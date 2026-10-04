صادرات زیتون ایران در مسیر دو برابر شدن؛«طلای سبز» راهی بازارهای جهانی

خبرگزاری مهر- گروه استانها: همزمان با آغاز برداشت زیتون در طارم، صادرات مستقیم این محصول برای نخستین بار از این شهرستان به بازارهای خارجی آغاز شده و در حالی که ایران سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن زیتون تولید می‌کند، هدف‌گذاری برای افزایش صادرات از ۲۰ هزار تن فعلی به بیش از ۴۰ هزار تن در سال‌های آینده در دستور کار قرار گرفته است.

شهرستان طارم یکی از قطب‌های اصلی تولید زیتون کشور است و بخش قابل توجهی از اقتصاد و معیشت مردم این شهرستان به تولید محصولات باغی به ویژه زیتون وابسته است.

امسال در کنار آغاز فصل برداشت زیتون در باغ‌های طارم، اتفاق دیگری نیز در زنجیره تولید این محصول رقم خورده و برای نخستین بار زمینه صادرات مستقیم زیتون این شهرستان به بازارهای خارجی فراهم شده است؛ اقدامی که می‌تواند مسیر فروش محصول را از بازار سنتی و فله‌ای به سمت صادرات سازمان‌یافته، فرآوری، بسته‌بندی و برندسازی هدایت کند.

صادرات زیتون ایران در مسیر دو برابر شدن

رئیس شورای ملی زیتون ایران با اشاره به برنامه‌ریزی برای توسعه بازارهای صادراتی اظهار کرد: با تسهیلگری‌های انجام شده از سوی دولت، پیش‌بینی می‌شود صادرات زیتون کشور از ۲۰ هزار تن فعلی به بیش از ۴۰ هزار تن در سال‌های آینده افزایش یابد.

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر افزود: پیگیری برای توسعه صادرات زیتون کشور از آذرماه سال گذشته آغاز شد و در ادامه، اسفندماه مجوز صادرات فله‌ای و در اردیبهشت‌ماه نیز مجوز صادرات بسته‌بندی شده این محصول دریافت شد.

بر اساس مجوزهای صادر شده، امکان صادرات زیتون به صورت فله‌ای و بسته‌بندی، فراهم شده است

وی ادامه داد: بر اساس مجوزهای صادر شده، امکان صادرات زیتون به صورت فله‌ای و بسته‌بندی شده به کشورهای حوزه خلیج فارس، روسیه، ارمنستان و عراق فراهم شده است.

رئیس شورای ملی زیتون ایران با بیان اینکه کشور بیش از ۷۵ هزار هکتار باغ زیتون دارد، گفت: ایران با میانگین تولید سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن زیتون، در میان ۴۳ کشور تولیدکننده این محصول در جایگاه هفدهم قرار دارد.

«طلای سبز» طارم برای نخستین بار مستقیم صادر می‌شود

عباسی با اشاره به آغاز فصل برداشت زیتون در شهرستان طارم از آغاز صادرات مستقیم این محصول خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار زیتون طارم به صورت مستقیم به بازارهای خارجی صادر می‌شود.

وی میزان صادرات زیتون طارم در سال جاری را حدود ۶ هزار تن اعلام کرد و افزود: از این میزان، پنج هزار تن به صورت فله‌ای و یک هزار تن نیز در قالب محصول بسته‌بندی شده به چهار کشور خارجی صادر خواهد شد.

رئیس شورای ملی زیتون ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۵ نفر در فرآیند صادرات مستقیم زیتون طارم فعالیت دارند و این روند می‌تواند زمینه توسعه بیشتر صادرات و ایجاد اشتغال در زنجیره تولید و فرآوری محصول را فراهم کند.

عباسی با اشاره به ظرفیت تولید زیتون در طارم گفت: برآوردهای امسال نشان می‌دهد حدود ۲۰ هزار هکتار از باغ‌های زیتون شهرستان بارور بوده و طارم سهم قابل توجهی از تولید زیتون کشور را به خود اختصاص داده است.

۹ هزار بهره‌بردار در انتظار رونق بازار زیتون

رئیس شورای ملی زیتون ایران با تأکید بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده برای محصول زیتون طارم بیان کرد: نشان‌دار شدن زیتون طارم، تنظیم بازار، ارتقای ارزش افزوده، رعایت معیارهای بهداشتی، افزایش کیفیت محصول، بسته‌بندی مناسب و توجه به مزیت‌های رقابتی بازار از الزامات توسعه بازار این محصول است.

