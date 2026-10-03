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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

حریف آسیایی استقلال و تراکتور در آستانه جذب ریاض محرز

حریف آسیایی استقلال و تراکتور در آستانه جذب ریاض محرز

حریف آسیایی استقلال و تراکتور در آستانه جذب ریاض محرز، ستاره سابق تیم فوتبال منچسترسیتی قرار گرفته و این بازیکن الجزایری با الشمال قطر به توافق شفاهی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ریاض محرز، وینگر الجزایری و ستاره سابق منچسترسیتی، در آستانه پیوستن به تیم الشمال قطر قرار دارد و این انتقال می‌تواند بر شرایط یکی از رقبای آسیایی استقلال و تراکتور تأثیرگذار باشد.

الشمال یکی از حریفان استقلال و تراکتور در لیگ نخبگان آسیا است. تراکتور در هفته دوم این رقابت‌ها روز دوشنبه ۲۰ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف الشمال می‌رود و استقلال نیز در هفته چهارم، روز سه‌شنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق از این تیم قطری میزبانی خواهد کرد.

حریف آسیایی استقلال و تراکتور در آستانه جذب ریاض محرز

فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور در حوزه نقل و انتقالات با اعلام این خبر در صفحه مجازی خود نوشت: «ریاض محرز با باشگاه قطری الشمال به توافق شفاهی رسید و این انتقال در آستانه نهایی شدن قرار دارد.

محرز قرار است با قراردادی کوتاه‌مدت راهی الشمال شود و پس از پشت سر گذاشتن مراحل نهایی، قرارداد خود را با این باشگاه قطری امضا کند. این وینگر الجزایری از ژوئن گذشته و پس از جدایی از الاهلی عربستان بدون تیم بوده است.»

کد مطلب 6965959

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