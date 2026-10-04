به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر بهروز شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: پس از اعلام آمادگی گسترده مردم برای دفاع از کشور، طرح شناسایی، سازماندهی و آموزش داوطلبان جان‌فدا در دستور کار قرار گرفت و در این استان نیز شمار زیادی از داوطلبان برای مشارکت در این طرح ساماندهی شدند.

وی با بیان اینکه رزمایش جان‌فدا با هدف نمایش آمادگی و حضور مردم برگزار می‌شود، افزود: حضور مردم در صحنه، یکی از پشتوانه‌های اقتدار نیروهای مسلح است و انسجام اجتماعی نقش مهمی در تقویت قدرت بازدارندگی کشور دارد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به برنامه زمان‌بندی رزمایش گفت: مراحل نخست این برنامه از دوم مهرماه در برخی شهرستان‌ها برگزار شده و مرحله بعدی روز ۱۹ مهرماه در بیرجند، قاینات، طبس، درمیان و سرایان برگزار خواهد شد.

بهروز با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مطلوب این برنامه، خواستار همکاری مجموعه‌ها در زمینه حمل‌ونقل شرکت‌کنندگان، اطلاع‌رسانی، فضاسازی شهری و تأمین خدمات مورد نیاز شد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، روابط عمومی دستگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج ادارات برای اطلاع‌رسانی و پشتیبانی از رزمایش تأکید کرد.