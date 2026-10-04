محمد اله بخش در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مطالعات و بررسی‌های تخصصی به‌منظور شناسایی پراکنش جمعیتی ماهی قزل‌آلای خال قرمز در رودخانه‌های استان و امکان‌سنجی تکثیر و پرورش این گونه باارزش خبر داد.

وی افزود: بررسی پراکنش جمعیتی ماهی قزل‌آلای خال قرمز در رودخانه‌های استان اردبیل و نیز مطالعه مروری و امکان‌سنجی تکثیر و پرورش این گونه توسط اداره کل شیلات استان در دست انجام است.

مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به اهمیت این گونه در اکوسیستم‌های آبی استان اضافه کرد: قزل‌آلای خال قرمز از گونه‌های مهم و ارزشمند خانواده آزادماهیان به شمار می‌رود و رودخانه‌های کوهستانی استان اردبیل زیستگاه طبیعی این گونه به حساب می‌آید.

اله بخش ادامه داد: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون از جمله آلودگی منابع آبی، صید غیرمجاز و تغییرات اقلیمی، ذخایر طبیعی قزل‌آلای خال قرمز در زیستگاه‌های طبیعی کاهش یافته است و این مسئله ضرورت انجام مطالعات علمی و اقدامات حفاظتی برای صیانت از ذخایر این گونه را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به اینکه اهلی‌سازی، تکثیر و پرورش قزل‌آلای خال قرمز در محیط‌های محصور از اهداف مورد بررسی شیلات استان است، تصریح کرد: دستیابی به دانش فنی و امکان اجرای موفق این طرح نیازمند انجام مطالعات و بررسی‌های بیشتر در زمینه‌های مختلف است.

وی یادآور شد: در صورت موفقیت مطالعات و امکان تجاری‌سازی تکثیر و پرورش این گونه، می‌توان زمینه تنوع‌بخشی به گونه‌های مورد استفاده در آبزی‌پروری، افزایش تولید محصولات آبزی، افزایش سرانه مصرف آبزیان و همچنین کاهش فشار بر ذخایر طبیعی قزل‌آلای خال قرمز را فراهم کرد.

مدیرکل شیلات استان اردبیل تأکید کرد: حفظ ذخایر طبیعی این گونه ارزشمند در کنار توسعه روش‌های علمی و پایدار تکثیر و پرورش، از محورهای مهم مورد توجه شیلات استان در این زمینه است.