قهرمانی هست، استخدام نیست؛ مطالبه قدیمی ورزش ناشنوایان

خبرکزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: ورزش ناشنوایان در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌های مالی و اجرایی، یکی از رشته‌های مدال‌آور ورزش ایران در میادین بین‌المللی بوده است؛ ورزشکارانی که در کنار افتخارآفرینی برای کشور، همچنان با دغدغه‌هایی مانند اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و تأمین منابع مالی مواجه هستند.

مسعود فراهانی، رئیس فدراسیون ورزش ناشنوایان، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به پیگیری موضوع استخدام قهرمانان ناشنوا، از تلاش فدراسیون برای قرار گرفتن قهرمانان المپیک ناشنوایان در تعریف قانونی قهرمانان المپیک خبر داد و درباره مهم‌ترین مشکلات و برنامه‌های پیش روی این فدراسیون توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه، مشروح گفت‌وگوی خبرنگار مهر با مسعود فراهانی، رئیس فدراسیون ورزش ناشنوایان، درباره وضعیت اشتغال قهرمانان، مشکلات مالی، شرایط تیم‌های ملی و مطالبات ورزشکاران ناشنوا را می‌خوانید:

مهم‌ترین دغدغه فدراسیون ناشنوایان چیست؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که ما در فدراسیون دنبال می‌کنیم، بحث اشتغال ورزشکاران ناشنواست. با توجه به اینکه برای المپیک شنوایان در هیئت وزیران موضوع استخدام قهرمانان مطرح و مصوب شده است، این مسئله درباره قهرمانان ناشنوایان هنوز به شکل کامل دیده نشده است.

ما معتقدیم وقتی ورزشکار ناشنوا در المپیک شرکت می‌کند و برای کشور مدال می‌آورد، باید قهرمانی او نیز در قوانین و مقررات کشور به رسمیت شناخته شود.

آیا فدراسیون برای حل مشکل استخدام قهرمانان ناشنوا اقدامی انجام داده است؟

بله، در همین زمینه نامه‌ای به آقای دکتر دنیامالی، وزیر محترم ورزش و جوانان، نوشته‌ایم و درخواست کرده‌ایم دستور دهند موضوع از مسیر مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

هدف ما این است که در قانون، قهرمان المپیک ناشنوایان نیز به صورت مشخص در تعریف قهرمان المپیک قرار بگیرد تا ورزشکاران ما بتوانند از امتیازات قانونی مربوط به قهرمانان استفاده کنند.

چرا با وجود گذشت سال‌ها، هنوز این موضوع به نتیجه نرسیده است؟

متأسفانه بعد از حدود ۴۰ سال تازه یک مصوبه در این زمینه به مجلس رفته است. مشکل این است که در بعضی تعاریف و مصوبات، فقط دو بخش از ساختار ورزش المپیکی مورد اشاره قرار گرفته و ورزش ناشنوایان دیده نشده است.

در حالی که ما در دنیا سه سازمان ورزشی در این حوزه داریم و ورزش ناشنوایان نیز ساختار و مسابقات المپیکی خودش را دارد. امیدواریم با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم، این موضوع اصلاح شود.

یعنی معتقدید باید قهرمانان ناشنوایان هم در ردیف قهرمانان المپیک قرار بگیرند؟

دقیقاً. خواسته ما این است که عنوان «قهرمان المپیک ناشنوایان» در قوانین کشور به رسمیت شناخته شود و ورزشکارانی که برای کشورشان افتخارآفرینی می‌کنند، از حقوق و مزایای قانونی متناسب با این افتخار برخوردار شوند.

امیدواریم با کمک وزارت ورزش و جوانان و پیگیری در مجلس، این اتفاق بیفتد.

بزرگ‌ترین مشکل و سنگ جلوی راه فدراسیون ورزش ناشنوایان در شرایط فعلی چیست؟

اگر بخواهم صریح بگویم، مشکل ما از هر نظر وجود دارد؛ به‌خصوص از نظر مالی. شرایط اقتصادی کشور و شرایط جنگی باعث شده فشار اقتصادی افزایش پیدا کند و مجموعه ورزش نیز از این شرایط تأثیر می‌گیرد.

