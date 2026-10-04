نسخه رونق گردشگری قم؛ اقامت ارزان، ایجاد جاذبه متنوع و زیرساخت مناسب

خبرگزاری مهر- گروه استانها- مهدی بخشی سورکی: قم را می‌توان شهری دانست که بسیاری از مسافران آن را می‌شناسند، اما هنوز همه ظرفیت‌هایش را تجربه نکرده‌اند.

زائر وارد شهر می‌شود، به زیارت می‌رود، ساعتی را در اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) یا مسجد مقدس جمکران سپری می‌کند و در بسیاری از موارد، پیش از آنکه فرصت شناخت دیگری از قم پیدا کند، دوباره راهی مقصد بعدی می‌شود.



امروز مسئله اصلی این است که قم با وجود برخورداری از جایگاه ممتاز زیارتی و مذهبی، همچنان نتوانسته بخش قابل توجهی از زائران و مسافرانی را که وارد شهر می‌شوند، برای مدت طولانی‌تری در خود نگه دارد.



حضور بارگاه منور کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران، حوزه علمیه و مجموعه‌ای گسترده از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی در کنار قرار گرفتن قم در مسیر تردد مسافران استان‌های مختلف، موقعیتی کم‌نظیر برای توسعه گردشگری این شهر ایجاد کرده است.



برآوردهای موجود نشان می‌دهد سالانه بیش از ۲۵ میلیون زائر در استان قم تردد می‌کنند، اما حجم بالای ورود مسافر لزوماً به معنای ماندگاری مناسب و بهره‌مندی اقتصادی و اجتماعی متناسب با این ظرفیت نیست.



در شرایطی که بخش قابل توجهی از زائران تنها چند ساعت در قم حضور دارند، فرصت بازدید از دیگر جاذبه‌ها، خرید سوغات و صنایع‌دستی، استفاده از خدمات گردشگری و آشنایی با پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر نیز محدود می‌شود.



بررسی‌های انجام شده از وضعیت حضور زائران نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از آنان یعنی حدود ۸۰ درصد در بازه زمانی شش تا ۱۲ ساعت در قم حضور دارند و گروهی نیز پس از زیارت حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران، تنها چهار تا پنج ساعت در شهر توقف می‌کنند و نخستین گام در سیاست‌گذاری گردشگری می‌تواند پاسخ دادن به نیازهای همین گروه باشد، چرا که افزایش زمان حضور این افراد حتی به اندازه چند ساعت نیز می‌تواند فرصت بیشتری برای استفاده از خدمات و ظرفیت‌های گردشگری شهر ایجاد کند.



ماندگاری بیشتر زائر تنها به معنای افزایش تعداد شب‌های اقامت نیست، بلکه از مدت زمان حضور در شهر، میزان بازدید از جاذبه‌ها، استفاده از مراکز خدماتی و خرید نیز تأثیر می‌پذیرد و به همین دلیل باید برای ساعات حضور زائران در قم نیز برنامه مشخصی وجود داشته باشد.



ضعف در معرفی ظرفیت‌های گردشگری قم، محدودیت برخی زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری و برآورده نشدن بخشی از نیازهای زائران و مسافران از جمله عواملی است که در پایین بودن مدت حضور آنان در شهر نقش داشته است.



این وضعیت نشان می‌دهد قم برای جذب گردشگر با مسئله‌ای مانند بسیاری از مقاصد ناشناخته مواجه نیست، بلکه چالش اصلی آن فراهم کردن شرایطی است که زائر پس از ورود به شهر، دلایل بیشتری برای ماندن و تجربه کردن داشته باشد.

زیرساخت مناسب، ماندگاری را بیشتر می‌کند



یکی از مسائل اساسی در این میان، تأمین زیرساخت‌های لازم برای میزبانی از زائران و گردشگران است.



