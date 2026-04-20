به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی عصر دوشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان که با موضوع رانش زمین در روستای لشکان اشکور برگزار شد، ضمن تشریح ابعاد این حادثه و اقدامات فوری دستگاه‌های اجرایی، بر تسریع در روند رسیدگی، تعیین دقیق خسارات و صدور مجوزهای لازم برای مقاوم‌سازی تأکید کرد.

فرماندار رودسر با قدردانی از حضور و پیگیری‌های مدیرکل بحران استان، اظهار امیدواری کرد: این جلسات و هماهنگی‌ها بتواند نتایج مؤثری برای مردم آسیب‌دیده به دنبال داشته باشد.

داداشی نیاکی با اشاره به خسارات ناشی از رانش زمین در روستای لشکان، تصریح کرد: برای رفع مشکلات ایجاد شده، تصمیمات جدی باید اتخاذ و اجرا شود. دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد مسکن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و زمین‌شناسی باید گزارش کامل خسارت و نیازها را ارائه دهند تا روند صدور مجوزها و عملیاتی‌سازی اقدامات تسریع شود.

وی افزود: با توجه به شرایط بحرانی منطقه، موضوعاتی مانند افزایش محدوده طرح هادی، واگذاری اراضی مورد نیاز از سوی منابع طبیعی، صدور مجوزهای فوری مقاوم‌سازی و تأمین تسهیلات باید خارج از روال زمان‌بر اداری و در قالب صورت‌جلسه بحران تسریع گردد.

فرماندار رودسر با تأکید بر لزوم دقت در معرفی خانوارهای آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: کمک‌ها و حمایت‌ها باید فقط برای افراد واقعاً خسارت‌دیده تخصیص یابد. بنیاد مسکن نیز طبق تشخیص کارشناسی، خانوارهای واجد شرایط را مشخص خواهد کرد تا از هرگونه ابهام و تضییع حق جلوگیری شود.

داداشی نیاکی با اشاره به صدور رایگان پروانه‌ها، گفت: صدور پروانه‌های ساخت و مقاوم‌سازی برای آسیب‌دیدگان، در صورت تأیید بنیاد مسکن، به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

فرماندار رودسر با اشاره به نقش منابع طبیعی در این حادثه، افزود: منابع طبیعی در صورت نیاز، اراضی مورد نیاز برای توسعه طرح هادی و مسیرهای دسترسی را با طی مراحل قانونی و در قالب مصوبات بحران در اختیار طرح‌ها قرار خواهد داد.

داداشی نیاکی اضافه کرد: پس از برآورد خسارت توسط بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های تخصصی، مکاتبات لازم جهت تأمین اعتبارات استانی و ملی از سوی مدیریت بحران استانداری انجام خواهد شد.

فرماندار رودسر با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای ایمن‌سازی مسیرها، اظهار کرد: برای ایجاد آبراهه‌ها و ایمن‌سازی مسیرها، همکاری دستگاه‌هایی مانند راهداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن با هماهنگی مدیریت بحران استان الزامی است.

وی با اشاره به نگرانی‌های کارشناسان زمین‌شناسی، خاطرنشان کرد: وضعیت زمین در محدوده رانش همچنان ناپایدار گزارش شده است و بنیاد مسکن باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه نسبت به ایمن‌سازی و ایجاد آبراهه اقدام کند.

این جلسه با جمع‌بندی نهایی و تعیین وظایف هر دستگاه برای تسریع در روند رسیدگی به شرایط اضطراری روستای لشکان پایان یافت.