به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه های مورخ ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ مبنی بر اعلام علاقمندی به رشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، زمان، محل برگزاری و وسایل مورد نیاز آزمون عملی در رشته های ذیربط به شرح زیر اعلام می شود.

پرینت کارت ورود به جلسه برای تمامی متقاضیان، ۴٨ ساعت قبل از روز برگزاری آزمون هر رشته از طریق تارنمای اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دریافت است.

«همراه داشتن کارتِ آزمون و همچنین کارت ملی یا شناسنامه در جلسه آزمون عملی الزامی است.

الف- رشته های ادبیات نمایشی، بازیگری، طراحی صحنه، نمایش عروسکی، سینما، مجسمه سازی، عکاسی، آهنگسازی، نوازندگی موسیقی ایرانی (تار، سه تار، عود، نی، قانون، قیچک، سنتور و کمانچه) و نوازندگی موسیقی جهانی (سازهای بادی چوبی، سازهای بادی برنجی، سازهای زهی «ویولن، ویولا، ویولن سل، کنترباس»، پیانو و گیتار):

آزمون عملی این رشته ها منحصراً در شهر تهران و به نشانی: تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، بعد از تقاطع سی تیر، شماره ۵۶ دانشگاه هنر ایران به شرح زیر برگزار می شود.

متقاضیان لازم است برای انجام مصاحبه، یک روز کامل را در نظر بگیرند و برنامه دیگری را در روز مصاحبه خود هماهنگ نکرده و از آوردن افراد همراه به حوزه آزمون خودداری کنند.

رشته زمان آزمون به ترتیب حرف اول نام خانوادگی محل رفع نقص و برگزاری مواد امتحانی و وسائل مورد نیاز متقاضیان:

رشته بازیگری:

خواهران: پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل ابراری تا به مثل بهمئی»/ شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «بی مثل بیدمشکی تا ح مثل حیدری»/ یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «خ مثل خاجوند تا سع مثل سعیدی»/ دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «سل مثل سلحشور تا ع ر مثل عرفانی»/ سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «عز مثل عزتی تا ک ر مثل کریمی»/ چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ک ش مثل کشاورز تا م ه مثل مهری»/ پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «م ی مثل میرابی تا ی مثل یوسفیان».

برادران: پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ا مثل ابراهیمی تا الف ک مثل اکبری»/ جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف ل مثل الهی تا ر مثل رئیسی»/ شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ز مثل زارع تا ک مثل کیانی»/ یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «گ مثل گل افشان تا ی مثل یونسی»

متقاضیان در صورتی که سابقه فعالیت هنری و ادبی دارند، مدارک ۱- بروشور یا پوستر فعالیتهای هنری ۲- آماده داشتن قطعه ای برای اجرای بازیگری را با توجه به عنوان رشته در جلسه آزمون همراه داشته باشند.

رشته ادبیات نمایشی:

خواهران: پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل ابراهیمی تا ث مثل ثناگو»/ شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ج مثل جاننثاری تا ر س مثل رسولی»/ یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ر ش مثل رشیدی تا ع ر مثل عروجی»/ دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ع ز مثل عزیزی تا م ج مثل مجیدیانی»/ سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «م ح مثل محبوبی تا ی مثل یونسی».

برادران: سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل ابراهیمی تا الف س مثل اسمعیلی»/ چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف ش مثل اشتیاق تا ط مثل طاهرزاده»/ پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ع مثل عاشورزاده تا ی مثل یوسفیان».

متقاضیان در صورتی که سابقه فعالیت هنری و ادبی دارند، مدارک ۱- بروشور یا پوستر فعالیت های هنری ۲- اصل کتاب، نمایشنامه، داستان، نقد، یادداشت و مقاله در حوزه هنرهای نمایشی را با توجه به عنوان رشته در جلسه آزمون همراه داشته باشند.

رشته طراحی صحنه:

خواهران: پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل ابراهیمی»/ شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ب مثل بابایی تا ح س مثل حسینی»/ یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ح ش مثل حشمتی تا ر ض مثل رضایی»/ دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ر ن مثل رنجبر تا ش ه مثل شهرابی»/ سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ش ی مثل شیخی تا ع مثل علیشاهی»/ چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «غ مثل غفاری تا گ مثل گلمحمدی»/ پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ل مثل لطفیان تا م و مثل موسوی»/ جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «م ه مثل مهدیان تا ی مثل یونسی».

