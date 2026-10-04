  1. استانها
  2. قم
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۵

قم در انتظار سامانه بارشی جدید؛ کاهش دما و وزش باد شدید پیش‌بینی شد

قم در انتظار سامانه بارشی جدید؛ کاهش دما و وزش باد شدید پیش‌بینی شد

قم- کارشناس هواشناسی قم از کاهش دما و وزش باد شدید در استان خبر داد و گفت: سامانه بارشی جدید از روز سه‌شنبه وارد قم می‌شود.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های جوی استان قم اظهار کرد: برای امروز یکشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد شدید را شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: در پاره‌ای از نقاط استان احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد و سرعت وزش باد در این روز می‌تواند به ۵۰ تا ۷۰ کیلومتر بر ساعت برسد که جهت آن شمال غربی خواهد بود.

ترابیان افزود: دمای هوای شهر قم در امروز یکشنبه نسبت به روزهای قبل کاهش پیدا می‌کند و کمینه دما به حدود ۲۰ درجه و بیشینه دما به ۳۱ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

این کارشناس هواشناسی قم با اشاره به وضعیت جوی روز دوشنبه گفت: آسمان استان در این روز صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: برای روز دوشنبه جهت وزش باد شرقی خواهد بود و سرعت آن در محدوده ۲۵ تا ۴۵ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود و از شدت ناپایداری‌های جوی نسبت به روزهای قبل کاسته خواهد شد.

ترابیان گفت: کمینه دمای هوای شهر قم در روز دوشنبه به حدود ۱۸ درجه و بیشینه دما به ۲۹ درجه سانتی‌گراد می‌رسد و روند کاهش دما در این روز نیز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ادامه روند تغییرات جوی در روزهای پس از دوشنبه افزود: روز سه‌شنبه با ورود سامانه بارشی جدیدی از شمال غرب کشور، استان قم نیز تحت تأثیر این سامانه قرار خواهد گرفت.

این کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: بر اثر فعالیت این سامانه در روز سه‌شنبه، در ساعات عصر و ابتدای شب افزایش ابر و وزش باد در استان پیش‌بینی می‌شود و شرایط جوی نسبت به روزهای ابتدایی هفته تغییر خواهد کرد.

ترابیان اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی در روز چهارشنبه افزایش خواهد یافت و آسمان استان قم در این روز ابری خواهد شد و وزش باد شدید و گردوخاک نیز دور از انتظار نیست.

وی افزود: در برخی ساعات روز چهارشنبه احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد و این شرایط ناشی از تقویت سامانه بارشی جدیدی است که از روز سه‌شنبه استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ترابیان همچنین درباره وضعیت جوی روزهای گذشته استان گفت: طی روز گذشته سرعت وزش باد در شهر قم به حدود ۹۰ کیلومتر بر ساعت رسید و در جمکران نیز سرعت باد حدود ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت ثبت شد که در پی آن خسارت‌هایی گزارش شد.

وی بیان کرد: در جریان فعالیت این سامانه، بارش‌هایی نیز در بخش‌هایی از استان به ثبت رسید که حدود چهار میلی‌متر بارش در برخی مناطق جنوبی استان و حدود چهار میلی‌متر نیز در محدوده بلوار سالاریه و صدوقی شهر قم گزارش شده است.

این کارشناس هواشناسی قم افزود: میزان بارش در برخی دیگر از مناطق استان به حد قابل اندازه‌گیری نرسیده است و بیشترین بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی بازه اعلام‌شده، مربوط به ایستگاه احمدآباد شاجرد در شهرستان قم با ۲.۱ میلی‌متر بوده است.

کد مطلب 6967032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها