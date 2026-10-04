کاظمی: پایان حضور آمریکا در عراق شکستی راهبردی برای جبهه استکبار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، در واکنش به خروج نظامی آمریکا از عراق به عنوان یک تحول راهبردی اظهار کرد: خروج نظامیان آمریکایی از عراق، نه یک تصمیم داوطلبانه و مبتنی بر حسن نیت، بلکه نتیجه مقاومت بی‌وقفه ملت، مرجعیت دینی و گروه‌های مقاومت عراقی است که سال‌ها برای بازپس‌گیری حق حاکمیت ملی خود ایستادگی کردند.

وی افزود: این عقب‌نشینی در واقع مهر تاییدی بر ناتوانی راهبرد نظامی آمریکا در منطقه است که به بهانه‌های واهی همچون مبارزه با تروریسم، سال‌ها خاک کشورهای اسلامی را اشغال کرده بود و در عمل، تنها به ناامنی و بی‌ثباتی دامن زد. امروز جهان شاهد است که چگونه اراده ملی یک کشور، هیمنه پوشالی قدرت‌های مداخله‌گر را درهم می‌شکند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان ادامه داد: آمریکا که با هدف سیطره بر منابع، تغییر جغرافیای سیاسی و هدایت تحولات داخلی عراق وارد این کشور شده بود، اکنون ناچار به ترک این میدان شده است. این پیروزی بزرگ، در درجه اول متعلق به خون‌های پاک شهدای مقاومت است که با نثار جان خود، هزینه حضور اشغالگران را به بالاترین حد ممکن رساندند تا برای آن‌ها جز خروج از این سرزمین، راه دیگری باقی نماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واقعیت‌های میدانی مبارزه با تروریسم در عراق، به نقش تعیین‌کننده سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی پرداخت و تصریح کرد: در حالی که آمریکا با ادعای واهی مبارزه با تروریسم سال‌ها در منطقه حضور داشت، تاریخ گواه است که حقیقت میدان نبرد چیز دیگری بود.

این مقام مسئول تاکید کرد: این سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و نیروهای تحت امر ایشان بودند که با تدبیر، شجاعت و حضور مستشاری در خط مقدم، ریشه داعش را در عراق در هم پیچیدند. در واقع، نقش بی‌بدیل حاج قاسم در سازماندهی نیروهای مردمی عراق و هدایت میدانی جبهه مقاومت بود که بساط فتنه تکفیری را جمع کرد و به جهانیان ثابت نمود که ادعای مبارزه با تروریسم توسط واشنگتن، تنها پوششی برای استمرار حضور غیرقانونی آن‌ها بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کاظمی با تاکید بر اینکه خروج آمریکا از عراق به معنای بازگشت امنیت به دست فرزندان این سرزمین است، عنوان کرد: خروج این نیروها نه تنها به معنای پایان یک دوره اشغالگری است، بلکه پیامی روشن برای تمام کشورهای منطقه دارد که مسیر عزت و ثبات، تنها در گرو اعتماد به توان داخلی و مقاومت در برابر فشارهای خارجی است.

وی افزود: شکست آمریکا در این پرونده، بار دیگر نشان داد که دوران زورگویی و حضور نظامی بی‌ثبات‌کننده در غرب آسیا به سر آمده است و ملت‌های منطقه بیدارتر از همیشه، سرنوشت خود را تعیین می‌کنند. تحلیل این رخداد بدون در نظر گرفتن نقشه‌های شوم استکبار برای تجزیه و تضعیف کشورهای اسلامی ممکن نیست. آمریکا همواره تلاش می‌کرد با ایجاد ناامنی‌های ساختگی و تقویت گروه‌های تکفیری، جای پای خود را در عراق مستحکم کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان اظهار داشت: اما بصیرت مرجعیت دینی، هوشیاری ملت عراق و ایثار نیروهای حشدالشعبی که از مکتب مقاومت درس آموخته بودند، تمامی این برنامه‌ها را خنثی کرد. این خروج، تنها یک عقب‌نشینی تاکتیکی نیست، بلکه یک شکست تمام‌عیار برای راهبردهای بلندمدت ایالات متحده در عراق محسوب می‌شود که تمامی هزینه‌های سیاسی و اقتصادی آن‌ها را در طول سال‌های گذشته به باد فنا داد.

وی با اشاره به اینکه پیروزی جریان مقاومت در این عرصه یک الگو برای سایر ملت‌های آزاده جهان است، گفت: واشنگتن در طول سال‌های گذشته با توسل به ابزارهای مختلف از جمله فشارهای اقتصادی و سیاسی، سعی داشت مانع از خروج نیروهای نظامی خود شود، اما مقاومت جانانه گروه‌های عراقی و فشار افکار عمومی این کشور، گزینه‌ای جز خروج برای اشغالگران باقی نگذاشت.

این مقام مسئول اضافه کرد: این رویداد، سرفصل جدیدی در تاریخ معاصر عراق است که نویدبخش خودکفایی در تامین امنیت داخلی و کاهش نفوذ بیگانگان در تصمیم‌گیری‌های کلان این کشور می‌باشد؛ رخدادی که ثابت کرد امنیت عاریه‌ای همواره ناپایدار است و تنها راه رسیدن به صلح واقعی، بومی‌سازی امنیت با اتکا به ظرفیت‌های داخلی است. اکنون که سایه شوم حضور نظامیان آمریکایی از آسمان عراق برداشته شده است، زمان آن رسیده که کشورهای منطقه با اتکا به ظرفیت‌های درون‌منطقه‌ای و همگرایی همسایگان، امنیت پایدار را بدون دخالت قدرت‌های بیگانه بنا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این تحول بزرگ، روح تازه‌ای به کالبد محور مقاومت دمیده و ثابت کرده است که دوران یکه‌تازی قدرت‌های استکباری در کشورهای اسلامی به پایان رسیده است. ملت‌های منطقه با درس گرفتن از این دستاورد بزرگ، بیش از پیش به قدرت ایمان و وحدت خود باور پیدا کرده‌اند. شکست استکبار در عراق، پیروزی حق بر باطل و جلوه‌ای دیگر از وعده نصرت الهی است که به دست مجاهدان راه حق محقق شد و این پیروزی، نویدبخش آینده‌ای روشن برای امت اسلامی است که در آن، جای پای هیچ نیروی اشغالگری باقی نخواهد ماند.