برادران: شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ همه آقایان از «الف تا ی»

متقاضیان در صورتی که سابقه فعالیت هنری و ادبی دارند، مدارک ذیل را با توجه به عنوان رشته در جلسه آزمون همراه داشته باشند:

۱- بروشور یا پوستر فعالیت های هنری ۲- اصل آثار هنری مرتبط مانند طراحی، اسکیس، ماکت، پوستر، بروشور و... (توضیح: متقاضیان این رشته برای بخش آزمون مهارت های عملی (طراحی) باید ابزار مورد نیاز خود همچون مداد رنگی، خودنویس، ماژیک و... را همراه داشته باشند).

رشته نمایش عروسکی:

خواهران: پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل ابراهیمی تا ت مثل توکلی»/ شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ث مثل ثنایی تا ر مثل رهبری»/ یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ز مثل زارعی تا ش مثل شیر غلامی»/ دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ص مثل صاحبقرانی تا ف مثل فیض آبادی»/ سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ق مثل قاسمی تا م ش مثل مشکاتی»/ چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «م ع مثل معرفی تا ی مثل یونسی».

برادران: چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل آدینه تا ای مثل ایزدخواه»/ پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ب مثل بسکابادی تا ی مثل یزدیان»

متقاضیان در صورتی که سابقه فعالیت هنری و ادبی دارند، مدارک ۱- بروشور یا پوستر فعالیت های هنری ۲- اصل آثار هنری در زمینه نمایش عروسکی را با توجه به عنوان رشته در جلسه آزمون همراه داشته باشند.

رشته سینما:

خواهران: چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل اباذری تا ب مثل بیگی»/ پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «پ مثل پاداشی تا خ مثل خیری»/ شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «د مثل دادخواه تا ز مثل زینلی»/ یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «س مثل ساجدی تا ط مثل طیاری»/ دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ع مثل عباسی تا ق مثل قنواتی»/ سه شنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ک مثل کاراندیش تا م و مثل مومنی»/ چهارشنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «م ه مثل مهدوی تا ی مثل یونسی»

برادران: پنجشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل آبادی تا ح مثل حیدری»/ جمعه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «خ مثل خدایی تا ظ مثل ظاهری»/ شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ع مثل عادلی تا گ مثل گیلانی»/ یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «م مثل مالکی تا ی مثل یونسی».

متقاضیان در صورتی که سابقه فعالیت هنری و ادبی دارند، مدارک ذیل را با توجه به عنوان رشته در جلسه آزمون همراه داشته باشند:

۱- بروشور یا پوستر فعالیت های هنری و اصل یا فایل عکس از حضور متقاضی در پشت صحنه تولید (در صورت حضور در تولید) ۲- فایل فیلم یا آثار مشابه در حوزه سینما، عکاسی، فوتورمان و... بر روی فلشمموری (فایل ویدئوها باید در قالب mkv یا mp۴ و با :codec H.۲۶۴ به طور استاندارد و قابل اجرا روی سیستم عامل ویندوز باشد.) ۳- اصل آثار مکتوب از جمله فیلمنامه، نقد، یادداشت و مقاله سینمائی.

نشانی: تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶. دانشگاه هنر ایران، دپارتمان تئاتر. متقاضیان آزمون عملی این رشته لازم است برای دریافت نوبت، از ساعت ٧:٣٠ صبح روز آزمون در حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

رشته مجسمه سازی

خواهران: پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل آبادی تا انتهای حرف ح مثل حیدری»/ شنبه ۴ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «خ مثل خاتمی تا انتهای حرف ص مثل صبوری»/ یکشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «ط مثل طالبی تا انتهای حرف ل مثل لاله»/ دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ حروف «م مثل مالکی تا انتهای حرف ی مثل یونسی».

برادران: دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ همه متقاضیان آقا

ضروری است متقاضیان تخته شاسی در قطع A۳، مداد B۴، پاککن و مدادتراش، کاتر و خطکش فلزی ٣٠سانتی، ۵ برگ کاغذ سفید برای تمرین و ابزار ابتدایی کار با گِل را در جلسه آزمون همراه داشته باشند. استفاده از تلفن همراه حین برگزاری آزمون تحت هر عنوان ممنوع است.