عباسی تصریح کرد: تحقق این اهداف می‌تواند به رونق بازارهای داخلی و خارجی زیتون طارم، تثبیت قیمت محصول و جلوگیری از ضرر و زیان تولیدکنندگان و بهره‌برداران این بخش کمک کند.

زیتون برای حدود ۹ هزار بهره‌بردار طارمی تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد شهرستان محسوب می‌شود و هرگونه تغییر در بازار فروش، قیمت و میزان صادرات آن می‌تواند مستقیماً بر درآمد باغداران اثرگذار باشد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طارم میزان تولید امسال زیتون شهرستان را حدود ۵۰ هزار تن پیش‌بینی کرده است و با اشاره به سطح ۱۸ هزار هکتاری باغات زیتون این شهرستان اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۵۰ هزار تن زیتون در طارم تولید شود.

منوچهر یارمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حدود ۷۰ درصد زیتون تولیدی شهرستان برای فرآوری کنسروی و نزدیک به ۳۰ درصد برای روغن‌کشی اختصاص می‌یابد.

این اختلاف آماری در برآورد تولید، به تفاوت در مبنای محاسبه و برآوردهای انجام شده از سطح باغات و میزان باردهی بازمی‌گردد، اما در هر دو برآورد، ظرفیت بالای طارم در تولید زیتون و نقش این شهرستان در بازار زیتون کشور مورد تأکید قرار گرفته است.

زیتون طارم باید با نام خود منطقه شناخته شود

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طارم نیز با تأکید بر ضرورت تقویت برند «زیتون طارم» گفت: در زمینه برندینگ و بسته‌بندی اقداماتی انجام شده و دو تا سه واحد نیز فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌اند، اما این اقدامات کافی نیست و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

یارمحمدی تصریح کرد: محصول زیتون طارم باید با نام و هویت واقعی خود در بازار عرضه شود تا ظرفیت و کیفیت این محصول بیش از گذشته به مصرف‌کنندگان معرفی شود.

وی افزود: متأسفانه در برخی مناطق، محصول زیتون طارم با نام مناطق دیگر عرضه یا معرفی می‌شود، در حالی که باید نام و هویت این شهرستان در بازار زیتون کشور تثبیت شود.

ایجاد مراکز عرضه مستقیم، فروشگاه‌های تخصصی و مراکز فرآوری در مسیرهای پرتردد نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در معرفی برند زیتون طارم، جذب گردشگر و افزایش ارزش افزوده محصول مؤثر باشد.

ایجاد مرکز فرآوری و عرضه زیتون در شهرک صنعتی یحیی‌آباد

یارمحمدی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه مراکز فرآوری و عرضه محصولات زیتون گفت: در شهرک صنعتی هندی کندی ، برنامه‌هایی برای استقرار واحدهای مرتبط با فرآوری و عرضه زیتون پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: در بخشی از این محدوده حدود ۱۰۰ واحد برای سالن‌های فرآوری اختصاص پیدا می‌کند و بخش دیگری از اراضی نزدیک حریم جاده نیز می‌تواند برای ایجاد مراکز تجاری و فروش محصولات فرآوری‌شده زیتون مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی طارم اظهار کرد: ایجاد چنین مجموعه‌ای می‌تواند علاوه بر توسعه بازار فروش، به معرفی زیتون طارم، جذب مسافر و گردشگر و افزایش ارزش افزوده محصول تولیدی شهرستان کمک کند.

۱۶۵ واحد فرآوری در طارم فعال است

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان طارم با اشاره به ظرفیت صنایع تبدیلی زیتون گفت: حدود ۱۳۷ واحد فرآوری در بخش زیتون کنسروی و نزدیک به ۲۸ واحد در زمینه روغن‌کشی در شهرستان فعالیت می‌کنند.

یارمحمدی افزود: وجود این تعداد واحد فرآوری نشان می‌دهد طارم از ظرفیت مناسبی برای فرآوری زیتون برخوردار است، اما برای تکمیل زنجیره ارزش این محصول همچنان باید در حوزه‌های بسته‌بندی، برندسازی، بازاررسانی و ایجاد بازارهای جدید سرمایه‌گذاری شود.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زیتون تولیدی شهرستان در داخل طارم فرآوری می‌شود، گفت: یکی از خلأهای اصلی در این حوزه، ضعف در برندسازی و بسته‌بندی محصولات فرآوری‌شده است.

