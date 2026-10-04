اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای گازرسانی مناطق بالادست بابل

احمد فاطمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه گازرسانی اظهار کرد: طی دو سال حضور در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه، در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار ملی، خارج از سقف اعتبارات استانی و شهرستانی، برای گازرسانی به مناطق بالادست و روستاهای شهرستان بابل اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبارات برای اجرای پروژه‌های مختلف گازرسانی در مناطق روستایی و بالادست بابل در نظر گرفته شده و روند اجرای این طرح‌ها در نقاط مختلف شهرستان در حال پیگیری است.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های گازرسانی از مطالبات مهم مردم مناطق روستایی و بالادست است، گفت: تأمین اعتبار ملی برای این پروژه‌ها با هدف تسریع در روند گازرسانی و بهره‌مندی روستاها و مناطق کمتر برخوردار از این زیرساخت انجام شده است.

فاطمی خاطرنشان کرد: پیگیری تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی شهرستان بابل در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با استفاده از ظرفیت‌های ملی، روند اجرای طرح‌های مورد نیاز مردم شتاب بیشتری بگیرد.

وی ادامه داد: گازرسانی علاوه بر بهبود شرایط زندگی خانوارهای روستایی، نقش مهمی در توسعه زیرساختی، کاهش هزینه‌های تأمین سوخت و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف شهرستان دارد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در پایان بر تداوم پیگیری‌ها برای تکمیل پروژه‌های گازرسانی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای مناطق باقی‌مانده تأکید کرد.