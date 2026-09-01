رئال با سه غایب بزرگ در هفته اول لیگ قهرمانان اروپا

به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورینیو پس از شروع امیدوارکننده خود روی نیمکت رئال مادرید، با نخستین مشکل جدی خود مواجه شده است؛ مشکلی که در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا برای این سرمربی پرتغالی اهمیت زیادی دارد.

روزنامه مارکا نوشت: رئال مادرید در نخستین دیدار خود در رقابت‌های لیگ قهرمانان باید شامگاه سه شنبه ۱۷ شهریور در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به مصاف اینتر برود، اما مورینیو در این مسابقه نمی‌تواند از سه بازیکن مهم خود استفاده کند. آردا گولر، ادواردو کاماوینگا و برناردو سیلوا به دلیل محرومیت، این دیدار را از دست خواهند داد.

هر سه بازیکن محرومیت خود را از فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا با خود به فصل جدید منتقل کرده‌اند. دلیل این موضوع نیز دریافت کارت قرمز در آخرین مسابقه آنها در فصل گذشته این رقابت‌هاست؛ محرومیتی که برخلاف کارت‌های زرد، با پایان فصل از بین نمی‌رود.

کاماوینگا و آردا گولر در دیدار برابر بایرن مونیخ از زمین مسابقه اخراج شدند و به همین دلیل باید نخستین بازی اروپایی فصل جدید رئال مادرید را از روی سکوها تماشا کنند. از سوی دیگر، برناردو سیلوا نیز کارت قرمز خود را زمانی دریافت کرد که برای منچسترسیتی بازی می‌کرد و این محرومیت پس از انتقال او به رئال مادرید نیز همراهش باقی مانده است.

طبق قوانین انضباطی یوفا، تغییر باشگاه باعث پاک شدن محرومیت بازیکن نمی‌شود و محرومیت ناشی از کارت قرمز در رقابت‌های اروپایی، بازیکن را در تیم جدید نیز همراهی می‌کند. در واقع، محرومیت برناردو سیلوا که در زمان حضورش در منچسترسیتی برابر رئال مادرید دریافت کرده بود، اکنون باید در لباس رئال مادرید سپری شود.

در قوانین انضباطی یوفا آمده است که هر اخراج حداقل یک جلسه محرومیت در مسابقه بعدی یک رقابت باشگاهی اروپایی را به دنبال دارد. همچنین برخلاف کارت‌های زرد و محرومیت‌های ناشی از انباشت آنها که با پایان فصل از بین می‌روند، کارت‌های قرمز باقی می‌مانند و بازیکن باید محرومیت خود را در نخستین مسابقه اروپایی بعدی سپری کند. این محرومیت نیز به صورت خودکار اعمال می‌شود و نیازی به اعلام مجدد ندارد.

این شرایط، نخستین دردسر جدی مورینیو در رئال مادرید محسوب می‌شود؛ به‌خصوص اینکه هر سه بازیکن در برنامه‌های این مربی در شروع فصل جایگاه مهمی پیدا کرده‌اند. غیبت آردا گولر و برناردو سیلوا حساسیت بیشتری دارد، چرا که این دو بازیکن از مهره‌های اصلی مورینیو در مرکز زمین محسوب می‌شوند و نقش مهمی در برنامه‌های تاکتیکی او دارند.

از سوی دیگر، کاماوینگا نیز با قدرت بدنی، دوندگی و توانایی پوشش فضاها یکی از بازیکنانی است که می‌تواند تعادل خط میانی رئال مادرید را حفظ کند. غیبت همزمان این سه بازیکن، مورینیو را مجبور خواهد کرد برای نخستین امتحان بزرگ اروپایی خود دست به تغییر در ترکیب خط میانی بزند.

سرمربی پرتغالی رئال مادرید در این شرایط باید ساختار خط میانی تیمش را دوباره طراحی کند و منتظر بازگشت اورلین شوامنی باشد و در عین حال روی حضور فدریکو والورده حساب باز کند.

با توجه به محرومیت دو بازیکن بازی‌ساز و همچنین غیبت کاماوینگا که وظیفه بیشتری در کارهای فیزیکی و پوشش زمین دارد، مورینیو در نخستین آزمون اروپایی فصل خود برابر اینتر باید راهکار جدیدی برای مرکز زمین رئال مادرید پیدا کند.

این دیدار در شرایطی برگزار می‌شود که اینتر، قهرمان فصل گذشته فوتبال ایتالیا، در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو نخستین حریف اروپایی رئال مادرید خواهد بود و مورینیو برای عبور از این آزمون دشوار، باید بدون سه بازیکن مهم خود تیمش را آماده کند.