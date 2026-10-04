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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

خنکیِ دما از امروز در تهران کاملا حس خواهد شد

خنکیِ دما از امروز در تهران کاملا حس خواهد شد

تهران- با وجود خنکی هوای تهران پس از بارش‌های اخیر، وزش باد در ساعت‌هایی از امروز می‌تواند کیفیت هوای استان را کاهش دهد؛ در ارتفاعات شرقی استان هم رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود خنکی هوای تهران پس از بارش‌های اخیر، وزش باد در ساعت‌هایی از امروز می‌تواند کیفیت هوای استان را کاهش دهد؛ در ارتفاعات شرقی استان هم رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، سرعت باد در استان تهران امروز، به‌ویژه در ساعت‌هایی از روز، افزایش خواهد یافت. کارشناسان هشدار می‌دهند که این وضعیت ممکن است به افت کیفیت هوا در برخی مناطق بینجامد.

در ارتفاعات البرز شرقی، در بخش‌های مرتفع شرق استان تهران، آسمان برای ساعاتی ابری خواهد شد و رگبارهای پراکنده رخ می‌دهد.

همچنین در بخش‌هایی از استان تهران، خنکی هوا پس از بارش‌های اخیر به‌روشنی احساس خواهد شد.

کد مطلب 6967065

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