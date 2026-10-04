طرح آبرسانی شهر طبل و ۶ روستای قشم به ایستگاه آخر رسید 

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور از تکمیل عملیات احداث خط انتقال سلخ به طبل و راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن ۴ هزار مترمکعبی سلخ با تلاش های شبانه روزی خبر داد و اظهار کرد: با انتقال آب تولیدی این آب‌شیرین‌کن به مخزن طبل، آب مورد نیاز شهر طبل و ۶ روستای جزیره قشم با جمعیتی حدود ۱۲ هزار نفر تأمین می‌شود.

حمزه‌پور با اشاره به جزئیات این طرح بیان کرد: برای احداث آب‌شیرین‌کن سلخ ۳۰۰ میلیارد تومان و اجرای خط انتقال ۸ کیلومتری سلخ به مخزن طبل نیز ۱۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: با تکمیل این طرح، آب پایدار شهر طبل و روستاهای سهیلی، هفترنگو، ملکی، معتمدآباد، دوربنی و گوران تأمین خواهد شد و این پروژه نقش مهمی در بهبود وضعیت آبرسانی غرب شهرستان قشم دارد.

مدیرعامل آبفا هرمزگان با قدردانی از حمایت‌های استاندار هرمزگان، گفت: این پروژه از طرح‌های حیاتی منطقه بود که با پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان سرعت گرفت و به مرحله بهره‌برداری رسید.

حمزه‌پور همچنین از مدیرعامل منطقه آزاد قشم به دلیل تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز پروژه و تأمین برق موقت آب‌شیرین‌کن قدردانی کرد و افزود: تأمین بخشی از منابع مالی پروژه نقش مهمی در عبور از مراحل حساس اجرایی داشت و موجب شد عملیات خط انتقال سلخ به طبل بدون توقف ادامه یابد و به بهره‌برداری برسد.