دبیر هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه همزمان شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی نواحی کشور و دوسالانه نقاشی ایران که آبان و دی سال جاری به میزبانی کرمان برگزار می‌شود، پیروز ارجمند حکم دبیری هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی کشور را از معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.

ارجمند دارای مدرک دکترا در رشته موسیقی شناسی قومی، ردیف‌دان، آهنگساز و مدرس دانشگاه و پژوهشگر است که پیش از این سابقه مدیرکلی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیریت دفتر موسیقی حوزه هنری، دبیری و ریاست چندین دوره از جشنواره‌های موسیقی فجر و موسیقی نواحی و عضویت در هیئت داوران جشنواره ها و رویدادهای معتبر موسیقی را در کارنامه خود دارد.