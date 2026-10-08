ساعت ۱۲ امشب آخرین مهلت انتخاب رشته در کنکور سراسری سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، نتیجه علمی متقاضیان آزمون سراسری به صورت کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ از روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵ بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار گرفته است. همچنین دفترچه های انتخاب رشته به تفکیک گروه های آزمایشی در سایت سازمان سنجش منتشر شده است.

متقاضیان می‌توانند با ورود به سامانه جامع آزمون سراسری به آدرس https://my.sanjesh.org کارنامه خود را مشاهده و نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو – معلم سال ۱۴۰۵ که مایل به انتخاب کدرشته‌محل‌های پذیرش با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی هستند، باید کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را فقط در یک فرم و حداکثر تا ۱۵۰ رشته محل، وارد کنند.

علاوه بر مفاد دفترچه های انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون سال ۱۴۰۵ مطالعه دقیق ویژه‌نامه راهنمای انتخاب رشته و استفاده از سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی که به آدرس https://www.sanjesh.org/fa-IR/sanjesh/۴۹۳۶ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فعال شده است می‌تواند به انتخاب رشته داوطلبان کمک کند.

همچنین اینفوگرافی، موشن گرافی های انتخاب رشته و راهنمای تصویری چگونگی استفاده از سامانه انتخاب رشته مجازی در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.