قم برای گروه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی باید مجموعه‌ای متنوع از امکانات اقامتی و گردشگری در اختیار داشته باشد تا مسافر متناسب با توان مالی و نیاز خود بتواند از خدمات مناسب استفاده کند



تأمین و تجهیز مراکز اقامتی و کمپ‌های گردشگری از مهم‌ترین بخش‌های این زیرساخت به شمار می‌رود و بدون فراهم شدن ظرفیت کافی برای اسکان، افزایش ماندگاری زائر با محدودیت جدی مواجه خواهد بود.



در کنار اقامت، معرفی درست جاذبه‌ها نیز اهمیت دارد، زیرا بسیاری از مسافرانی که با هدف زیارت وارد قم می‌شوند، ممکن است شناخت کافی از مجموعه ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و گردشگری پیرامون خود نداشته باشند.



از این منظر، گردشگری قم نیازمند پیوند میان زیارت و دیگر گونه‌های گردشگری است تا سفر به این شهر صرفاً در یک برنامه چندساعته زیارتی خلاصه نشود.



اگر قم بتواند زائر چندساعته را به مسافری تبدیل کند که برای دیدن، شناختن و تجربه کردن شهر زمان بیشتری اختصاص می‌دهد، گردشگری این شهر از مرحله میزبانی صرف عبور کرده و به یکی از پایه‌های مهم رونق اقتصادی و اجتماعی استان تبدیل خواهد شد



قم سال‌هاست مقصد زیارت است، اما اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز دارد مقصد ماندن نیز باشد، شهری که زائر پس از ادای زیارت، برای دیدن بخش دیگری از تاریخ، فرهنگ و جاذبه‌های آن انگیزه داشته باشد و سفرش را با تصویری فراتر از یک توقف کوتاه به پایان برساند.

زائران قم خواستار توسعه امکانات اقامتی و تفریحی برای افزایش ماندگاری هستند

شماری از زائران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، دیدگاه‌های خود را درباره امکانات مورد نیاز برای اقامت بیشتر در قم مطرح کردند.

علی رضایی، زائر که به همراه خانواده به قم سفر کرده است، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کوتاه بودن مدت سفر خود گفت: بیشتر سفرهای ما به قم کوتاه است و معمولاً حدود یک روز در این شهر می‌مانیم و سپس به شهر خود بازمی‌گردیم.

وی افزود: به نظر می‌رسد قم بیشتر با موضوع زیارت شناخته می‌شود و اگر برای کودکان و نوجوانان نیز امکانات متنوعی در نظر گرفته شود، خانواده‌ها انگیزه بیشتری برای ماندن در شهر خواهند داشت.

رضایی ادامه داد: وجود امکاناتی که بتواند بخشی از وقت خانواده‌ها را در کنار برنامه زیارت به خود اختصاص دهد، می‌تواند شرایط سفر خانوادگی به قم را مناسب‌تر کند.

اقامتگاه‌های مناسب و ارزان‌تر در دسترس باشد

مریم احمدی، زائر دیگر حاضر در قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تجربه سفر خانوادگی خود به قم گفت: این سفر نخستین سفر خانوادگی ما بود و در مجموع شرایط مناسبی داشت، اما یکی از مشکلاتی که با آن روبه‌رو شدیم، پیدا کردن محل اقامت مناسب بود.

وی افزود: مسافران باید بتوانند محل اسکان را با سهولت بیشتری پیدا کنند و اقامتگاه‌هایی با قیمت مناسب‌تر در دسترس خانواده‌ها قرار داشته باشد.

احمدی با اشاره به شرایط اقتصادی خانواده‌ها ادامه داد: هزینه اقامت در هتل برای برخی خانواده‌ها بالا است و به همین دلیل وجود مسافرخانه‌ها و اقامتگاه‌هایی با هزینه مناسب‌تر می‌تواند در انتخاب مقصد و مدت زمان ماندن مسافران مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: در سفر خانوادگی، هزینه اقامت یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر گزینه‌های مناسب و اقتصادی در دسترس باشد، خانواده‌ها با آرامش بیشتری برای ماندن در قم تصمیم می‌گیرند.



حسین کریمی، یکی دیگر از زائران قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره امکانات مورد نیاز برای افزایش مدت اقامت زائران اظهار کرد: علاوه بر محل اسکان، باید مکان‌هایی در شهر وجود داشته باشد که مسافران بتوانند در زمان حضور خود از آنها استفاده کنند.

وی افزود: اگر مجموعه‌های مناسب برای استراحت و تفریح خانواده‌ها ایجاد شود، زائر می‌تواند زمان بیشتری را در قم سپری کند و سفر او تنها به انجام زیارت و بازگشت محدود نشود.

کریمی با اشاره به وضعیت دسترسی به برخی امکانات گفت: یکی از مشکلاتی که در سفر با آن مواجه شدم، نبود تابلوهای مناسب برای معرفی برخی مکان‌ها و استراحتگاه‌ها بود و مسافر باید بتواند به راحتی محل مورد نیاز خود را پیدا کند.

رضا موسوی، یکی از شهروندان قمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت اقامت مسافران گفت: اقامتگاه مناسب فقط به معنای هتل نیست و باید برای افرادی که توان پرداخت هزینه‌های بالای هتل را ندارند نیز گزینه‌های مناسبی وجود داشته باشد.

وی افزود: برخی مسافران به دلیل بالا بودن هزینه هتل ممکن است به دنبال محل اقامت ارزان‌تر باشند و اگر چنین امکاناتی به شکل مناسب و بهداشتی فراهم نباشد، شرایط سفر برای خانواده‌ها دشوار می‌شود.

موسوی با اشاره به مشاهده اقامت برخی مسافران در حاشیه رودخانه قم در جوار حرم مطهر گفت: دیدن خانواده‌ای که همراه کودک خود در هوای نامناسب در کنار رودخانه اقامت کرده بود، برای من نگران‌کننده بود و شرایط بهداشتی و سرمای هوا برای کودکان می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

قم برای افزایش ماندگاری زائران به توسعه زیرساخت و جاذبه‌های گردشگری نیاز دارد

بهزاد احمدی فارسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت افزایش مدت حضور زائران در قم اظهار کرد: در حال حاضر ماندگاری زائران در قم به میزان مطلوب نرسیده و حدود ۷۰ درصد زائران ماندگاری نزدیک به یک روز دارند و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز به صورت ساعتی در استان حضور پیدا می‌کنند.

وی افزود: اگر بتوانیم حتی یک روز به ماندگاری گردشگران و زائران در قم اضافه کنیم، اتفاق بزرگی در حوزه اجتماعی و اقتصادی استان رقم خواهد خورد و برای تحقق این هدف باید مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی، اقامتی، تفریحی، فرهنگی و گردشگری به صورت همزمان دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های مؤثر بر ماندگاری زائران، فرودگاه است که خوشبختانه این پروژه در حال رسیدن به مراحل نهایی است و نبود آن تاکنون یکی از محدودیت‌های مهم در حوزه جذب و ماندگاری زائران داخلی و خارجی بوده است.

وی بیان کرد: زمانی که زائر از شهری مانند مشهد پرواز خود را به تهران انجام می‌دهد، زمان برگشت او نیز تابع برنامه پرواز است و مسافر نمی‌تواند مدت حضور خود را به شکل دلخواه افزایش دهد و همین مسئله یکی از محدودیت‌های جدی برای زائران خارجی و زائران سایر استان‌ها محسوب می‌شود.

احمدی فارسانی با اشاره به اینکه بخش عمده سفرها به قم با هدف زیارت انجام می‌شود، گفت: قم گردشگر کم ندارد اما بخش عمده افرادی که به استان وارد می‌شوند زائر هستند و به عشق حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها و برای زیارت حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران به قم سفر می‌کنند و این مسئله اقتضا می‌کند زیرساخت‌های متناسب با گردشگری زیارتی توسعه پیدا کند.

هتل پنج‌ستاره برای قم یک ضرورت است

وی با تأکید بر ضرورت توسعه ظرفیت اقامتی قم اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم استان، احداث هتل‌های پنج‌ستاره برای پذیرش گردشگران و زائران خارجی است و در حال حاضر قم از داشتن هتل پنج‌ستاره فعال محروم است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم افزود: دو مجموعه هتل پنج‌ستاره در قم ساخته شده اما این پروژه‌ها رها شده‌اند و یکی از آنها بیش از ۴۰ درصد پیشرفت دارد و دو پروژه دیگر نیز کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت دارند.

