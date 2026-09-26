۲۱ ماه سکوت و یک پرونده پیچیده؛ ماجرای منچسترسیتی به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده جنجالی تخلفات مالی باشگاه منچسترسیتی که از فوریه ۲۰۲۳ و با اعلام رسمی اتهامات از سوی لیگ برتر انگلیس آغاز شد، پس از سال‌ها بررسی وارد مرحله تازه‌ای شده است. با وجود آنکه رأی اولیه صادر شده و منچسترسیتی در بخش عمده‌ای از ۱۱۵ اتهام مطرح‌شده گناهکار شناخته شده است، روند حقوقی این پرونده همچنان ادامه دارد و احتمال دارد بسته شدن کامل آن بیش از یک سال دیگر زمان ببرد.

نشریه «اتلتیک» در این رابطه نوشت: این پرونده از همان ابتدا یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوقی تاریخ فوتبال انگلیس توصیف شده است. اهمیت منچسترسیتی در فوتبال مدرن، مبالغ هنگفت درگیر در پرونده، مسائل مرتبط با مالکیت اماراتی باشگاه و تعداد زیادی از طرف‌های درگیر در فوتبال، از جمله عواملی هستند که روند رسیدگی به این پرونده را پیچیده کرده‌اند.

جمله‌ای که ۱۲ سال بعد دوباره مورد توجه قرار گرفت

در سال ۲۰۱۴، «سایمون کلیف»، رئیس بخش حقوقی منچسترسیتی، در ایمیلی نوشته بود مالک باشگاه، شیخ منصور، ترجیح می‌دهد ۳۰ میلیون پوند برای استخدام ۵۰ وکیل برتر جهان هزینه کند و ۱۰ سال علیه نهادهای نظارتی به مبارزه حقوقی ادامه دهد تا اینکه مشمول مجازات‌های انضباطی شود.

اکنون ۱۲ سال از آن اظهارنظر گذشته است و با وجود صدور رأی اولیه، به نظر می‌رسد مناقشه حقوقی منچسترسیتی دست‌کم برای یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.

آغاز پرونده در سال ۲۰۲۳

لیگ برتر انگلیس در فوریه ۲۰۲۳ رسماً منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی متهم کرد. طی ۱۸ ماه بعد، جلسات و مراحل مقدماتی مختلفی برگزار شد که موضوعاتی مانند نحوه رسیدگی به پرونده، مدارکی که امکان افشای آنها وجود داشت و افرادی که قرار بود به عنوان شاهد در پرونده حضور پیدا کنند، مورد بررسی قرار گرفت.

با این حال، جلسه اصلی رسیدگی به پرونده تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز نشد. این جلسه نزدیک به سه ماه ادامه داشت و در نهایت در ۶ دسامبر ۲۰۲۴ به پایان رسید.

تیم حقوقی منچسترسیتی در این پرونده تحت هدایت «لرد پانیک» کی‌سی، یکی از شناخته‌شده‌ترین و گران‌ترین وکلای انگلیس، قرار داشت.

پس از پایان جلسه اصلی، برای ۲۱ ماه هیچ اعلام رسمی درباره نتیجه پرونده منتشر نشد و تمامی روند و زمان‌بندی آن تحت مدیریت یک هیأت مستقل سه‌نفره از کمیسیون لیگ برتر قرار داشت.

چرا صدور رأی این‌قدر طول کشید؟

پیچیدگی پرونده تا حد زیادی به تعداد اتهامات مربوط می‌شد. در ابتدا ۱۱۵ اتهام علیه منچسترسیتی مطرح شده بود، هرچند این موارد در اصل به چهار موضوع اصلی مربوط می‌شدند و تفاوت در بازه‌های زمانی باعث افزایش تعداد موارد اتهامی شده بود.

با این حال، اهمیت پرونده بسیار فراتر از تعداد اتهامات بود. جایگاه منچسترسیتی در فوتبال مدرن لیگ برتر، مبالغ مالی قابل توجه، پیامدهای احتمالی مرتبط با مالکیت باشگاه در امارات متحده عربی و حضور طرف‌های مختلف از سراسر فوتبال در این پرونده باعث شد رأی نهایی به یکی از موردانتظارترین تصمیمات حقوقی تاریخ فوتبال تبدیل شود.

از سوی دیگر، منچسترسیتی از همان مراحل ابتدایی تأکید کرده بود که در صورت صدور رأی منفی، از حق خود برای اعتراض استفاده خواهد کرد و همین موضوع نیز بر اهمیت روند رسیدگی افزوده بود.

