انگلیس» توصیف کرده است.

او همچنین از راه‌اندازی یک کارزار جمع‌آوری کمک مالی خبر داد و از مردم خواست برای کمک به ادامه زندگی‌اش در شرایط فعلی از او حمایت کنند. پینتو مدعی شد دولت پرتغال با تصمیم خود، آگاهانه جان او را در معرض خطر قرار داده است.

پینتو در پایان از تمام افرادی که از پروژه «فوتبال لیکس» حمایت کرده‌اند تشکر کرد و گفت این وب‌سایت را در سال ۲۰۱۵ با نام مستعار «جان» راه‌اندازی کرده بود و هویت واقعی‌اش در سال ۲۰۱۹ فاش شد.

او در پایان تأکید کرد: می‌توانم یک تضمین به همه بدهم؛ این مبارزه قطعاً ادامه خواهد داشت.

وکلای پینتو: او با پیامدهای بسیار خطرناکی مواجه است

ساعاتی پیش از انتشار اظهارات پینتو، وکلای او اعلام کردند که این افشاگر پس از اطلاع از پایان برنامه حفاظت از شاهدان، با «پیامدهای بسیار خطرناکی» روبه‌رو خواهد شد.

وکلای پرتغالی پینتو در بیانیه‌ای مشترک با نمایندگان فرانسوی او اعلام کردند که وی روز چهارشنبه مطلع شده است برنامه ویژه امنیتی که از اوت ۲۰۲۰ از آن برخوردار بوده، در تاریخ ۱۰ اکتبر پایان خواهد یافت.

آنها افزودند که پینتو طی چند روز آینده، بدون آنکه مطابق قانون فرصت ارائه توضیحات یا دفاع از خود را داشته باشد، محل اقامت امن و محرمانه‌ای را که در اختیارش قرار گرفته از دست خواهد داد و مجبور خواهد شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن محل جدیدی برای زندگی پیدا کند؛ آن هم در شرایطی که هیچ تضمینی برای ادامه حفاظت پلیس از او وجود ندارد.

وکلای پینتو همچنین تأکید کردند که تهدیدهای علیه او صرفاً در حد حرف نیست و وی در ماه آوریل گذشته در لیسبون مورد حمله قرار گرفته است. آنها افزودند افشاگری‌های پینتو افراد قدرتمند و برخوردار از منابع گسترده را درگیر کرده و پرونده‌های حقوقی متعددی که از این افشاگری‌ها به وجود آمده، همچنان در جریان است.

آنها در پایان هشدار دادند که محروم شدن ناگهانی پینتو از محل اقامت تحت حفاظت و قرار گرفتن او در شرایط بسیار نامطمئن، باعث شده است وی نسبت به هر زمان دیگری از سال ۲۰۲۰ تاکنون آسیب‌پذیرتر باشد.