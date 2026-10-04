محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان قم اظهار کرد: برای امروز یکشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید را شاهد خواهیم بود.



وی ادامه داد: در پاره‌ای از نقاط استان احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد و سرعت وزش باد در این روز می‌تواند به ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت برسد که جهت آن شمال غربی خواهد بود.



ترابیان افزود: دمای هوای شهر قم در امروز یکشنبه نسبت به روزهای قبل کاهش پیدا می‌کند و کمینه دما به حدود ۲۰ درجه و بیشینه دما به ۳۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



این کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه گفت: آسمان استان در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.



وی بیان کرد: برای روز دوشنبه جهت وزش باد شرقی خواهد بود و سرعت آن در محدوده ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود و از شدت ناپایداری‌های جوی نسبت به روزهای قبل کاسته خواهد شد.



ترابیان گفت: کمینه دمای هوای شهر قم در روز دوشنبه به حدود ۱۸ درجه و بیشینه دما به ۲۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و روند کاهش دما در این روز نیز ادامه خواهد داشت.



وی با اشاره به ادامه روند تغییرات جوی در روزهای پس از دوشنبه افزود: روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب کشور، استان قم نیز تحت تأثیر این سامانه قرار خواهد گرفت.



این کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: بر اثر فعالیت این سامانه در روز سه‌شنبه، در ساعات عصر و ابتدای شب افزایش ابر و وزش باد در استان پیش‌بینی می‌شود و شرایط جوی نسبت به روزهای ابتدایی هفته تغییر خواهد کرد.



ترابیان اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی در روز چهارشنبه افزایش خواهد یافت و آسمان استان قم در این روز ابری خواهد شد و وزش باد شدید و گردوخاک نیز دور از انتظار نیست.



وی افزود: در برخی ساعات روز چهارشنبه احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد و این شرایط ناشی از تقویت سامانه بارشی جدیدی است که از روز سه‌شنبه استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.



ترابیان همچنین درباره وضعیت جوی روزهای گذشته استان گفت: طی روز گذشته سرعت وزش باد در شهر قم به حدود ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید و در جمکران نیز سرعت باد حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شد که در پی آن خسارت‌هایی گزارش شد.



وی بیان کرد: در جریان فعالیت این سامانه، بارش‌هایی نیز در بخش‌هایی از استان به ثبت رسید که حدود چهار میلی‌متر بارش در برخی مناطق جنوبی استان و حدود چهار میلی‌متر نیز در محدوده بلوار سالاریه و صدوقی شهر قم گزارش شده است.



این کارشناس هواشناسی قم افزود: میزان بارش در برخی دیگر از مناطق استان به حد قابل اندازه‌گیری نرسیده است و بیشترین بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی بازه اعلام‌شده، مربوط به ایستگاه احمدآباد شاجرد در شهرستان قم با ۲.۱ میلی‌متر بوده است.