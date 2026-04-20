۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

داداشی: مجوزهای مقاوم‌سازی لشکان خارج از روال عادی صادر شود

رودسر- فرماندار رودسر با اشاره به شرایط بحرانی منطقه لشکان، گفت: صدور مجوزهای فوری مقاوم‌سازی و تأمین تسهیلات باید خارج از روال زمان‌بر اداری و در قالب صورت‌جلسه بحران تسریع گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین داداشی نیاکی عصر دوشنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان که با موضوع رانش زمین در روستای لشکان اشکور برگزار شد، ضمن تشریح ابعاد این حادثه و اقدامات فوری دستگاه‌های اجرایی، بر تسریع در روند رسیدگی، تعیین دقیق خسارات و صدور مجوزهای لازم برای مقاوم‌سازی تأکید کرد.

فرماندار رودسر با قدردانی از حضور و پیگیری‌های مدیرکل بحران استان، اظهار امیدواری کرد: این جلسات و هماهنگی‌ها بتواند نتایج مؤثری برای مردم آسیب‌دیده به دنبال داشته باشد.

داداشی نیاکی با اشاره به خسارات ناشی از رانش زمین در روستای لشکان، تصریح کرد: برای رفع مشکلات ایجاد شده، تصمیمات جدی باید اتخاذ و اجرا شود. دستگاه‌های مرتبط از جمله بنیاد مسکن، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و زمین‌شناسی باید گزارش کامل خسارت و نیازها را ارائه دهند تا روند صدور مجوزها و عملیاتی‌سازی اقدامات تسریع شود.

وی افزود: با توجه به شرایط بحرانی منطقه، موضوعاتی مانند افزایش محدوده طرح هادی، واگذاری اراضی مورد نیاز از سوی منابع طبیعی، صدور مجوزهای فوری مقاوم‌سازی و تأمین تسهیلات باید خارج از روال زمان‌بر اداری و در قالب صورت‌جلسه بحران تسریع گردد.

فرماندار رودسر با تأکید بر لزوم دقت در معرفی خانوارهای آسیب‌دیده، خاطرنشان کرد: کمک‌ها و حمایت‌ها باید فقط برای افراد واقعاً خسارت‌دیده تخصیص یابد. بنیاد مسکن نیز طبق تشخیص کارشناسی، خانوارهای واجد شرایط را مشخص خواهد کرد تا از هرگونه ابهام و تضییع حق جلوگیری شود.

داداشی نیاکی با اشاره به صدور رایگان پروانه‌ها، گفت: صدور پروانه‌های ساخت و مقاوم‌سازی برای آسیب‌دیدگان، در صورت تأیید بنیاد مسکن، به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

فرماندار رودسر با اشاره به نقش منابع طبیعی در این حادثه، افزود: منابع طبیعی در صورت نیاز، اراضی مورد نیاز برای توسعه طرح هادی و مسیرهای دسترسی را با طی مراحل قانونی و در قالب مصوبات بحران در اختیار طرح‌ها قرار خواهد داد.

داداشی نیاکی اضافه کرد: پس از برآورد خسارت توسط بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های تخصصی، مکاتبات لازم جهت تأمین اعتبارات استانی و ملی از سوی مدیریت بحران استانداری انجام خواهد شد.

فرماندار رودسر با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای ایمن‌سازی مسیرها، اظهار کرد: برای ایجاد آبراهه‌ها و ایمن‌سازی مسیرها، همکاری دستگاه‌هایی مانند راهداری، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن با هماهنگی مدیریت بحران استان الزامی است.

وی با اشاره به نگرانی‌های کارشناسان زمین‌شناسی، خاطرنشان کرد: وضعیت زمین در محدوده رانش همچنان ناپایدار گزارش شده است و بنیاد مسکن باید با همکاری دستگاه‌های مربوطه نسبت به ایمن‌سازی و ایجاد آبراهه اقدام کند.

این جلسه با جمع‌بندی نهایی و تعیین وظایف هر دستگاه برای تسریع در روند رسیدگی به شرایط اضطراری روستای لشکان پایان یافت.