رشته عکاسی

خواهران: شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ حروف «الف مثل آبادی تا اژ مثل اژدری» ساعت ٨ صبح، «حروف اس مثل اسپندی تا ام مثل امینیان» ساعت ٩/٣٠ صبح، «حروف ان مثل انتظاری تا بو مثل بورانی» ساعت ١١ صبح، «حروف به مثل به دل تا تش مثل تشکری» ساعت ١۴ بعداز ظهر، حروف «ت ق مثل تقدسی تا انتهای حرف ج مثل جهانگیری» ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر/ یکشنبه ۲۹ شهریور حروف «چ مثل چاوشی تا حش مثل حشمتی» ساعت ٨ صبح، «حروف حص مثل حصاری تا خض مثل خضری» ساعت ٩/٣٠ صبح، «حروف از خط مثل خطیبی تا پایان ذ مثل ذاکری» ساعت ١١صبح، حروف «ر ا مثل راحمی تا ر ک مثل رکنی» ساعت ١۴ بعداز ظهر، حروف «ر م مثل رمضانی تا انتهای حرف ز مثل زینتی» ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر

خواهران: دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ حروف «س مثل سالمی» ساعت ٨ صبح، حروف «ش مثل شیرودی» ساعت ٩/٣٠ صبح، حروف «ص مثل صبوری تا ع ا مثل عامری» ساعت ١١ صبح، حروف «ع ب مثل عبادتی تا ع ن مثل عنبری» ساعت ١۴ بعداز ظهر، حروف «غ مثل غریب تا انتهای حرف ف مثل فیروزی» ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر/ سه شنبه ۳۱ شهریور حروف «ق مثل قادری تا ک ح مثل کحالی» ساعت ٨ صبح، حروف «ک ر مثل کرامتی تا له مثل لهائی» ساعت ٩/٣٠ صبح، حروف «م ا مثل مالکی تا م ز مثل مزین» ساعت ١١ صبح، حروف «م س مثل مسعودی تا م ن مثل منصوری» ساعت ١۴ بعداز ظهر، حروف «م و) مثل موذن تا ن ر مثل نریمانی» ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر/ چهارشنبه اول مهرماه حروف «ن ژ مثل نژادی تا ن مثل نیکدل» ساعت ٨ صبح، حروف «و مثل واحدی تا ی مثل یونسی» ساعت ٩/٣٠ صبح.

برادران: چهارشنبه اول مهرماه ۱۴۰۵ حروف «الف مثل اباذری تا د مثل دهقان» ساعت ١١ صبح، حروف «ذ مثل ذاکر تا ق مثل قیاسی» ساعت ١۴ بعداز ظهر، حروف «ک مثل کاشانی تا ی مثل یونسی» ساعت ۱۵:۳۰ بعدازظهر.

ضروری است متقاضیان مدارک زیر را به همراه داشته باشند:

- اصل مدرک شناسایی (کارت ملی یا شناسنامه)

- پرینت کارت ورود به جلسه

- رزومه فعالیت های عکاسی و هنری (متکی بر مدارک و گواهی های مربوطه به صورت فیزیکی)

- ارائه آثار عکاسی (پورتفولیو) ضبط شده روی گوشی تلفن همراه، تبلت، لبتاپ شخصی یا پرینت روی کاغذ معمولی.

نشانی: تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶، دانشگاه هنر ایران، دانشکده هنرهای تجسمی، نگارخانه دانشکده هنرهای تجسمی. متقاضیان آزمون عملی این رشته، لازم است نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده در حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

رشته آهنگسازی

تمامی متقاضیان (برادران و خواهران) شروع آزمون کتبی (تشریحی) آهنگسازی: ساعت ٨ صبح سه شنبه ٧ مهرماه ١۴٠۵

تمامی متقاضیان در رشته آهنگسازی گروه موسیقی برای آزمون عملی این رشته ها لازم است برای دریافت نوبت، از ساعت ٧:٣٠ صبح روز آزمون در حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

شروع آزمون عملی آهنگسازی شنبه ۴ مهرماه ١۴٠۵ حروف «الف تا ب»/ یکشنبه ۵ مهرماه ١۴٠۵ حروف «پ تا ح»/ دوشنبه ۶ مهرماه ١۴٠۵ حروف «خ تا س»/ سه شنبه ٧ مهرماه ١۴٠۵ حروف «ش تا ق»/ چهارشنبه ٨ مهرماه ١۴٠۵ حروف «ک تا ی».

