«علیرضا رحیمی» سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست دلفان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلفان، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، رئیس اداره حراست و نجاتی رئیس اداره ارزیابی و عملکرد حفاظت محیط زیست لرستان در محل این اداره برگزار شد.

در این مراسم، طی حکمی از سوی کامران فرمان‌پور مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان، علیرضا رحیمی به عنوان سرپرست جدید اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلفان معرفی شد.

قدردانی از رئیس پیشین اداره حفاظت محیط زیست دلفان

در ادامه این مراسم، از خدمات و تلاش‌های محمودرضا اسماعیل‌پور رئیس پیشین اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلفان قدردانی به عمل آمد.

سوابق سرپرست جدید محیط زیست دلفان

علیرضا رحیمی پیش از این مسئولیت منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد و ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله را در کارنامه کاری خود داشته است.

با معرفی سرپرست جدید، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دلفان فعالیت خود را با مدیریت رحیمی ادامه خواهد داد.