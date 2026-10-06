به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون ژیمناستیک قرار است ۲۷ مهرماه برگزار شود؛ انتخاباتی که در فاصله چند هفته مانده به برگزاری مجمع، همچنان برخی جزئیات آن مشخص نشده است. با وجود بررسی صلاحیت مدیریتی داوطلبان ریاست در کمیسیون تطبیق، اسامی نهایی نامزدهای تأییدشده هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است. تاکنون چهار نفر از داوطلبان ریاست موفق شده‌اند مرحله بررسی صلاحیت مدیریتی را پشت سر بگذارند و درباره وضعیت یکی دیگر از داوطلبان و ادامه روند بررسی صلاحیت او نیز گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده است.

در کنار موضوع صلاحیت نامزدها، یکی دیگر از مباحث مطرح در روزهای اخیر، نحوه انتخاب کارشناسان خبره برای حضور در مجمع انتخاباتی فدراسیون است. هفته گذشته سه کارشناس خبره برای حضور در مجمع انتخاب شدند. هیئت رئیسه فدراسیون تصمیم گرفته بود این انتخاب از طریق قرعه‌کشی انجام شود و بر همین اساس، نام تمام افرادی که شرایط لازم برای حضور به عنوان کارشناس خبره را داشتند، در قرعه‌کشی قرار گرفت و در نهایت سه نفر انتخاب شدند. پس از مشخص شدن افراد منتخب، بحث‌هایی درباره ترکیب کارشناسان خبره و درخواست‌هایی برای تغییر آنها مطرح شده است. همین موضوع باعث شده نحوه انتخاب این افراد و احتمال تغییر ترکیب آنها به یکی از مباحث انتخابات ژیمناستیک تبدیل شود.

در واقع، در این بخش دو موضوع در کنار یکدیگر قرار گرفته است؛ از یک سو فدراسیون اعلام کرده انتخاب کارشناسان خبره بر اساس قرعه‌کشی و از میان افراد واجد شرایط انجام شده و از سوی دیگر، پس از مشخص شدن نتیجه، درخواست‌هایی برای تغییر برخی افراد مطرح شده است. اگر همه افراد واجد شرایط در قرعه‌کشی حضور داشته‌اند و سه نفر نیز بر اساس همین فرآیند انتخاب شده‌اند، تغییر ترکیب کارشناسان خبره پس از اعلام نتیجه، بدون وجود دلیل یا ایراد مشخص در روند انتخاب، منطقی به نظر نمی‌رسد. چرا که اساساً قرعه‌کشی برای آن انجام شده که انتخاب افراد از میان گزینه‌های واجد شرایط، بدون دخالت سلیقه‌ای انجام شود.

از سوی دیگر، وضعیت نهایی نامزدهای انتخابات نیز همچنان یکی از موضوعات مورد توجه است. چهار داوطلب از مرحله بررسی صلاحیت مدیریتی عبور کرده‌اند و درباره یک داوطلب دیگر نیز گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد. تا زمان اعلام رسمی نتایج، نمی‌توان درباره سرنوشت نهایی این موضوع اظهارنظر قطعی کرد و همین مسئله یکی از بخش‌های مبهم انتخابات پیش‌رو محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، انتخابات ژیمناستیک در حالی به روزهای برگزاری مجمع نزدیک می‌شود که هم ترکیب نهایی نامزدها و هم برخی مباحث مربوط به اعضای مجمع همچنان مورد توجه قرار دارد. این مسائل در کنار رقابت میان نامزدها، فضای انتخاباتی فدراسیون را شکل داده است.

از منظر روند برگزاری انتخابات، نحوه تصمیم‌گیری درباره این موارد می‌تواند در شکل‌گیری ترکیب نهایی مجمع و فضای روز انتخابات مؤثر باشد. به همین دلیل، جزئیات مربوط به صلاحیت نامزدها، کارشناسان خبره و سایر اعضای مجمع در روزهای باقی‌مانده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حالا در فاصله باقی‌مانده تا ۲۷ مهرماه، باید دید وضعیت نهایی صلاحیت‌ها به کجا می‌رسد و ترکیب نهایی نامزدها و کارشناسان خبره چگونه شکل خواهد گرفت. این موارد در کنار هم، فضای انتخابات و ترکیب مجمعی را که قرار است رئیس آینده فدراسیون ژیمناستیک را انتخاب کند، مشخص خواهد کرد.