حتی گواردیولا هم منتظر رأی بود

برخی منابع نزدیک به پرونده که به دلیل محدودیت‌های حقوقی حاضر به افشای نام خود نشدند، پیش‌بینی کرده بودند که رأی تا پایان فصل ۲۵-۲۰۲۴ صادر شود؛ یعنی حدود شش ماه پس از پایان جلسه حضوری رسیدگی.

پپ گواردیولا، سرمربی وقت منچسترسیتی، نیز در فوریه ۲۰۲۵ به صورت علنی گفته بود که فکر می‌کند رأی و مجازات پرونده ظرف یک ماه اعلام خواهد شد؛ پیش‌بینی‌ای که محقق نشد.

سابقه پرونده یوفا

منچسترسیتی پیش از این نیز با پرونده‌ای مشابه از سوی اتاق قضایی یوفا مواجه شده بود. این نهاد در ابتدا باشگاه انگلیسی را از حضور در رقابت‌های اروپایی محروم کرد، اما این تصمیم در دادگاه حکمیت ورزش، CAS، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و لغو شد.

در آن پرونده، تنها هشت ماه میان جلسه رسیدگی و صدور رأی فاصله وجود داشت و انتظار می‌رفت پرونده لیگ برتر نیز در بازه‌ای مشابه به نتیجه برسد.

علاوه بر این، هیئت رسیدگی باید درباره موضوعات حقوقی دیگری نیز تصمیم می‌گرفت؛ از جمله اینکه چه میزان از مدارک ارائه‌شده توسط لیگ برتر، در صورت وجود، به دلیل گذشت زمان دیگر قابل استفاده در پرونده هستند.

در پرونده شش سال قبل منچسترسیتی با یوفا، هیأت رسیدگی تصمیم گرفت بخش عمده‌ای از مدارک به دلیل مرور زمان قابل استناد نباشند و همین موضوع باعث شد بیشتر اتهامات علیه باشگاه کنار گذاشته شود. در آن پرونده، رأی تنها یک ماه پس از پایان جلسه صادر شد، زیرا پس از غیرقابل‌قبول تشخیص داده شدن بخش بزرگی از پرونده یوفا، نیازی به بررسی ماهیت آن ادعاها وجود نداشت.

با گذشت ماه‌ها، افراد مرتبط با پرونده همچنان درباره زمان صدور رأی گمانه‌زنی می‌کردند، اما تمامی افرادی که «اتلتیک» با آنها گفت‌وگو کرده بود تأکید داشتند که هیأت مستقل سه‌نفره هیچ زمان‌بندی رسمی یا غیررسمی در اختیار آنها قرار نداده است.

پرونده‌های اورتون و ناتینگهام فارست در فصل ۲۴-۲۰۲۳ نمونه‌های متفاوتی بودند. این دو پرونده درباره نقض قوانین سودآوری و پایداری مالی، PSR، بود و هر کدام تنها یک تخلف را شامل می‌شد. ضمن اینکه هیأت رسیدگی موظف بود روند آنها را در چارچوب زمانی مشخصی به پایان برساند.

پرونده منچسترسیتی بسیار پیچیده‌تر بود و برخلاف آن پرونده‌ها، هیچ ضرب‌الاجل قطعی و غیرقابل‌مذاکره‌ای برای پایان رسیدگی وجود نداشت.

لیگ برتر در حالت آماده‌باش

در دو تابستان گذشته، برخی مدیران لیگ برتر انگلیس به صورت خصوصی گفته بودند که برای واکنش سریع به هرگونه اعلام رأی احتمالی، حتی لپ‌تاپ‌های کاری خود را به تعطیلات می‌بردند.

ریچارد مسترز، مدیر اجرایی لیگ برتر، نیز عملاً برای مدت طولانی در حالت آماده‌باش قرار داشت تا در صورت اعلام رأی، اقدامات لازم انجام شود.

مسترز در پایان فصل ۲۵-۲۰۲۴ نیز در مراسم اهدای جام قهرمانی لیگ برتر به منچسترسیتی حضور داشت؛ در شرایطی که هنوز رأی پرونده تخلفات مالی این باشگاه صادر نشده بود.

یکی از طولانی‌ترین پرونده‌های داوری بریتانیا

با گذشت نزدیک به ۲۱ ماه از پایان جلسه اصلی رسیدگی، پرونده منچسترسیتی به مرز طولانی‌ترین پرونده‌های مطرح‌شده در داوری بریتانیا نزدیک شده است.

البته این نکته نیز باید در نظر گرفته شود که هیأت سه‌نفره رسیدگی‌کننده در این مدت تنها روی پرونده منچسترسیتی کار نمی‌کرد. در چنین پرونده‌هایی، معمول است که اعضای هیأت همزمان به پرونده‌های دیگر رسیدگی کنند، در جلسات دیگر حضور داشته باشند یا فعالیت‌های حرفه‌ای و تجاری خود را ادامه دهند.

