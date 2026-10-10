به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه منچسترسیتی پیش از اعلام رأی کمیسیون مستقل رسیدگی به پرونده تخلفات مالی خود، مذاکراتی را با لیگ برتر انگلیس برای دستیابی به توافق و کاهش تبعات احتمالی این پرونده انجام داد؛ مذاکراتی که به‌سرعت شکست خورد.

رسانه «بلومبرگ» در این رابطه نوشت: این مذاکرات در مراحل اولیه قرار داشت و پیشنهاد مطرح‌شده بر پرداخت مبلغی قابل‌توجه از سوی منچسترسیتی متمرکز بود توافقی که به گفته منابع آگاه، می‌توانست به جای مجازات‌های ورزشی سنگینی مانند سقوط به دسته پایین‌تر یا سلب عناوین قهرمانی، بر جریمه مالی تأکید داشته باشد.

با این حال، منابع آگاه که بلومبرگ به نقل از آنها این خبر را منتشر کرده است، اعلام کردند مذاکرات به دلیل اصرار منچسترسیتی بر بی‌گناهی خود خیلی زود متوقف شد. بر اساس این گزارش، با توجه به گستردگی پرونده و تعداد بالای اتهامات، توافق احتمالی نیز لزوماً به معنای مختومه شدن کامل پرونده نبود و می‌توانست صرفاً دامنه آن را محدود کند.

رای سنگین علیه منچسترسیتی؛ مجازات نهایی در انتظار است

کمیسیون مستقل رسیدگی به پرونده در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد منچسترسیتی در تخلفات جدی مالی مربوط به دوره‌ای ۹ ساله، از فصل ۲۰۱۰-۲۰۰۹ تا فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۷، مقصر شناخته شده است. طبق یافته‌های کمیسیون، این باشگاه با استفاده از قراردادهای تجاری صوری و ترتیبات مالی مرتبط با مالک خود، درآمدهایش را به‌طور مصنوعی افزایش داده و هزینه‌های واقعی را کمتر از میزان حقیقی نشان داده است؛ تخلفاتی که ارزش آنها بیش از ۹۰۰ میلیون پوند برآورد شده است.

کمیسیون همچنین بخش عمده اتهامات مربوط به همکاری نکردن با تحقیقات لیگ برتر را تأیید کرد. با وجود صدور این رأی، مجازات نهایی باشگاه هنوز مشخص نشده و گزینه‌هایی مانند کسر امتیاز، جریمه مالی سنگین یا اخراج از لیگ برتر در فهرست مجازات‌های احتمالی قرار دارند.

منچسترسیتی ضمن رد یافته‌های کمیسیون، اعلام کرده است که به رای صادرشده اعتراض خواهد کرد و معتقد است تصمیم اتخاذشده با ایرادهای حقوقی و واقعی روبه‌رو است. طبق گزارش بلومبرگ، نمایندگان باشگاه و لیگ برتر انگلیس نیز از اظهارنظر درباره مذاکرات پیشین خودداری کرده‌اند.