آزمون در سه بخش برگزار خواهد شد:

بخش اول: هارمونی به صورت کتبی شامل یک سوال باس شماره گذاری شده تا پایان آکوردهای هفتم (اعم از دومینانت، فرعی و ثانوی).

بخش دوم: سرایش (خواندن ملودی در گام های ماژور و مینور)، ریتم خوانی (متر ترکیبی و ساده)، شنوایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک).

بخش سوم: پیانو: اجرای تنها یک قطعه از رپرتوار استاندارد یکی از دوره های باروک، کلاسیک و رومانتیک یا مدرن.

آهنگسازی: ارائه پارتیتور و اجرای یک قطعه به فرم سه بخشی با تغییر در بازگشت که از قبل توسط متقاضی ساخته شده است.

رشته نوازندگی موسیقی جهانی

تمامی متقاضیان (برادران و خواهران) پیانو: دوشنبه ٣٠ شهریورماه ١۴٠۵ حروف «الف تا ث»/ سه شنبه ٣١ شهریورماه ١۴٠۵ حروف «ج تا رس مثل رستمی»/ چهارشنبه اول مهرماه ١۴٠۵ حروف «رض مثل رضازاده تا ض»/ پنجشنبه ٢ مهرماه ١۴٠۵ حروف «ط تا گ»/ شنبه ۴ مهرماه ١۴٠۵ حروف «ل تا ی».

تمامی متقاضیان (برادران و خواهران) سازهای بادی چوبی و برنجی: دوشنبه ٣٠ شهریورماه ١۴٠۵ حروف «الف تا ی».

تمامی متقاضیان (برادران و خواهران) گیتار: دوشنبه ٣٠ شهریورماه ١۴٠۵ حروف «الف تا چ»/ سه شنبه ٣١ شهریورماه ١۴٠۵ حروف «ح تا ش»/ چهارشنبه اول مهرماه ١۴٠۵ حروف «ص تا گ»/ پنجشنبه ٢ مهرماه ١۴٠۵ حروف «ل تا ی».

تمامی متقاضیان (برادران و خواهران) سازهای زهی: سه شنبه ٣١ شهریورماه ١۴٠۵ حروف «الف تا ح»/ چهارشنبه اول مهرماه ١۴٠۵ حروف «خ تا ش»/ پنجشنبه ٢ مهرماه ١۴٠۵ حروف «ص تا ک»/ شنبه ۴ مهرماه ١۴٠۵ حروف «گ تا ی».

متقاضیان آزمون عملی رشته های گروه موسیقی لازم است برای دریافت نوبت، از ساعت ٧:٣٠ صبح روز آزمون در حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

آزمون در دو بخش برگزار خواهد شد:

بخش اول: سرایش (خواندن ملودی در گامهای مینور و ماژور)، ریتم خوانی (متر ترکیبی و ساده)، شنوایی (تشخیص فواصل ملودیک و هارمونیک).

بخش دوم: نواختن پیانو یا گیتار کلاسیک یا یکی از سازهای معمول ارکستر سمفونیک (به غیر از سازهای کوبه ای)، اجرای حداقل چهار قطعه از سه دوره تاریخ موسیقی اروپا از رپرتوار اصیل و استاندارد موسیقی کلاسیک: شامل اجرای دو موومان متفاوت (تند و کند) از یک اثر از دوران باروک، اجرای موومان اول یا آخر از یکی از آثار دوران کلاسیک و یا اجرای یک قطعه یا موومان از موسیقی دوران ُرمانتیک و پس از آن (در صورت انتخاب اثری از موسیقی نو، متقاضی باید از چهار دوره تاریخ موسیقی اجرا کند و اجرای آثار آوانگارد نیز پذیرفته نیست). برای متقاضیان ساز پیانو علاوه بر موارد فوق اجرای یک اتود نیز الزامی است.

متقاضیان سازهای توبا و ساکسوفون که در برخی دوره ها کمبود یا نبود رپرتوار دارند، می توانند به دلخواه دوره ها را جایگزین و حداقل از دو دوره رپرتوار خود را انتخاب کنند.

تأکید می شود که نوازندگان پیانو و گیتار ملزم به اجرای آثار دوران باروک، کلاسیک و ُرمانتیک از حفظ (بدون استفاده از ُنت) هستند و اجرای از حفظ برای متقاضیان بقیه سازها الزامی نیست.