وی ادامه داد: افزایش شدید قیمت کالا و تجهیزات و تورم ناشی از شرایط اقتصادی موجب شد سرمایه‌گذاران نتوانند روند اجرای پروژه‌ها را ادامه دهند و در کنار آن، تأمین نشدن به‌موقع تسهیلات مورد نیاز و نبود مشوق‌های کافی نیز در توقف این طرح‌ها مؤثر بوده است.

احمدی فارسانی با اشاره به هزینه بالای احداث هتل پنج‌ستاره گفت: برای افتتاح یک هتل پنج‌ستاره حدود دو و نیم همت سرمایه‌گذاری نیاز است که سرمایه‌گذاران بخشی از منابع مورد نیاز را تأمین کرده‌اند و در برخی پروژه‌ها حدود ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری انجام شده و برای تکمیل بخش باقی‌مانده به تسهیلات نیاز است.

وی بیان کرد: نمی‌توان انتظار داشت تمام هزینه یک پروژه از طریق تسهیلات تأمین شود اما از وزارت اقتصاد قول‌هایی گرفته شده تا بخشی از هزینه‌ها در قالب تسهیلات پرداخت شود و استاندار قم نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: در صورتی که سرمایه‌گذاران درخواست خود را برای دریافت تسهیلات صندوق توسعه ملی ارائه کنند، پیگیری می‌کنیم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تا یک همت تسهیلات برای این پروژه‌ها فراهم شود.

سه تا چهار هتل تا پایان سال در قم احداث می‌شود

وی افزود: به دلیل بالا بودن نرخ سود برخی تسهیلات، سرمایه‌گذاران برای دریافت آنها رغبت کافی ندارند و از سوی دیگر به دلیل بالا بودن نرخ تورم، تأمین مالی پروژه‌ها برای بانک‌ها و صندوق‌ها نیز دشوار است اما این موضوع از مسیرهای مختلف در حال پیگیری است.

احمدی فارسانی ادامه داد: استاندار قم نیز فهرستی از پروژه‌ها را برای پیگیری در وزارت اقتصاد ارائه کرده و بسته‌ای در این زمینه به تصویب رسیده است که در صورت نهایی شدن، سه پروژه هتل پنج‌ستاره استان می‌توانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

وی تأکید کرد: اگر هتل‌های پنج‌ستاره قم در یکی دو سال آینده به سرانجام نرسند، همچنان با مشکل پذیرش و ماندگاری گردشگران خارجی مواجه خواهیم بود و بخشی از این مسافران به سمت مشهد هدایت خواهند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: در صورت افزایش و پرداخت تسهیلات، پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال سه تا چهار هتل دو، سه و چهار ستاره به ظرفیت اقامتی استان اضافه شود و در روزهای آینده نیز یک هتل سه‌ستاره و یک مهمان‌پذیر افتتاح خواهد شد.



وی افزود: در اطراف حرم مطهر نیز ظرفیت‌های اقامتی در حال ایجاد است و برنامه‌ریزی شده بخشی از این پروژه‌ها در محدوده حدود دو کیلومتری حرم قرار گیرد.

چالش فعالیت خانه‌مسافرهای غیرمجاز در قم

احمدی فارسانی یکی دیگر از مشکلات حوزه تأسیسات گردشگری قم را فعالیت خانه‌مسافرهای غیرمجاز عنوان کرد و گفت: این واحدها به دلیل ارائه خدمات ارزان‌تر و فعالیت بدون رعایت ضوابط، موجب کاهش رغبت سرمایه‌گذاران برای احداث هتل و تأسیسات اقامتی شده‌اند.

