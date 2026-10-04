  1. سیاست
  2. دولت
۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

زینی‌وند: هنوز تاریخ برگزاری انتخابات شوراها مشخص نیست

زینی‌وند: هنوز تاریخ برگزاری انتخابات شوراها مشخص نیست

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: اگر در وضعیت قبلی که شعام درباره انتخابات شوراها اعلام کرده تغییری حاصل شود، ستاد انتخابات رسما بیانیه می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور در حاشیه مراسم ختم خواهر وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران درباره زمان انتخابات شوراها گفت: اگر در وضعیت قبلی که شعام درباره انتخابات شوراها اعلام کرده تغییری حاصل شود، ستاد انتخابات رسما بیانیه می‌دهد. بنابراین این تاریخ‌هایی که اعلام می‌شود، هیچ‌کدام واقعی نیست و هنوز ما منتظریم.

وی افزود: پیشنهاداتی داده‌ایم و منتظریم که اصل برگزاری انتخابات مورد موافقت قرار بگیرد. اگر آن اصل برگزاری به ما ابلاغ شود، آن‌وقت در سراسر کشور امکان‌سنجی می‌کنیم و تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را اعلام می‌کنیم.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: اگرچه وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات دارد، اما الان هنوز هیچ تاریخی مشخص نشده است.

کد مطلب 6967711
رامین عبداله شاهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها