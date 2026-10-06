به گزارش خبرنگار مهر، نشانی ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در مراکز استان به منظور تکمیل فرم شماره ۳ برای شرکت‌کنندگان در آزمون‌های سراسری و دانشجو- معلم سال ۱۴۰۵ اعلام شد.

پیرو اطلاعیه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ در خصوص انتشار کارنامه اولیۀ شرکت‌کنندگان در آزمون‌های سراسری (کنکور) و دانشجو- معلم (تربیت معلم) سال ۱۴۰۵ و همچنین مفاد مندرج در دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته آزمون‌های مذکور مبنی بر ارائه تسهیلات به متقاضیان آزمون‌های فوق که منزل مسکونی آنان در جنگ‌های دوم و سوم تحمیلی (به تاریخ‌های ۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴ و ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۵) رژیم صهیونی و آمریکا علیه ایران خسارت عمده (با سطح تعمیرات از نوع، احداثی، مقاوم‌سازی و یا تعمیرات اساسی) دیده است، نشانی ادارات کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان‌ها به منظور تکمیل فرم شماره ۳ در اینجا قابل مشاهده است.