وی ادامه داد: در حدود شش ماه گذشته با همکاری اداره اماکن و بازرسان اداره کل میراث فرهنگی، روند شناسایی، جمع‌آوری و پلمب خانه‌مسافرهای غیرمجاز در قم آغاز شده است و تلاش می‌کنیم با پیگیری موضوع قطع انشعابات، امکان فعالیت مجدد این واحدها را کاهش دهیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با اشاره به ضرورت ایجاد مشوق برای سرمایه‌گذاران گفت: در بسیاری از شهرهای کشور، شهرداری‌ها برای احداث تأسیسات گردشگری و هتل‌های پنج‌ستاره، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض صدور پروانه را بخشوده‌اند و درخواست ما این است که این موضوع در قم نیز با همراهی مدیریت شهری و شورای شهر دنبال شود.

وی افزود: در صورتی که این مشوق‌ها تصویب و اجرایی شود، می‌توان در یک تا دو سال آینده زمینه تکمیل هتل‌های پنج‌ستاره قم را فراهم کرد و بخشی از نیاز استان در حوزه اقامت گردشگران خارجی را پاسخ داد.

احمدی فارسانی با اشاره به وضعیت بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر بیان کرد: اطراف حرم دارای بافت تاریخی است و در این محدوده براساس قوانین موجود، محدودیت‌هایی برای احداث تأسیسات بزرگ گردشگری وجود دارد.

وی ادامه داد: برای احداث هتل‌های سه، چهار و پنج‌ستاره در محدوده بافت تاریخی، محدودیت‌های سختگیرانه‌ای از جمله محدودیت خط آسمان وجود دارد و این موضوع برای سرمایه‌گذاران مشکلاتی ایجاد کرده است.

بازنگری حدود ۱۰۰ هکتار از بافت پیرامون حرم مطهر

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: با کمک استاندار، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری، بازنگری حدود ۱۰۰ هکتار از بافت پیرامون حرم در حال انجام است و امیدواریم این بازنگری طی سه ماه آینده به نتیجه برسد تا بتوان مشوق‌هایی برای احداث تأسیسات گردشگری در پیرامون بافت و حرم ایجاد کرد.

وی با اشاره به نقش آموزش در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری اظهار کرد: آموزش یکی از موضوعات مهم در حوزه گردشگری است و از حدود شش ماه گذشته فرآیند آموزش و تمدید مجوزهای گردشگری با جدیت دنبال شده است.

احمدی فارسانی افزود: برای تمدید برخی مجوزهای گردشگری، دوره‌های آموزشی حدود ۱۰۰ ساعته در نظر گرفته شده است تا فعالان این حوزه از آموزش لازم برخوردار شوند و کیفیت خدمات ارائه‌شده به زائران و گردشگران ارتقا پیدا کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهم بخش گردشگری، تأمین تسهیلات بانکی است و بسیاری از هتل‌ها برای تکمیل پروژه‌های خود درخواست تسهیلات دارند و در صورت افزایش و پرداخت منابع مالی، ظرفیت اقامتی استان در مدت کوتاهی افزایش خواهد یافت.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم بیان کرد: موضوع افزایش ماندگاری تنها به محل اقامت محدود نمی‌شود و باید برای ساعاتی که خانواده پس از زیارت در اختیار دارد نیز برنامه‌ریزی شود و امکانات تفریحی و سرگرمی سالم با حفظ حرمت و حریم حرم مطهر در اختیار زائران قرار گیرد.

وی گفت: در همین راستا منطقه نمونه گردشگری در محدوده عوارضی قم تهران و میدان ۷۲ تن فعال شده و سرمایه‌گذار آن مشخص شده است و یکی از طرح‌های مهم این مجموعه، احداث بزرگترین آکواریوم است که در ماه‌های آینده وارد مرحله اجرا خواهد شد.

نخستین زائرسَرای بخش خصوصی در قم ساخته می‌شود

وی افزود: بسته‌های سرمایه‌گذاری مربوط به زائرسرا نیز آماده شده و یکی از این بسته‌ها واگذار شده است و پیش‌بینی می‌کنیم عملیات ساخت نخستین زائرسَرای بخش خصوصی در ماه‌های آینده آغاز شود.

