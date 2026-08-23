به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی همزمان با آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ در سه نیمروز صبح و عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار شد.

پس از برگزاری آزمون دفترچه سوالات گروه های آزمایشی پنجگانه آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

کلید اولیه کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم سال ۱۴۰۵ نیز امروز یکشنبه اول شهریورماه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.

آزمون گروه علوم تجربی صبح پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با حضور ۴۵۱ هزار و ۵۲۲ نفر داوطلب برگزار شد.

دفترچه های گروه علوم تجربی که منتشر شده است شامل دفترچه ۱ زیست شناسی، دفترچه ۲ فیزیک و شیمی، دفترچه ۳ ریاضی و زمین شناسی و دفترچه ۴ ویژه دیپلمه های بهیاری است.

همچنین دفترچه ۴ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که داوطلبان آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم در دانشگاه های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی باید به آن پاسخ می دادند.

کلید اولیه دفترچه های گروه علوم تجربی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ شامل علوم تجربی + دفترچه ویژه پذیرش دانشجو-معلم و علوم تجربی + دفترچه ویژه بهیاری است.

آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با حضور ۹۰ هزار و ۱۷۳ نفر داوطلب برگزار شد.

دفترچه سوالات آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی شامل دفترچه ۱ ویژه متقاضیان زبان انگلیسی (۷۰ سوال - ۱۰۵ دقیقه) و دفترچه ۱ ویژه متقاضیان زبان های غیر انگلیسی (آلمانی فرانسه، روسی و ایتالیایی) (۷۰ سوال - ۱۰۵ دقیقه) است که در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

همچنین دفترچه ۲ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است.

کلید اولیه دفترچه های گروه زبان های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ شامل زبان های خارجی (انگلیسی) + دفترچه ویژه پذیرش دانشجو ـ معلم و زبان های خارجی (آلمانی) + دفترچه ویژه پذیرش دانشجو ـ معلم و زبان های خارجی (ایتالیایی) + دفترچه ویژه پذیرش دانشجو ـ معلم و زبان های خارجی (روسی) + دفترچه ویژه پذیرش دانشجو ـ معلم و زبان های خارجی (فرانسه) + دفترچه ویژه پذیرش دانشجو ـ معلم است.

آزمون گروه آزمایشی هنر بعد از ظهر پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با حضور ۶۴ هزار و ۹۹۹ نفر شرکت کننده برگزار شد.

دفترچه سوالات آزمون گروه آزمایشی شامل دفترچه ۱ درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی - فیزیک و خلاقیت تصویری و تجسمی (۱۰۰ سوال - ۱۱۵ دقیقه) و دفترچه ۲ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

کلید اولیه دفترچه های گروه هنر آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ شامل هنر + دفترچه ویژه پذیرش دانشجو ـ معلم است.

در آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی که صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد تعداد ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ داوطلب شرکت کردند.

دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی شامل دفترچه ۱ ریاضیات (۴۰ سوال ۷۰ دقیقه)، دفترچه ۲ فیزیک و شیمی (۶۵ سوال ۷۵ دقیقه) و دفترچه ۳ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است.

کلید اولیه دفترچه های گروه آزمایشی علوم ریاضی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ شامل علوم ریاضی و فنی + دفترچه ویژه پذیرش دانشجو ـ معلم است.

آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ با حضور ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ داوطلب برگزار شد.

دفترچه های آزمون گروه علوم انسانی شامل دفترچه ۱ ریاضی زبان و ادبیات فارسی علوم اجتماعی و روانشناسی (۸۰ سوال - ۸۵ دقیقه)، دفترچه ۲ زبان عربی تاریخ و جغرافیا فلسفه و منطق و اقتصاد (۸۰ سوال ۷۵ دقیقه)، دفترچه ۲ ویژه دارندگان مدرک علوم و معارف اسلامی (۸۰ سوال - ۷۵ دقیقه) و دفترچه ۴ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است.

کلید اولیه دفترچه های گروه آزمایشی علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ شامل علوم انسانی + دفترچه ویژه پذیرش دانشجو ـ معلم و علوم انسانی + دفترچه ویژه علوم و معارف اسلامی است.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور پس از انتشار کلید اولیه آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ داوطلبان می توانند از امروز یکشنبه اول شهریورماه هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش اعلام کنند.

پیش از این سازمان سنجش درباره برنامه زمان بندی اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ تاکید کرده است: نتایج اولیه کنکور سراسری اواخر شهریورماه اعلام می شود و پس از آن یک بازه زمانی یک هفته ای برای انتخاب رشته درنظر گرفته می شود و در نهایت نتایج نهایی در دهه دوم آبان ماه اعلام شود.