به گزارش خبرنگار مهر، فهرست نامزدهای جوایز توپ طلای ۲۰۲۶ از سوی برگزارکنندگان اعلام شد و تاکنون نامزدهای هشت بخش شامل بهترین استعداد جوان مردان و زنان، بهترین دروازه‌بان مردان و زنان، بهترین مربی مردان و زنان و بهترین باشگاه مردان و زنان رسماً معرفی شده‌اند.

مراسم توپ طلای ۲۰۲۶ روز ۲۶ اکتبر در لندن برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه اعلام‌شده، فهرست نامزدهای توپ طلای مردان و زنان هر کدام شامل ۳۰ بازیکن خواهد بود. همچنین بخش استعداد جوان مردان ۱۰ نامزد، استعداد جوان زنان پنج نامزد، دروازه‌بان مردان ۱۰ نامزد، دروازه‌بان زنان پنج نامزد، مربیان مردان و زنان هر کدام پنج نامزد و باشگاه‌های مردان و زنان نیز هر کدام پنج نامزد دارند.

نامزدهای بهترین استعداد جوان مردان؛ ۱۰ بازیکن

در بخش بهترین استعداد جوان مردان، ۱۰ بازیکن نامزد شده‌اند:

کریم العجبگوییچ از بوسنی و هرزگوین، ۱۸ ساله و مهاجم؛ او فصل گذشته برای ردبول سالزبورگ بازی کرد و از تابستان ۲۰۲۶ به یوونتوس پیوسته است. العجبگوییچ در فصل ۲۰۲۵-۲۶ در ۵۴ بازی ۱۴ گل و ۶ پاس گل ثبت کرد.

ایوب بوعدی از مراکش، ۱۸ ساله و هافبک دفاعی؛ او فصل گذشته بازیکن لیل بود و از تابستان امسال به منچسترسیتی پیوسته است. بوعدی در ۵۵ بازی، یک گل و دو پاس گل به ثبت رساند و برای دومین بار نامزد این جایزه شده است.

پائو کوبارسی از اسپانیا، ۱۹ ساله و مدافع میانی بارسلونا؛ او در فصل گذشته ۶۲ بازی انجام داد و یک گل و دو پاس گل به ثبت رساند. کوبارسی همراه اسپانیا قهرمان جام جهانی و همراه بارسلونا قهرمان لالیگا و سوپرجام اسپانیا شد.

یان دیومانده از ساحل عاج، ۱۹ ساله و مهاجم؛ این بازیکن فصل گذشته برای لایپزیش به میدان رفت و از تابستان ۲۰۲۶ راهی رئال مادرید شده است. دیومانده در ۵۰ بازی ۱۶ گل و ۱۰ پاس گل داشت.

لِنارت کارل از آلمان، ۱۸ ساله و مهاجم بایرن مونیخ؛ او در فصل گذشته ۴۴ بازی انجام داد و ۱۲ گل و ۸ پاس گل به نام خود ثبت کرد و همراه بایرن قهرمان لیگ، جام حذفی و سوپرجام آلمان شد.

الی جونیور کروپی از فرانسه، ۲۰ ساله و مهاجم بورنموث؛ او در ۴۰ بازی فصل گذشته ۱۶ گل به ثمر رساند و یک پاس گل نیز ثبت کرد.

لامین یامال از اسپانیا، ۱۹ ساله و ستاره بارسلونا؛ یامال در ۵۷ بازی فصل گذشته ۲۵ گل و ۲۰ پاس گل ثبت کرد و همراه اسپانیا قهرمان جهان و با بارسلونا قهرمان لالیگا و سوپرجام اسپانیا شد. او برای سومین بار نامزد این جایزه شده و در دو دوره قبلی به عنوان برنده انتخاب شده است.

یوهان مانزامبی از سوئیس، ۲۰ ساله و هافبک مرکزی/هجومی؛ او فصل گذشته برای فرایبورگ بازی کرد و از تابستان به استون‌ویلا پیوسته است. مانزامبی در ۶۱ بازی ۱۲ گل و ۸ پاس گل داشت.

ابراهیم مازا از الجزایر، ۲۰ ساله و هافبک مرکزی/هجومی بایر لورکوزن؛ او در ۶۱ بازی فصل گذشته هفت گل و هفت پاس گل به ثبت رساند.

