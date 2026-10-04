خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود رضایی کوچی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان فارس، با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن، تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالا را اولویت استان اعلام کرد و ضمن هشدار نسبت به فعالیت دلالان در بازار مسکن حمایتی گفت: واحدهای نهضت ملی مسکن برای اقشار واجد شرایط در نظر گرفته شده و واگذاری امتیاز آنها به افراد غیرمشمول و دلالان، غیرقانونی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس افزود: در صورت انجام این معاملات، علاوه بر احتمال ابطال امتیاز و قطع حمایت‌های دولتی، خریداران، فروشندگان و بنگاه‌های متخلف با تبعات حقوقی و قضایی مواجه خواهند شد و هماهنگی لازم با دستگاه‌های نظارتی و قضایی استان انجام شده است.

رضایی کوچی با اشاره به روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، خواستار تمرکز بر واحدهایی شد که پیشرفت فیزیکی بالاتری دارند و می‌توان آنها را سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری و تحویل رساند.

وی همچنین دستگاه‌های خدمات‌رسان را مکلف به برنامه‌ریزی برای تأمین به‌موقع آب، برق و گاز پروژه‌ها دانست و گفت این هماهنگی باید متناسب با روند ساخت، به‌ویژه در شهر جدید صدرا و شهرستان‌های فارس انجام شود.

گره تسهیلات بانکی پروژه‌ها در دستور کار

معاون استاندار فارس همچنین از بررسی راهکارهای تسهیل پرداخت تسهیلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن مرودشت خبر داد و گفت موضوع پذیرش وثایق و اسناد جایگزین برای پروژه‌های شرکت‌های پی‌چین و تهران بناور از سوی بانک پارسیان بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شد.

رضایی کوچی تأکید کرد: مدیریت واریزی متقاضیان متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها برای جلوگیری از اختلال در روند فعالیت پیمانکاران ضروری است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از مشاوران تخصصی در طرح‌های انبوه‌سازی شیراز، صدرا و شهرستان‌هایی مانند فسا خبر داد و افزود: سهم هزینه هر متقاضی باید به‌صورت دقیق مشخص شود.

رضایی کوچی در ادامه، تعیین تکلیف تحویل استاندارد آسانسورهای طرح مسکن مهر و موضوع ضریب آماده‌سازی شهرداری‌ها را نیز از دیگر مسائل بررسی‌شده در شورای مسکن استان فارس عنوان کرد.