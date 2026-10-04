به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد الهی صبح یکشنبه در جلسه تنظیم بازار استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به عملکرد شش‌ماهه اتاق اصناف، اظهار داشت: طی شش ماه گذشته، چهار هزار و ۶۶۳ مورد بازرسی در سامانه «سیمبا» ثبت شده که این میزان نسبت به میانگین مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام‌شده، یک‌هزار و ۹۰ مورد تخلف محرز و پرونده‌های مربوطه برای رسیدگی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

رئیس اتاق اصناف بویراحمد با تأکید بر اینکه در برخورد با تخلفات صنفی اغماضی صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: اتاق اصناف وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال می‌کند، اما بخش مهمی از مشکلات بازار در سطوح بالاتر زنجیره تولید و توزیع شکل می‌گیرد.

ریشه بخشی از مشکلات بازار در مبدأ تولید است

الهی با انتقاد از نحوه نظارت بر سطح کلان تولید و شرکت‌های تولیدکننده، گفت: انتقاداتی که از سوی مردم و مسئولان درباره وضعیت بازار مطرح می‌شود، در بسیاری از موارد ریشه در نبود نظارت کافی بر مراکز تولید و شرکت‌های تولیدکننده دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش پایانی زنجیره توزیع، یعنی فروشندگان و عرضه‌کنندگان، بیشتر در معرض نظارت قرار دارند، در حالی که در برخی مراکز تولیدی، قیمت‌گذاری بر اساس خوداظهاری انجام می‌شود و نظارت مؤثری بر این روند وجود ندارد.

رئیس اتاق اصناف بویراحمد با اشاره به نمونه‌ای از تغییرات قیمت، اظهار داشت: شرکتی کالای خود را در ۲۸ شهریورماه قیمت‌گذاری کرده، اما تنها شش روز بعد قیمت جدیدی برای ۱۵ مهرماه اعلام کرده است؛ در حالی که نمایندگی‌های آن شرکت از همان روزهای نخست، کالا را با قیمت آینده عرضه می‌کنند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی فروشنده خرد که سرمایه محدودی دارد، نمی‌داند با تغییرات مستمر قیمت چگونه باید کالای خود را جایگزین کند و همین مسئله فشار زیادی را به واحدهای صنفی وارد می‌کند.

تغییر قیمت‌ها از چند بار در سال به «ساعتی» رسیده است

الهی با بیان اینکه تغییر قیمت کالاها در گذشته چند بار در سال اتفاق می‌افتاد، گفت: امروز این تغییرات در برخی کالاها به شکل ساعتی و لحظه‌ای درآمده است.

وی افزود: وقتی یک واحد صنفی با تغییر لحظه‌ای قیمت از سوی تولیدکننده مواجه می‌شود و همزمان باید بر اساس قانون، قیمت‌های قبلی را ملاک فروش قرار دهد، عملاً با زیان مواجه خواهد شد.

رئیس اتاق اصناف بویراحمد تأکید کرد: اگر نظارت بر مبدأ تولید و نحوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، بخش قابل توجهی از مشکلات در پایین‌دست زنجیره توزیع و بازار خرده‌فروشی نیز برطرف خواهد شد.

پیشنهاد قیمت‌گذاری هفتگی و ماهانه برای کالاهای پرنوسان

الهی در ادامه خواستار بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری کالاهای پرنوسان شد و گفت: برای کالاهایی که به‌صورت مستمر با افزایش قیمت مواجه هستند، می‌توان با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها، کارگروه تنظیم بازار و با نظارت تعزیرات حکومتی، سازوکاری برای قیمت‌گذاری هفتگی یا ماهانه ایجاد کرد.

وی بیان کرد: اصرار بر فروش کالا با قیمت‌های چند ماه قبل، در شرایطی که نرخ روز بازار تغییر کرده است، عملیاتی نیست و می‌تواند فشار بیشتری بر واحدهای صنفی وارد کند.

رئیس اتاق اصناف بویراحمد افزود: ادامه این وضعیت در نهایت می‌تواند به بروز تنش در بازار و حتی ایجاد کمبود برخی کالاها منجر شود و بنابراین اصلاح فرآیند نظارت از مبدأ تولید و توزیع عمده، باید در کنار نظارت بر واحدهای صنفی مورد توجه قرار گیرد.