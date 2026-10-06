  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

نشانی ادارات کل بنیاد مسکن جهت تکمیل فرم سهمیه جنگ کنکوری‌ها اعلام شد

نشانی ادارات کل بنیاد مسکن جهت تکمیل فرم سهمیه جنگ کنکوری‌ها اعلام شد

نشانی ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مراکز استان به منظور تکمیل فرم شماره ۳ برای شرکت‌کنندگان در آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشانی ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مراکز استان به منظور تکمیل فرم شماره ۳ برای شرکت‌کنندگان در آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

پیرو اطلاعیه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در خصوص انتشار کارنامه اولیۀ شرکت‌کنندگان در آزمون‌های سراسری (کنکور) و دانشجو- معلم (تربیت معلم) سال ۱۴۰۵ و همچنین مفاد مندرج در دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون‌های مذکور مبنی بر ارائه تسهیلات به متقاضیان آزمون‌های فوق که منزل مسکونی آنان در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی (به تاریخ‌های ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴ و ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵) رژیم صهیونی و آمریکا علیه ایران خسارت عمده (با سطح تعمیرات از نوع، احداثی، مقاوم‌سازی و یا تعمیرات اساسی) دیده است، نشانی ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌ها به منظور تکمیل فرم شماره ۳ در اینجا قابل مشاهده است.

کد مطلب 6969434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها