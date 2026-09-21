به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی طالبی، در شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی نواحی ایران و جشنواره دوسالانه ملی نقاشی که با حضور جمعی از مسئولان و اعضای شورا در محل معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده فرهنگی و هنری استان کرمان گفت: کرمان آمادگی دارد میزبانی این رویدادهای ملی را به فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و گردشگری استان و تقویت جایگاه هنر ایرانی تبدیل کند.

وی در خصوص جشنواره موسیقی نواحی ایران افزود: این جشنواره نباید صرفاً به برگزاری چند روز برنامه و اجرای موسیقی محدود شود، بلکه باید به یک رویداد ماندگار و مرجع ملی برای معرفی، صیانت و توسعه موسیقی نواحی ایران تبدیل شود.

مقام عالی دولت در استان کرمان، پیشنهاد استقرار دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی در کرمان را مطرح کرد و بر ضرورت پیوند جشنواره با ظرفیت‌های گردشگری استان تأکید کرد.



وی گفت: اجرای بخشی از برنامه‌ها در فضاهای تاریخی و فرهنگی و طراحی رویدادهای جانبی گردشگری می‌تواند جشنواره موسیقی نواحی را از یک رویداد هنری به یک رویداد فرهنگی، اجتماعی و گردشگری تبدیل کند.

طالبی، با تأکید بر مردمی‌سازی جشنواره نیز اظهار کرد: حضور جشنواره در شهرستان‌ها، روستاها و فضاهای عمومی و همچنین توجه جدی به عموم مردم می‌تواند ارتقاء نشاط را در بر داشته باشد.

استاندار کرمان همچنین بر ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ و هنر تأکید کرد و گفت: باید زمینه‌ای فراهم شود که حضور هنرمندان در جشنواره علاوه بر ایجاد فرصت معرفی، به بازارسازی، تولید اثر و ایجاد درآمد پایدار برای آنان نیز منجر شود.

مقام عالی دولت در استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ظرفیت‌های هنری استان، بر برگزاری شایسته جشنواره دوسالانه ملی نقاشی در کرمان تأکید کرد و گفت: برگزاری این رویداد می‌تواند زمینه‌ای برای حضور هنرمندان برجسته کشور، معرفی ظرفیت‌های هنرهای تجسمی استان و ایجاد ارتباط میان هنر معاصر و هویت تاریخی و فرهنگی کرمان باشد.

طالبی، خاطرنشان کرد: رویدادهای ملی فرهنگی زمانی می‌توانند اثرگذاری ماندگار داشته باشند که علاوه بر کیفیت هنری، با ظرفیت‌های اجتماعی، گردشگری، اقتصادی و فرهنگی میزبان پیوند بخورند.

در این نشست همچنین درباره ابعاد اجرایی، محتوایی و سیاستگذاری جشنواره‌های موسیقی نواحی و دوسالانه ملی نقاشی و نحوه استفاده از ظرفیت‌های استان کرمان برای برگزاری هرچه بهتر این رویدادها بحث و تبادل نظر شد.