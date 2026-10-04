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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

پورمحمدی: احتمال افزایش حقوق‌ها در بودجه آذرماه بررسی می‌شود

پورمحمدی: احتمال افزایش حقوق‌ها در بودجه آذرماه بررسی می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به احتمال افزایش حقوق‌ها گفت: موضوع حقوق در لایحه بودجه آذرماه مورد بررسی قرار می‌گیرد و دولت بر اساس اختیارات قانونی، هزینه‌ها را اولویت‌بندی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه مراسم ختم خواهر سیدعباس عراقچی در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش حقوق‌ها اظهار کرد: موضوع حقوق‌ها در بودجه و در لایحه بودجه آذرماه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی افزود: دولت اختیارات قانونی لازم را دارد و بر اساس این اختیارات، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای بررسی این موضوع نشست‌های تخصصی با نمایندگان مجلس برگزار شده است، گفت: در این جلسات، موضوع مورد بحث قرار گرفت و مجلس نیز آن را پذیرفته است.

پورمحمدی تأکید کرد: برای اجرای این موضوع، نیازی به اصلاح بودجه وجود ندارد و دولت می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود نسبت به اولویت‌بندی هزینه‌ها اقدام کند.

کد مطلب 6967770
رامین عبداله شاهی

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