احمدی فارسانی ادامه داد: چند هکتار از زمین‌های این محدوده نیز برای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است تا یک شهر گردشگری زیارتی در کنار عوارضی تهران قم ایجاد شود و این مجموعه می‌تواند بخشی از بار حوزه گردشگری استان را برطرف کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با اشاره به ظرفیت‌های متعدد تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: قم دارای اماکن و بناهای تاریخی و فرهنگی متعددی از جمله بازار، تیمچه، چهارسوق، گنبد سبز و کاروانسراهای ثبت‌شده جهانی است که بخشی از این ظرفیت‌ها هنوز به شکل مناسب در چرخه گردشگری قرار نگرفته‌اند.

ساماندهی مقابر گنبد سبز قم

وی افزود: یکی از اقداماتی که در این زمینه آغاز شده، ساماندهی مقابر گنبد سبز است و برای این مجموعه با همکاری مشاور، طرحی پیش‌بینی شده که بتواند آن را به یک مکان رویدادی تبدیل کند و زمینه برگزاری برنامه‌های فرهنگی و تاریخی در آن فراهم شود.

احمدی فارسانی گفت: در تیمچه بزرگ قم و چهارسوق نیز عملیات بازسازی و احیای طاق‌های بازار آغاز شده است و این بخش از بازار حدود ۳۵ سال پیش بر اثر بمباران تخریب شده بود و با همکاری دادستان و کسبه، روند بازسازی آن دنبال می‌شود.

خانه ملاصدرا قم به مرکز گردشگری نجوم تبدیل می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با اشاره به خانه ملاصدرا اظهار کرد: ساماندهی این مجموعه با همکاری شهرداری آغاز شده و حدود ۴۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح اختصاص یافته است.

وی افزود: تجهیزات مربوط به گردشگری نجوم در این مجموعه نصب می‌شود و پیش‌بینی شده است که خانه ملاصدرا روز سه‌شنبه افتتاح شود.

یکی از ضعف‌های جدی گردشگری قم نبود تابلوهای راهنمای کافی

احمدی فارسانی یکی از ضعف‌های جدی گردشگری قم را نبود تابلوهای راهنمای کافی عنوان کرد و گفت: متأسفانه در قم تابلوهای مناسبی برای معرفی مراکز فرهنگی و زیارتی و بناهای تاریخی در داخل شهر وجود ندارد و حتی بسیاری از ظرفیت‌های گردشگری برای خود مردم قم نیز به خوبی شناخته نشده است.



وی ادامه داد: این موضوع را پذیرفته‌ایم و بابت آن نیز عذرخواهی می‌کنیم و هفته گذشته با شهرداری برای نصب تابلوهای راهنمای اماکن تاریخی و فرهنگی به توافق رسیدیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: قرار است تابلوهای معرفی از بیت امام خمینی تا بازار و همچنین خانه‌های علمای بزرگ از جمله خانه آیت‌الله بروجردی نصب شود تا دسترسی زائران و گردشگران به این ظرفیت‌ها آسان‌تر شود.

وی با اشاره به پایگاه ملی قلی‌درویش بیان کرد: این محوطه باستانی حدود هفت هزار سال قدمت دارد و یکی از ظرفیت‌های مهم تاریخی قم محسوب می‌شود و در حال حاضر موضوع مالکیت و ساماندهی آن در حال پیگیری است.

مالکیت قلی‌درویش تعیین تکلیف می‌شود

احمدی فارسانی افزود: با حضور معاون وزیر، استاندار و شهردار، قراردادی برای واگذاری حدود ۹.۲ هکتار از اراضی این مجموعه منعقد شده و با توجه به اینکه نیت واقف تاکنون امکان اجرایی شدن نداشته، زمین در مرحله کارشناسی قیمت قرار دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم تعیین تکلیف این موضوع تا پایان ماه انجام شود و پس از مشخص شدن مالکیت، عملیات ساماندهی مجموعه آغاز شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم اظهار کرد: حدود چهار ماه پیش یک فصل کاوش در قلی‌درویش انجام شد و یک لایه پایین‌تر مورد بررسی قرار گرفت و در فصل‌های بعدی نیز کاوش‌های باستان‌شناسی ادامه خواهد داشت.