روزنامه «لاویر» نیز اوایل سال جاری گزارش داده بود که دست‌کم یکی از اعضای این هیأت در یک پرونده دیگر به عنوان وکیل فعالیت داشته است.

پرونده‌های حقوقی دیگر منچسترسیتی

در همین مدت، منچسترسیتی چند پرونده حقوقی مستقل دیگر نیز علیه لیگ برتر مطرح کرد. از جمله این پرونده‌ها، موضوع تعریف «ارزش منصفانه بازار» و همچنین اعتراض به قوانین مربوط به معاملات با طرف‌های مرتبط یا APT بود.

«اتلتیک» در آن زمان گزارش داده بود که برخی کارشناسان حقوقی معتقدند اقدامات منچسترسیتی می‌تواند روند رسیدگی به پرونده ۱۱۵ اتهامی را پیچیده‌تر کند.

منچسترسیتی در پرونده مربوط به قوانین APT موفق شد و دادگاه تشخیص داد که لیگ برتر در این زمینه قوانین رقابت را نقض کرده است. به همین دلیل احتمال داده شد که نتیجه این پرونده نیز پیامدهایی برای هیأت رسیدگی‌کننده به پرونده ۱۱۵ اتهامی داشته باشد.

همچنین این احتمال وجود دارد، هرچند صرفاً در حد یک فرضیه است، که اعضای هیأت رسیدگی‌کننده درباره برخی مسائل حقوقی مطرح‌شده در پرونده اختلاف‌نظر داشته و برای رسیدن به رأی نهایی به زمان بیشتری برای بحث و بررسی داخلی نیاز داشته باشند. با توجه به قاطعیت ظاهری رأی صادرشده علیه منچسترسیتی، مشخص نیست اختلاف‌نظر احتمالی اعضای هیأت تا چه اندازه در طولانی شدن روند رسیدگی نقش داشته است.

لیگ برتر در زمان‌بندی پرونده نقشی نداشت

با وجود تمایل احتمالی لیگ برتر و منچسترسیتی برای تسریع روند رسیدگی، هیچ‌یک از دو طرف اختیار تعیین زمان صدور رأی را نداشتند، زیرا این موضوع در اختیار هیأت مستقل بود.

ریچارد مسترز در اوت سال گذشته درباره زمان‌بندی پرونده گفته بود: «آنها مسئول پرونده هستند. آنها روند و زمان‌بندی را تعیین می‌کنند و ما هیچ نفوذی در این موضوع نداریم. بنابراین باید صبور باشیم و منتظر بمانیم.»

رأی باید منتشر شود

بر اساس قوانین لیگ برتر، رأی پرونده باید در نهایت منتشر شود، اما نحوه انتشار آن نیز می‌تواند با چالش‌های حقوقی جدیدی مواجه شود.

منچسترسیتی در پرونده قبلی خود با یوفا تلاش زیادی کرده بود تا جزئیات شکست حقوقی خود در آن پرونده عمومی نشود و در نهایت نیز در این زمینه موفق شد.

در پرونده فعلی نیز دو طرف باید درباره میزان اطلاعاتی که منتشر می‌شود و بخش‌هایی که باید از رأی حذف یا سانسور شوند، به توافق برسند. در غیر این صورت، این موضوع نیز می‌تواند به یک روند حقوقی جداگانه تبدیل شود.

پرونده هنوز تمام نشده است

با صدور رأی اولیه، پرونده منچسترسیتی هنوز به پایان نرسیده است. چند مرحله مهم حقوقی همچنان باقی مانده که از جمله آنها می‌توان به جلسه تجدیدنظر، جلسه تعیین مجازات، مذاکرات درباره نحوه انتشار رأی اولیه و همچنین اختلاف احتمالی درباره اینکه کدام طرف باید هزینه‌های هنگفت حقوقی این پرونده را پرداخت کند، اشاره کرد.

قوانین لیگ برتر همچنین در این زمینه شفافیت کاملی درباره زمان‌بندی مراحل بعدی ندارند و مانند مراحل گذشته، زمان ادامه روند پرونده تا حد زیادی تحت اختیار هیأت مستقل باقی خواهد ماند.

با توجه به پیچیدگی پرونده و طولانی شدن مرحله نخست رسیدگی، منابع آگاه از روند پرونده به صورت خصوصی اعلام کرده‌اند که اگر کل روند حقوقی در کمتر از یک سال آینده به پایان برسد، اتفاقی غیرمنتظره خواهد بود.

یکی از افراد مرتبط با پرونده نیز پس از صدور رأی در پیامی کوتاه درباره شرایط جدید نوشته است: این یک شروع است.