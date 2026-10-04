ارائه خدمات درمانی رایگان به مناطق کم برخوردار بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خرمدل عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کشور در شرایط نبرد همه‌جانبه با نظام سلطه قرار دارد، اما بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی استان بوشهر هم‌زمان با حضور در عرصه‌های دفاعی، خدمت‌رسانی به اقشار محروم را نیز با جدیت دنبال کرده‌اند.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری اقدامات متعددی در زمینه حمایت از اقشار کم‌برخوردار، تأمین معیشت، سلامت، اشتغال و اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی انجام شده است.

خرمدل با اشاره به اجرای طرح توزیع اقلام آموزشی بیان کرد: در مرحله کنونی یک‌هزار بسته کامل کیف و نوشت‌افزار میان دانش‌آموزان نیازمند استان توزیع شده و این حمایت‌ها در طول سال تحصیلی نیز در قالب برنامه‌های آموزشی، پشتیبانی از مدارس و فرهنگیان و برگزاری اردوهای دانش‌آموزی ادامه خواهد داشت.

وی درباره نحوه شناسایی دانش‌آموزان مشمول این طرح گفت: دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی از حمایت‌های این نهادها برخوردار هستند و تمرکز بسیج سازندگی بر خانواده‌ها و دانش‌آموزان نیازمندی است که زیرپوشش هیچ نهاد حمایتی قرار ندارند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اضافه کرد: این افراد عمدتاً با همکاری مدیران مدارس، فرماندهان نواحی مقاومت و رده‌های بسیج سازندگی در نقاط مختلف استان شناسایی و بسته‌های آموزشی به آنها تحویل داده شده است.

اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در بوشهر

خرمدل با تشریح بخشی از اقدامات جهادی استان در سال جاری گفت: بیش از یک‌هزار بسته معیشتی و ده‌ها فقره جهیزیه میان خانواده‌های محروم توزیع شده و در زمینه ایجاد اشتغال و پرداخت تسهیلات خرد نیز اقدامات مؤثری انجام گرفته است.

وی حوزه سلامت و درمان را یکی از نیازهای جدی مناطق کم‌برخوردار دانست و اظهار کرد: با اعزام کاروان‌های سلامت و برگزاری اردوهای جهادی پزشکی، تاکنون بیش از ۱۵ میلیارد تومان خدمات درمانی رایگان به مردم مناطق کم‌برخوردار استان ارائه شده است.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به ظرفیت گروه‌های جهادی خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰۰ گروه جهادی شناسنامه‌دار در سراسر استان فعالیت می‌کنند و این گروه‌ها در مناسبت‌هایی همچون اربعین حسینی، ساخت و بهسازی منازل مددجویان و محسنین و دیگر عرصه‌های خدمت‌رسانی حضور فعال دارند.

وی ادامه داد: رویکرد بسیج سازندگی تنها محدود به حمایت‌های مستقیم معیشتی نیست و توسعه زیرساختی مناطق محروم نیز در دستور کار قرار دارد.

خرمدل افزود: بیش از ۶۰۰ پروژه آبخیزداری با همت بسیج سازندگی در نقاط مختلف استان بوشهر در حال اجرا است که بخش عمده این طرح‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد و می‌تواند در تقویت منابع آبی، حمایت از کشاورزی و کنترل روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها مؤثر باشد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی را یکی دیگر از برنامه‌های بسیج سازندگی برای تقویت اقتصاد خانوارها دانست و گفت: استفاده از پنل‌های خورشیدی در مناطق روستایی ضمن کمک به کاهش ناترازی برق، می‌تواند یک منبع درآمد پایدار برای خانواده‌ها ایجاد کند.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر بیان کرد: نوسانات قیمت‌ها در مقطعی روند پرداخت تسهیلات این طرح را با چالش مواجه کرد، اما اجرای نیروگاه‌های خورشیدی خانگی با جدیت دنبال می‌شود.

خرمدل با اشاره به نزدیک شدن فصل بارندگی گفت: تأمین و توزیع رول‌های ایزوگام برای بهسازی سقف منازل نیازمندان، آسفالت و احداث راه‌های بین‌مزارع و راه‌های روستایی از دیگر برنامه‌های بسیج سازندگی در ماه‌های پیش رو است.

وی تأکید کرد: نیروهای سپاه و بسیج در کنار نهادهای امدادی، خود را خادم مردم می‌دانند و حضور در عرصه دفاعی هیچ‌گاه مانعی برای خدمت‌رسانی و مجاهدت در میدان محرومیت‌زدایی و فعالیت‌های جهادی نخواهد بود.