برای متقاضیان تمامی سازها به غیر از پیانو، هارپ و گیتار، اجرای آثاری که بخش همراهی دارند، با همراهی پیانو الزامی است (تأمین نوازنده پیانوی همراهی کننده به عهده متقاضی و همچنین استفاده از فایل های صوتی برای همراهی مجاز است). اجرای یک قطعه به صورت ِدشیفر برای متقاضیان پیانو و گیتار الزامی است (قطعه ِدشیفر هنگام آزمون توسط هیئت داوران انتخاب خواهد شد).

رشته نوازندگی موسیقی ایرانی:

تمامی متقاضیان (برادران و خواهران) نوازندگی موسیقی ایرانی تار و سه تار و عود: یکشنبه ۵ مهرماه ١۴٠۵ حروف «الف تا ج»/ دوشنبه ۶ مهرماه ١۴٠۵ حروف «ح تا ف»/ سه شنبه ٧ مهرماه ١۴٠۵ حروف «ق تا ی».

تمامی متقاضیان (برادران و خواهران) نوازندگی موسیقی ایرانی سنتور و قانون: یکشنبه ۵ مهرماه ١۴٠۵ حروف «الف تا ح»/ دوشنبه ۶ مهرماه ١۴٠۵ حروف «خ تا ع»/ سه شنبه ٧ مهرماه ١۴٠۵ حروف «غ تا ی».

تمامی متقاضیان (برادران و خواهران) نوازندگی موسیقی ایرانی قیچک و کمانچه و نی: چهارشنبه ٨ مهرماه ١۴٠۵

متقاضیان آزمون عملی این رشته ها در گروه موسیقی لازم است برای دریافت نوبت، از ساعت ٧:٣٠ صبح روز آزمون در حوزه برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

آزمون در ٢ بخش برگزار خواهد شد:

بخش اول: سرایش و شنوایی (خواندن ملودی درگامهای ماژور، خواندن ملودی مینور یا مدهای ایرانی)، ریتم خوانی (متر ترکیبی و ساده)، شنوایی (تشخیص فواصل ملودیک).

بخش دوم: اجرای یکی از سازهای موسیقی ایرانی (تار، سه تار، سنتور، نی، کمانچه، قانون، عود و قیچک)، اجرای یک دستگاه و دو آواز (یا دو دستگاه) از حفظ و به انتخاب متقاضی (از یکی از ردیف های میرزاعبداالله، آقا حسینقلی، علی اکبر شهنازی، ابوالحسن صبا، عبداالله دوامی و موسی معروفی)، اجرای دو قطعه ضربی (بدون کلام) از رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی از حفظ.

نشانی: تهران، خیابان شهید سرهنگ سخایی، شماره ۵۶، دانشگاه هنر ایران، دانشکده هنرهای تجسمی، نگارخانه دانشکده هنرهای تجسمی.

ب- رشته های تحصیلی نقاشی، ارتباط تصویری، طراحی پارچه، طراحی لباس، گرافیک و طراحی صنعتی:

متقاضیان باید نیمساعت قبل از شروع فرآیند آزمون در حوزه امتحانی خود حاضر باشند.

کارت شرکت در آزمون متقاضیان این رشته ها مطابق زیر از طریق تارنمای اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل پرینت خواهد بود. متقاضیان در صورت مشاهده مغایرت یا اشکال در کارت شرکت در آزمون، می توانند در زمان مشخص شده با شماره تلفن ۰۲۶۳۶۱۸۲۳۷۲ تماس بگیرند. نشانی محل برگزاری آزمون، در کارت شرکت در آزمون آنان درج شده است.

آزمون رشته های نقاشی، ارتباط تصویری، گرافیک، طراحی پارچه و طراحی لباس در ساعت ۸ صبح روز جمعه ۳ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

کارت آزمون در روزهای چهارشنبه اول مهر و پنجشنبه دوم مهر منتشر می شود و رفع نقص در روز پنجشنبه ۲ مهرماه صبح از ساعت ٨:٣٠ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ از طریق تارنمای اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل پرینت خواهد بود.

