به گزارش خبرنگار مهر، ابعاد پرونده مالی منچسترسیتی به اندازهای گسترده شده که حتی احتمال فروش این باشگاه و خروج مالکان ابوظبی از فوتبال انگلیس نیز مطرح شده است. در این میان نقش «شیخ منصور بن زاید آل نهیان» مالک منچسترسیتی، و خلدون المبارک رئیس باشگاه، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
رسانه «dailymail» نوشت: در سالهای گذشته، مسئولان روابط عمومی منچسترسیتی تلاش کردهاند ابوظبی را به عنوان یکی از چهرههای پیشرو و مدرن خاورمیانه معرفی کنند؛ با این حال، پرونده اخیر و بازتاب گسترده آن در رسانههای جهان، این تصویر را با چالش مواجه کرده است. منتقدان مالکیت ابوظبی معتقدند اتفاقات رخ داده در منچسترسیتی میتواند تبعاتی بلندمدت برای اعتبار این مجموعه در فوتبال جهان داشته باشد.
یکی از محورهای اصلی انتقادات، نحوه تأمین منابع مالی منچسترسیتی و قراردادهای اسپانسری این باشگاه است. در اسناد مورد استناد پرونده، به ایمیلهایی از سایمون پیرس، مدیر اجرایی بخش ارتباطات راهبردی، اشاره شده که جزئیاتی درباره تأمین منابع مالی برخی قراردادهای اسپانسری ارائه میکند.
در یکی از این ایمیلها، درباره قرارداد شرکت ابوظبی «آبار» آمده است که تعهد سالانه این شرکت سه میلیون پوند بوده و ۱۲ میلیون پوند باقیمانده باید از منابع دیگری که به شیخ منصور نسبت داده شده، تأمین میشده است. در ایمیل دیگری نیز درباره قرارداد اسپانسری ۹۹ میلیون پوندی شرکت هواپیمایی اتحاد صحبت شده که بر اساس متن آن، هشت میلیون پوند از این مبلغ توسط خود شرکت تأمین میشده است.
این اسناد در کنار تعهداتی قرار میگیرند که شیخ منصور به عنوان مالک منچسترسیتی باید بر اساس «منشور مالکان» لیگ برتر انگلیس رعایت کند. در این منشور، مالکان باشگاهها متعهد میشوند فعالیتهای خود را با حسن نیت، صداقت، رفتار حرفهای و رعایت تمامیت ورزشی انجام دهند و در جهت حفظ قدرت و پایداری مالی فوتبال انگلیس گام بردارند.
از سوی دیگر، در فوتبال انگلیس معیارهایی برای بررسی صلاحیت مالکان باشگاهها نیز در نظر گرفته شده که از جمله مهمترین آنها «صداقت و درستکاری» است. به همین دلیل، پرونده منچسترسیتی میتواند فراتر از بحث جریمه یا مجازات ورزشی باشگاه، موضوع صلاحیت ادامه فعالیت مالکان فعلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در همین حال، واکنش باشگاه و مدیران منچسترسیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. خلدون المبارک رئیس باشگاه پیشتر مدعی شده بود که برخی افراد قصد «تضعیف منچسترسیتی» را دارند و باشگاه اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی رخ دهد. این موضع در شرایطی مطرح شده که منچسترسیتی از زمان مطرح شدن اتهامات، همواره بر مواضع دفاعی خود تأکید کرده است.
پرونده اخیر همچنین واکنش هواداران باشگاههای رقیب را به همراه داشته است. هواداران لیورپول، چلسی، آرسنال و تاتنهام از جمله گروههایی هستند که با توجه به رقابتهای یک دهه اخیر با منچسترسیتی، درباره تأثیر احتمالی تخلفات مالی بر نتایج و عناوین گذشته این تیم پرسشهایی را مطرح کردهاند.
در صورت اعمال مجازاتهای سنگین علیه منچسترسیتی، از جمله سقوط به دسته پایینتر یا سلب برخی عناوین، احتمال طرح پروندههای حقوقی جدید از سوی باشگاههای دیگر نیز وجود خواهد داشت؛ موضوعی که میتواند ابعاد این پرونده را از مسائل انضباطی و مالی فراتر برده و به یک چالش حقوقی گسترده برای فوتبال انگلیس تبدیل کند.
برای بازگرداندن اعتماد به فوتبال انگلیس، باید درباره ادامه مالکیت فعلی منچسترسیتی تصمیمگیری شود و شیخ منصور و مجموعه تحت مدیریت او باشگاه را واگذار کنند. این دیدگاه در حالی مطرح شده که سرنوشت نهایی منچسترسیتی و میزان مجازاتهای احتمالی این باشگاه، میتواند تأثیر قابل توجهی بر ساختار رقابتهای فوتبال انگلیس داشته باشد.
پرونده منچسترسیتی در شرایطی وارد مرحلهای حساس شده که تصمیمات نهایی درباره پیامدهای تخلفات مالی، علاوه بر آینده این باشگاه، میتواند بر نتایج، عناوین و حتی روابط میان باشگاههای بزرگ فوتبال انگلیس نیز اثرگذار باشد.
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