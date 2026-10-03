به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پاری‌سن‌ژرمن شرایط جذب ارلینگ هالند مهاجم تیم فوتبال منچسترسیتی، را زیر نظر گرفته و در صورت جدایی عثمان دمبله، این مهاجم نروژی را به عنوان یکی از گزینه‌های جانشینی ستاره فرانسوی خود در نظر دارد.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی «Le Parisien» و «El Nacional»، احتمال جدایی دمبله از پاری‌سن‌ژرمن و انتقال او به فوتبال عربستان مطرح شده و در چنین شرایطی ناصر الخلیفی رئیس باشگاه فرانسوی، علاقه‌مند به جذب هالند خواهد بود.

هالند در ژانویه ۲۰۲۵ قرارداد خود را با منچسترسیتی تمدید کرد و این قرارداد تا ژوئن ۲۰۳۴ اعتبار دارد. با این حال، گزارش‌های منتشرشده درباره آینده این بازیکن حاکی از آن است که بندی برای جدایی او وجود دارد که ممکن است از سال ۲۰۲۷ فعال شود.

در همین راستا ال ناسیونال مدعی شده است که ارزش این بند حدود ۱۷۵ میلیون یورو خواهد بود؛ موضوعی که در صورت صحت، می‌تواند امکان انتقال هالند به باشگاه دیگری را در تابستان ۲۰۲۷ فراهم کند.

هالند فصل گذشته در لیگ برتر انگلیس ۲۷ گل به ثمر رساند و عنوان آقای گلی این رقابت‌ها را به دست آورد. او همچنین در لیگ قهرمانان اروپا هشت گل برای منچسترسیتی به ثمر رساند و فصل جدید را نیز با عملکردی قابل توجه آغاز کرده است.

با این حال، انتقال هالند به پاری‌سن‌ژرمن در حال حاضر تنها در حد یک گمانه‌زنی نقل‌وانتقالاتی است و هیچ توافق رسمی میان طرفین اعلام نشده است. آینده دمبله و شرایط قرارداد هالند با منچسترسیتی می‌تواند در ماه‌های آینده نقش مهمی در سرنوشت این انتقال احتمالی داشته باشد.