مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش بدون کنکور سال ۱۴۰۵ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت زمان ثبت نام و انتخاب رشته در رشته های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مجدد تمدید شد.

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون» سراسری مهرماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ ۱۳ مهر و همچنین اطلاعیه‌های تاریخ‌های ۱۶، ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۴۰۵ (انتشار اصلاحیه‌های سری اول، دوم و سوم دفترچه راهنمای مذکور)، به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که برای ثبت‌نام اقدام نکرده‌اند ترتیبی اتخاذ شده است که تا روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ بتوانند نسبت به ثبت‌نام در این مرحله اقدام کنند.

لذا ضرورت دارد، متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیۀ مذکور با فراهم کردن مدارک و اطلاعات مورد نیازِ ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ضمناً آن ‌دسته از متقاضیانی که قبلاً در این مرحله ثبت‌نام کرده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

لازم به تأکید است که این تمدید مهلت ثبت‌نام منحصراً برای متقاضیانی است که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام نکرده‌اند.