افتتاح نخستین موزه باستان‌شناسی قم در سه ماه آینده

وی از افتتاح نخستین موزه باستان‌شناسی قم در سه ماه آینده خبر داد و گفت: پس از حدود یک قرن، نخستین موزه باستان‌شناسی قم راه‌اندازی خواهد شد و حدود هشت هزار شیء تاریخی و فرهنگی در آن در معرض دید مردم قرار می‌گیرد.

احمدی فارسانی با اشاره به خانه‌های تاریخی استان گفت: برای تعدادی از خانه‌های قدیمی برنامه‌های ثبت در فهرست میراث فرهنگی و مرمت در نظر گرفته شده و در برخی موارد نیز برای بناهای تاریخی سرمایه‌گذار پیدا می‌کنیم تا امکان احیا و بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی افزود: در مواردی که امکان آن وجود داشته باشد، بخشی از اقدامات مرمتی خانه‌های تاریخی به صورت بلاعوض انجام می‌شود و تلاش داریم با ورود سرمایه‌گذاران، این بناها از وضعیت فعلی خارج و به ظرفیت گردشگری تبدیل شوند.

قم شهر ملی صنایع‌دستی شده است

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم با اشاره به ظرفیت صنایع‌دستی اظهار کرد: قم اخیراً به شهر ملی صنایع‌دستی تبدیل شده است و پیش از آن نیز عنوان شهر ملی انگشتر را داشت اما ظرفیت صنایع‌دستی استان به این رشته محدود نیست.



وی ادامه داد: انگشترسازی و گوهرتراشی، منبت و دیگر رشته‌های اصیل صنایع‌دستی قم از هنرهای ماندگار استان هستند و تلاش شده است با به رسمیت شناختن ظرفیت‌های مختلف، زمینه معرفی و حمایت از هنرمندان این رشته‌ها فراهم شود.

احمدی فارسانی در خصوص پایین بودن تسهیلات هنرمندان صنایع‌دستی گفت: تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی از طریق ستاد کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای فع

وی افزود: اگر درخواست‌ها به صورت گروهی ارائه شود، امکان پرداخت تسهیلات تا پنج میلیارد تومان نیز وجود دارد و هنرمندان می‌توانند برای پیگیری موضوع به معاونت صنایع‌دستی مراجعه کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم بیان کرد: سرمایه‌گذاران بخش گردشگری در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند و شرایط جنگی نیز موجب شد نتوانیم آن‌گونه که باید در کنار برخی سرمایه‌گذاران باشیم و حمایت لازم را از آنها انجام دهیم.

وی تأکید کرد: حمایت عملی از سرمایه‌گذاران برای تکمیل پروژه‌های گردشگری ضروری است و بدون تأمین منابع مالی و ایجاد مشوق‌های لازم، تکمیل پروژه‌های بزرگ اقامتی و گردشگری دشوار خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم گفت: توسعه گردشگری استان نیازمند همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌هاست و موضوعاتی مانند تسهیلات بانکی، مشوق‌های شهری، ساماندهی خانه‌مسافرهای غیرمجاز، توسعه هتل‌ها، ایجاد جاذبه‌های تفریحی، معرفی آثار تاریخی و حمایت از فعالان صنایع‌دستی باید در کنار یکدیگر دنبال شود.

وی ادامه داد: اگر این مجموعه اقدامات به نتیجه برسد، می‌توان بخشی از مشکلات زیرساختی گردشگری قم را برطرف کرد و شرایط مناسب‌تری برای افزایش ماندگاری زائران و گردشگران در استان فراهم آورد.

احمدی فارسانی تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، افزایش ظرفیت پذیرش زائر، ایجاد امکانات مناسب برای خانواده‌ها، تکمیل پروژه‌های اقامتی و فراهم کردن جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و تفریحی است تا زائرانی که برای زیارت وارد قم می‌شوند، امکان ماندگاری بیشتری در استان داشته باشند.