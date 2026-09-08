پای بازیکن سابق بارسلونا به پرونده یک شبکه قاچاق مواد مخدر باز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نام سرخیو آگوئرو مهاجم سابق تیم‌های فوتبال منچسترسیتی و بارسلونا، در جریان تحقیقات مقامات آرژانتین درباره یک شبکه مشکوک به قاچاق بین‌المللی مواد مخدر و پولشویی مطرح شده است؛ هرچند مقامات این کشور تاکنون نام آگوئرو را به عنوان مظنون متهم یا فردی که مرتکب تخلف کیفری شده باشد اعلام نکرده‌اند.

این تحقیقات پس از آن آغاز شد که مقامات آرژانتینی در ماه ژوئن، ۱۲ لیتر اکستازی مایع را در فرودگاه «اِیزایزا» بوئنوس‌آیرس کشف و ضبط کردند. این عملیات در ادامه به انجام ۲۷ یورش و بازداشت ۱۱ نفر منجر شد و مأموران در جریان این بازرسی‌ها مواد مخدر، پول نقد، خودرو و تلفن‌های همراه را نیز کشف کردند.

یکی از افراد بازداشت‌شده، پابلو «بِبُوته» آلوارز رئیس گروه هواداران افراطی باشگاه ایندیپندینته بود که در تاریخ ۲۸ اوت بازداشت شد. مقامات او را به وارد کردن مواد مخدر صنعتی از اسپانیا و کوکائین از بولیوی متهم کرده‌اند.

بر اساس گزارش روزنامه «کلارین» آرژانتین که به نقل از «دیلی استار» منتشر شده، اسناد قضایی پرونده نشان می‌دهد اعضای این شبکه تلاش کرده‌اند آگوئرو را برای همکاری با خود جذب کنند.

طبق ادعای مطرح‌شده در این اسناد، اعضای شبکه قصد داشتند از نام و اعتبار آگوئرو برای فعالیت یک سامانه تجاری فروش بلیت با نام KRU Tickets استفاده کنند.

دادستان‌ها مدعی هستند این شبکه از طریق دو شرکت فروش بلیت، اقدام به پولشویی درآمدهای حاصل از قاچاق مواد مخدر می‌کرده و بخشی از منابع مالی غیرقانونی را با درآمدهای مشروع حاصل از مسابقات فوتبال در رده‌های پایین فوتبال آرژانتین ترکیب می‌کرده است.

در اسناد پرونده همچنین به مذاکرات مکرر درباره آگوئرو در طول چند ماه اشاره شده است. بر اساس این مدارک، دیه‌گو آنسالونه، یکی از متهمان پرونده، در ماه ژانویه در گفتگویی با یکی از افراد مرتبط با این شبکه مدعی شده بود که آنها انتظار دارند قراردادی با آگوئرو به امضا برسانند.

در بخش دیگری از اسناد، به برگزاری جلسه‌ای در ماه آوریل اشاره شده و پس از آن نیز لوگوی KRU Tickets و متنی پیشنهادی برای تبلیغات این شرکت در پرونده ثبت شده است.

با این حال، بررسی اسناد موجود نشان می‌دهد هیچ مدرکی مبنی بر اینکه آگوئرو در نهایت معامله‌ای با این مجموعه انجام داده یا وجهی از آنها دریافت کرده باشد، وجود ندارد. همچنین در این مدارک هیچ شواهدی ارائه نشده است که نشان دهد مهاجم سابق تیم ملی آرژانتین از پیشینه مجرمانه افرادی که قصد همکاری با او را داشتند، اطلاع داشته است.

محققان همچنین مدعی هستند اعضای این شبکه قصد داشته‌اند به مسابقات فوتبال خیابانی Copa Potrero که توسط آگوئرو برگزار می‌شود نیز دسترسی پیدا کنند.

آگوئرو پس از سال‌ها حضور در تیم‌هایی همچون ایندیپندینته، اتلتیکو مادرید، منچسترسیتی و بارسلونا از فوتبال خداحافظی کرد. او در دوران حضورش در منچسترسیتی طی ۳۹۰ بازی موفق به ثبت ۲۶۰ گل شد و پنج بار نیز همراه با این تیم عنوان قهرمانی لیگ برتر انگلیس را به دست آورد.