به گزارش خبرگزاری مهر، تیم پدل پسران کشورمان که برای حضور در رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی به سر می‌برد و در مرحله نیمه‌نهایی، برابر عربستان یکی از مدعیان این رقابت‌ها به میدان رفت. شاگردان ارسلان محمدی در این بازی عملکرد درخشانی را از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند جواز حضور در فینال را به دست آورند.

در رده سنی کمتر از ۱۴ سال، تیم ایران با ترکیب علیرضا حاجی‌ملاحیدر و پارسا ذوالفقاری کامبک زد و با برتری ۴ بر ۶، ۷ بر ۵ و ۶ بر ۴ اولین برد ایران را رقم زدند.

در دومین بازی و رده سنی کمتر از ۱۶ سال، طاها دهقانی و رامتین رافعی برای ایران به میدان رفتند که این بازی با برد قاطع تیم کشورمان همراه بود و با برتری مشابه ۶ بر صفر به پایان رسید تا کار به دیدار سوم و رده سنی کمتر از ۱۸ سال کشیده نشود. با این نتیجه، تیم ایران جواز حضور در فینال رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد. تیم دختران کشورمان نیز ساعاتی پیش به دیدار رده‌بندی این مسابقات راه یافته بود.

رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا از ۱۶ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور تیم‌های مختلف آسیایی در حال برگزاری است که نمایندگان ایران در سه رده سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

تیم پسران کشورمان تحت نظر ارسلان محمدی و حمید مبارکی به سرپرستی محمدحسین نقاشیان در این رویداد حضور دارد. علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طاها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل می‌دهند.