وارن زائیر امری از فرانسه، ۲۰ ساله و بازیکن پاری‌سن‌ژرمن؛ او در ۶۲ بازی فصل گذشته سه گل و شش پاس گل داشت و همراه PSG قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، جام بین‌قاره‌ای، سوپرجام اروپا، لیگ فرانسه و سوپرجام فرانسه شد.

نامزدهای بهترین استعداد جوان زنان؛ پنج بازیکن

در بخش زنان نیز پنج بازیکن نامزد شده‌اند:

ویرله بورمن - هلند، چلسی

ویکی لوپس - اسپانیا، بارسلونا

فلیشیا شرودر - سوئد، رئال مادرید

کلارا سراژوردی - اسپانیا، بارسلونا

لیلی یوهانس - آمریکا، المپیک لیون

ویکی لوپس مدافع عنوان قهرمانی این جایزه است. شرودر نیز پس از فصل درخشان خود با هکن و انتقال به رئال مادرید در تابستان، یکی از چهره‌های مهم این فهرست محسوب می‌شود.

نامزدهای بهترین دروازه‌بان مردان؛ تروفی یاشین

دروازه‌بان برای کسب جایزه بهترین دروازه‌بان مردان معرفی شده‌اند:

یاسین بونو - مراکش، الهلال

تیبو کورتوا - بلژیک، رئال مادرید

خوان گارسیا - اسپانیا، بارسلونا

گرگور کوبل - سوئیس، بوروسیا دورتموند

امیلیانو مارتینز - آرژانتین، استون‌ویلا/چلسی

ادوارد مندی - سنگال، الاهلی

داوید رایا - اسپانیا، آرسنال

ماتوی سافونوف - روسیه، پاری‌سن‌ژرمن

اونای سیمون - اسپانیا، اتلتیک بیلبائو

ووزینیا - کیپ‌ورد، چاوز/کولو-کولو

بونو در فصل گذشته ۵۸ بازی انجام داد و ۳۰ کلین‌شیت داشت. کورتوا ۲۳ کلین‌شیت ثبت کرد، خوان گارسیا ۱۹ کلین‌شیت داشت و کوبل نیز ۲۴ بار دروازه‌اش را بسته نگه داشت.

امیلیانو مارتینز در ۵۸ بازی ۲۰ کلین‌شیت داشت و همراه استون‌ویلا قهرمان لیگ اروپا شد. ادوارد مندی نیز ۲۸ کلین‌شیت در ۵۶ بازی داشت و همراه الاهلی قهرمان لیگ قهرمانان آسیا و سوپرجام عربستان شد.

داوید رایا نیز با ۲۹ کلین‌شیت در ۵۳ بازی، یکی از بهترین آمارهای این فهرست را ثبت کرده و همراه آرسنال قهرمان لیگ برتر و جام جهانی شده است. سافونوف نیز همراه پاری‌سن‌ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان اروپا، جام بین‌قاره‌ای، سوپرجام اروپا و لیگ فرانسه شد.

نامزدهای بهترین دروازه‌بان زنان

پنج دروازه‌بان در این بخش حضور دارند:

* آن‌کاترین برگر - آلمان، گاتهام

* کاتا کول - اسپانیا، بارسلونا

* هانا همپتون - انگلیس، چلسی

* لورنا - برزیل، کانزاس‌سیتی کارنت

* آیاکا یاماشیتا - ژاپن، منچسترسیتی

برگر در ۳۶ بازی ۲۳ کلین‌شیت داشت و همراه گاتهام قهرمان لیگ آمریکا و چلنج‌کاپ شد. کاتا کول نیز با ۲۳ کلین‌شیت در ۳۹ بازی، یکی از ارکان فصل تاریخی بارسلونا بود؛ تیمی که قهرمان لیگ قهرمانان، لیگ اسپانیا، جام حذفی و سوپرجام شد.