هدف؛ عبور از فله‌فروشی و حرکت به سمت صادرات با ارزش افزوده

یکی از چالش‌های اصلی زنجیره زیتون طارم، سهم بالای فروش و صادرات فله‌ای است. صادرات محصول در قالب فله و بشکه اگرچه امکان دسترسی به بازارهای خارجی را فراهم می‌کند، اما بخش قابل توجهی از ارزش افزوده نهایی محصول را خارج از زنجیره تولیدکننده باقی می‌گذارد.

در حوزه زیتون کنسروی ۳۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری و مجوز رسمی فعالیت دارند که مجموع ظرفیت آنها حدود ۱۹ هزار تن است

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز با اشاره به ظرفیت فرآوری زیتون در استان گفت: در حوزه زیتون کنسروی ۳۳ واحد دارای پروانه بهره‌برداری و مجوز رسمی فعالیت دارند که مجموع ظرفیت آنها حدود ۱۹ هزار تن است.

یوسفی‌پور افزود: در بخش واحدهای روغنی نیز ۱۴ واحد با ظرفیت اسمی تولید روغن زیتون حدود ۲۶ هزار تن و ظرفیت جذب مواد خام حدود ۸۹ هزار تن فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در حوزه فرآوری زیتون کمبود خاصی وجود ندارد و باید به سمت برندسازی و برندینگ زیتون طارم حرکت کرد تا این محصول با ارزش افزوده بالاتر در بازارهای داخلی و جهانی معرفی شود.

صادرات می‌تواند به تثبیت قیمت زیتون کمک کند

توسعه صادرات زیتون علاوه بر ارزآوری، می‌تواند نقش مهمی در تنظیم بازار و جلوگیری از افت قیمت محصول در زمان اوج برداشت داشته باشد.

تولید زیتون در یک بازه زمانی مشخص وارد بازار می‌شود و افزایش عرضه در این دوره، در صورت نبود بازارهای متنوع، می‌تواند فشار زیادی بر قیمت محصول وارد کند.

ایجاد بازارهای صادراتی می‌تواند بخشی از مازاد تولید را جذب کرده و از فشار عرضه بر بازار داخلی بکاهد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به تثبیت قیمت و کاهش احتمال زیان باغداران منجر شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان نیز با اشاره به روند افزایش قیمت زیتون گفت: قیمت این محصول در هفته گذشته حدود ۱۲۵ هزار تومان بود که در روزهای اخیر به حدود ۱۴۵ هزار تومان رسیده است.

یوسفی‌پور ابراز امیدواری کرد با تداوم روند صادرات، باغداران بتوانند سود و بهره مناسب‌تری از تولید زیتون به دست آورند.

از تولید تا برند جهانی؛ زنجیره زیتون طارم نیازمند تکمیل است

توسعه صادرات زیتون طارم در شرایطی آغاز شده که این شهرستان علاوه بر برخورداری از سطح گسترده باغات، از ظرفیت قابل توجهی در حوزه فرآوری نیز برخوردار است.

با این حال، تثبیت حضور زیتون طارم در بازارهای خارجی تنها با افزایش حجم صادرات محقق نمی‌شود و تکمیل زنجیره ارزش، از تولید و فرآوری گرفته تا بسته‌بندی، استانداردسازی، برندینگ، بازاریابی و بازاررسانی، ضرورت دارد.

هدف‌گذاری برای افزایش صادرات زیتون ایران از ۲۰ هزار تن به بیش از ۴۰ هزار تن در سال‌های آینده نیز در صورت تحقق، بازار گسترده‌تری پیش روی تولیدکنندگان قرار خواهد داد.

در این میان، طارم می‌تواند یکی از محورهای اصلی توسعه صادرات زیتون کشور باشد؛ مشروط بر اینکه سهم محصولات فرآوری‌شده و بسته‌بندی‌شده افزایش یابد و «زیتون طارم» به عنوان یک برند مشخص و قابل شناسایی در بازارهای داخلی و خارجی معرفی شود.

«طلای سبز» طارم اکنون نخستین گام خود را برای حضور مستقیم در بازارهای خارجی برداشته است؛ گامی که اگر با توسعه فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی، مدیریت منابع آب و ارتباط پایدار میان باغداران، صنایع و صادرکنندگان همراه شود، می‌تواند از یک فرصت مقطعی صادراتی به یک مسیر پایدار برای افزایش درآمد باغداران و تقویت اقتصاد کشاورزی شهرستان تبدیل شود.