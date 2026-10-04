به گزارش خبرگزاری مهر، علی قائمی گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر باید آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی را بررسی کرده و متناسب با وضعیت مسیر، تجهیزات مورد نیاز را به همراه داشته باشند.

وی افزود: سلامت فنی خودرو پیش از حرکت، به‌ویژه وضعیت لاستیک‌ها، ترمز، باتری، سیستم گرمایشی و برف‌پاک‌کن‌ها باید بررسی شود و تجهیزات ایمنی و امدادی نیز در خودرو وجود داشته باشد.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با اشاره به کاهش دید و افزایش لغزندگی سطح راه‌ها در زمان بارندگی گفت: در این شرایط زمان واکنش راننده افزایش می‌یابد و رعایت فاصله طولی مناسب و کاهش سرعت برای پیشگیری از حوادث ضروری است.

قائمی ادامه داد: رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله کافی با خودروهای مقابل را حفظ کنند تا امکان واکنش مناسب در برابر شرایط پیش‌بینی‌نشده وجود داشته باشد.

توقف در حاشیه مسیرهای سیلابی خطرناک است

وی نسبت به توقف خودرو در نقاط پرخطر نیز هشدار داد و گفت: در زمان بارندگی نباید خودرو در حاشیه راه، محل‌های آبگرفتگی، نقاط مستعد ریزش، کنار پل‌ها و آبراهه‌ها یا مسیرهای سیلابی متوقف شود.

قائمی تأکید کرد: رانندگان در صورت مواجهه با آبگرفتگی و طغیان رودخانه‌ها نباید برای عبور از جریان آب اقدام کنند، زیرا شرایط آبگرفتگی می‌تواند کنترل خودرو و ایمنی تردد را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.

معاون راهداری اداره‌ کل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ ای فارس خاطرنشان کرد: آمادگی پیش از سفر و توجه به وضعیت مسیر نقش مهمی در پیشگیری از حوادث دارد و رانندگان می‌توانند پیش از حرکت برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت راه‌ها و شرایط جوی از سامانه ۱۴۱ استفاده کنند.