هانا همپتون، برنده دوره گذشته این جایزه، در ۳۴ بازی ۱۸ کلین‌شیت داشت. لورنا ۱۲ کلین‌شیت در ۲۹ بازی ثبت کرد و یاماشیتا نیز در ۲۹ مسابقه ۱۳ کلین‌شیت داشت و همراه ژاپن قهرمان جام ملت‌های آسیا و با منچسترسیتی قهرمان لیگ و جام حذفی انگلیس شد.

نامزدهای بهترین مربی مردان؛ تروفی یوهان کرایف

پنج مربی برای این جایزه نامزد شده‌اند:

میکل آرتتا - آرسنال

لوئیس دلافوئنته - تیم ملی اسپانیا

اونای امری - استون‌ویلا

وینسنت کمپانی - بایرن مونیخ

لوئیس انریکه - پاری‌سن‌ژرمن

آرتتا آرسنال را به قهرمانی لیگ برتر رساند و تیمش به فینال لیگ قهرمانان و جام اتحادیه نیز رسید. دلافوئنته با اسپانیا قهرمان جام جهانی شد. امری نیز استون‌ویلا را به قهرمانی لیگ اروپا رساند.

کمپانی با بایرن مونیخ قهرمان بوندس‌لیگا، جام حذفی و سوپرجام آلمان شد و لوئیس انریکه نیز با پاری‌سن‌ژرمن قهرمانی لیگ قهرمانان، جام بین‌قاره‌ای، سوپرجام اروپا، لیگ فرانسه و سوپرجام فرانسه را به دست آورد.

نامزدهای بهترین مربی زنان

پنج مربی نیز برای این جایزه معرفی شده‌اند:

* جاناتان ژیرالدز - المپیک لیون

* آندریه یگلرتز - منچسترسیتی

* نیلس نیلسن - تیم ملی ژاپن

* پره رومئو - بارسلونا

* النا سادیکو - هکن

ژیرالدز با لیون قهرمان لیگ، جام حذفی و جام اتحادیه فرانسه شد. یگلرتز منچسترسیتی را به قهرمانی لیگ و جام حذفی انگلیس رساند. نیلسن با ژاپن قهرمان جام ملت‌های آسیا شد و رومئو نیز بارسلونا را به قهرمانی لیگ قهرمانان، لیگ اسپانیا، جام حذفی و سوپرجام رساند.

نامزدهای بهترین باشگاه مردان

پنج باشگاه در این بخش قرار گرفته‌اند:

آرسنال - انگلیس؛ قهرمان لیگ برتر

بایرن مونیخ - آلمان؛ قهرمان بوندس‌لیگا، جام حذفی و سوپرجام

بودو/گلیمت - نروژ؛ قهرمان جام حذفی نروژ

فلامنگو - برزیل؛ قهرمان لیبرتادورس، لیگ برزیل و رقابت‌های ایالتی ریو دو ژانیرو

پاری‌سن‌ژرمن - فرانسه؛ قهرمان لیگ قهرمانان، جام بین‌قاره‌ای، سوپرجام اروپا، لیگ فرانسه و سوپرجام فرانسه

بودو/گلیمت یکی از شگفتی‌های بزرگ فصل گذشته بود و با عملکرد قابل توجه در لیگ قهرمانان اروپا، از جمله پیروزی مقابل اتلتیکومادرید و منچسترسیتی و حذف اینتر، به جمع نامزدها رسید.

نامزدهای بهترین باشگاه زنان

در بخش بهترین باشگاه زنان نیز پنج تیم حضور دارند:

* بارسلونا - اسپانیا؛ قهرمان لیگ قهرمانان، لیگ، جام حذفی و سوپرجام

* بایرن مونیخ - آلمان؛ قهرمان بوندس‌لیگا، جام حذفی و سوپرجام

* کلوب آمریکا - مکزیک؛ قهرمان لیگ قهرمانان زنان کونکاکاف و لیگ مکزیک

* منچسترسیتی - انگلیس؛ قهرمان لیگ و جام حذفی

* المپیک لیون - فرانسه؛ قهرمان لیگ، جام حذفی و جام اتحادیه

بارسلونا فصل گذشته چهار جام به دست آورد و بایرن مونیخ نیز هر سه جام داخلی آلمان را فتح کرد. کلوب آمریکا نیز نخستین تیم زنان مکزیکی شد که قهرمان یک رقابت قاره‌ای شد.