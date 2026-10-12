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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

پنج نامزد نهایی انتخابات فدراسیون ژیمناستیک مشخص شدند

پنج نامزد نهایی انتخابات فدراسیون ژیمناستیک مشخص شدند

اسامی پنج نامزد نهایی انتخابات فدراسیون ژیمناستیک برای حضور در جمع انتخاباتی که 27 مهر ماه برگزار می‌شود، مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام وزارت ورزش و جوانان انتخابات فدراسیون ژیمناستیک ساعت ۱۰ صبح روز ۲۷ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

بر اساس حروف الفبا، حمزه امین‌منش، احمد بهاری، هادی خناری‌نژاد، مقداد قلندرپور و حبیب نوظهوری پنج نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک هستند که صلاحیت آنها برای حضور در این مجمع تأیید شده است.

کد مطلب 6975691
سیده فرزانه شریفی

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