پنج نامزد نهایی انتخابات فدراسیون ژیمناستیک مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام وزارت ورزش و جوانان انتخابات فدراسیون ژیمناستیک ساعت ۱۰ صبح روز ۲۷ مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.



بر اساس حروف الفبا، حمزه امین‌منش، احمد بهاری، هادی خناری‌نژاد، مقداد قلندرپور و حبیب نوظهوری پنج نامزد نهایی انتخابات ریاست فدراسیون ژیمناستیک هستند که صلاحیت آنها برای حضور در این مجمع تأیید شده است.