آزمون شامل یک دفترچه شامل یک سؤال طراحی (متقاضیان باید در همان دفترچه موضوع خواسته شده را طراحی کنند) به مدت ٢١٠ دقیقه است. (طراحی های مقدماتی و اتودهای اولیه ارزیابی می شود)

وسائل مورد نیاز متقاضیان: تخته شاسی به ابعاد A٣، مدادهای (رنگی، طراحی و اتود)، پاککن، تراش. از الصاق هر گونه کاغذ، کاغذ پوستی، نوشتن نام و نام خانوادگی و شماره داوطلبی و غیره به کار عملی (صفحات دفترچه) خودداری شود. هرگونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر طراحی صنعتی روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

آزمون رشته طراحی صنعتی در ساعت ۱۴ عصر روز جمعه ۳ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

کارت آزمون در روزهای چهارشنبه اول مهر و پنجشنبه دوم مهر منتشر می شود و رفع نقص در روز پنجشنبه ۲ مهرماه صبح از ساعت ٨:٣٠ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۷ از طریق تارنمای اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل پرینت خواهد بود.

آزمون شامل یک دفترچه تستی دارای ٣٠ سؤال به مدت ٣٠ دقیقه و دفترچه تشریحی (پروژه تشریحی- عملی) دارای ٨ سؤال به مدت ١٨٠ دقیقه است.

وسائل مورد نیاز متقاضیان: تخته شاسی به ابعاد A٣، مدادهای (رنگی، طراحی و اتود)، پاککن، تراش. از الصاق هر گونه کاغذ، کاغذ پوستی، نوشتن نام و نام خانوادگی و شماره داوطلبی و غیره به کار عملی (صفحات دفترچه) خودداری شود. هرگونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر طراحی صنعتی روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

ضوابط و نکات کلی برای همه متقاضیان رشته های مندرج در بند «ب»

۱- آزمون های عملی و طراحی و درس تخصصی قابل تمدید، تکرار یا برگزاری آن به صورت انفرادی برای هیچ متقاضی و تحت هیچ شرایطی میسر نیست.

۲- متقاضیان اجازه آوردن وسایل اضافی اعم از کتاب، جزوه، تلفن همراه و هرگونه وسایل هوشمند (حتی به صورت خاموش)، پیجر، نت بوک، ماشین حساب، کیف دستی، ساک دستی، میز نور سیار و هرگونه وسیله الکترونیکی مجهز به دوربین فیلمبرداری یا عکسبرداری و غیره (به جز موارد خواسته شده در این اطلاعیه) را ندارند.

همچنین استفاده از هرگونه کتاب طراحی، کاغذ، داده وسائل رسامی، شابلون، خطکش و تصاویر متفرقه (به جز آنهایی که در جلسه آزمون به متقاضیان خواهد شد) در جلسه آزمون ممنوع است. همراه داشتن هرگونه وسایل مذکور در جلسه آزمون تخلف محسوب شده و با متخلفین طبق قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم آزمون های سراسری رفتار خواهد شد.

۳- استفاده از وسایلی نظیر ماژیک، لاک های الکلی و تینری، روان نویس، راپید، رنگ های پودری و مایع، خودنویس، گراف، آبرنگ، رنگ گواش، مرکب و سایر وسایل مشابه خودداری شود.

۴- در حین انجام پروژه، قدم زدن، سرکشی بر روی کار دیگران، هر نوع پرسش و پاسخ و کمک به دیگران مجاز نبوده و در صورت انجام آن به عنوان تقلب محسوب شده و مانع از امتیازدهی می شود.

۵- از الصاق هر گونه کاغذ، کاغذ پوستی و غیره به کار عملی خودداری شود. همچنین هرگونه کولاژ کردن، چسباندن و نصب کردن مصالح متفرقه بر روی پروژه عملی یا تشریحی ممنوع است.

استان و شهر محل برگزاری آزمون/ استان های محل اقامت متقاضیان

آذربایجان شرقی: تبریز/ استان های آذربایجان شرقی و اردبیل

آذربایجان غربی: ارومیه/ استان آذربایجان غربی

اصفهان: اصفهان/ استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

تهران: تهران/ استان های تهران، سمنان، مرکزی و قم

خراسان رضوی: مشهد/ استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی

خوزستان: اهواز/ استان خوزستان

فارس: شیراز/ استان های فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویراحمد

سیستان و بلوچستان: زاهدان/ استان سیستان و بلوچستان

کرمان: کرمان/ استان های کرمان و هرمزگان

کرمانشاه: کرمانشاه/ استان های ایلام، کرمانشاه و لرستان

گیلان: رشت/ استان گیلان

البرز: کرج/ استان های البرز، قزوین و زنجان

مازندران: بابلسر/ استان های گلستان و مازندران

همدان: همدان/ استان های همدان و کردستان

یزد: یزد/ استان یزد