فدراسیون با وجود این مشکلات تلاش می‌کند فعالیت‌های خود را ادامه دهد و ورزشکاران و تیم‌های ملی را برای حضور در مسابقات مختلف آماده کند.

با وجود مشکلات مالی، وضعیت رشته‌های ورزشی ناشنوایان چگونه است؟

ما رشته‌های ورزشی بسیار گسترده‌ای داریم و در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنیم. از طرف دیگر، ورزشکاران ناشنوای کشورمان مدال‌آور هستند و در مسابقات بین‌المللی توانسته‌اند افتخارات زیادی برای ایران کسب کنند.

این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت ورزش ناشنوایان بسیار بالاست و اگر حمایت بیشتری از این ورزشکاران صورت بگیرد، قطعاً می‌توانیم شاهد موفقیت‌های بیشتری باشیم.

در آستانه مسابقات بین‌المللی، چه برنامه‌ای برای تیم‌های ملی دارید؟

هفته آینده تیم ملی دوومیدانی ناشنوایان در مالزی اعزام می‌شود. این تیم نیز با وجود اینکه تعداد ورزشکاران آن نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده، امیدواریم بتواند مدال‌های بیشتری برای کشورمان کسب کند.

کاهش تعداد نفرات به این معنا نیست که از ظرفیت تیم کاسته شده است؛ هدف ما این است که با انتخاب نفرات توانمند، بتوانیم با تعداد کمتر نیز عملکرد خوبی داشته باشیم و مدال‌آوری کنیم.

آیا سازمان بهزیستی در حوزه ورزش ناشنوایان با فدراسیون همکاری دارد؟

خوشبختانه در این زمینه اقداماتی در حال انجام است و قرار است برای توسعه همکاری‌ها میان فدراسیون ورزش ناشنوایان و سازمان بهزیستی، تفاهم‌نامه‌ای به امضا برسد.

امیدواریم این تفاهم‌نامه بتواند زمینه همکاری‌های بیشتر میان فدراسیون و سازمان بهزیستی را فراهم کند و بخشی از نیازهای ورزشکاران ناشنوا را پوشش دهد.

این تفاهم‌نامه قرار است چه بخشی از مشکلات ورزش ناشنوایان را پوشش دهد؟

هدف ما این است که بعد از این همه سال، همکاری‌ها منسجم‌تر و جدی‌تر شود و بتوانیم از ظرفیت‌های موجود برای حمایت از ورزشکاران ناشنوا استفاده کنیم.

ورزشکاران ما فقط در زمان مسابقات نیاز به حمایت ندارند؛ آنها در زندگی اجتماعی و شغلی نیز با مشکلاتی مواجه هستند و باید نگاه حمایتی نسبت به آنها وجود داشته باشد.

شما شخصاً چقدر این موضوع را دنبال می‌کنید؟

من شخصاً از ته دل این موضوع را دنبال می‌کنم. چون مشکلات ورزشکاران ناشنوا را می‌شناسم و می‌خواهم صدای آنها شنیده شود.

وقتی می‌گویم باید برای این ورزشکاران کاری انجام شود، واقعاً از دل خودم صحبت می‌کنم. امیدوارم مسئولان نیز مشکلات آنها را ببینند و در تصمیم‌گیری‌ها شرایط ورزشکاران ناشنوا را درک کنند.

از مسئولان چه انتظاری دارید؟

انتظار ما این است که مسئولان حرف دل ورزشکاران ناشنوا را بشنوند. این ورزشکاران برای کشور مدال می‌آورند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در مسابقات بین‌المللی به اهتزاز درمی‌آورند.

امیدوارم آقای دکتر حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز حرف دل ما و ورزشکاران ناشنوا را بشنوند و برای حل مشکلات آنها کمک کنند.

با توجه به محدودیت‌های مالی، آینده ورزش ناشنوایان را چگونه می‌بینید؟

با وجود همه مشکلات، آینده ورزش ناشنوایان را روشن می‌بینم؛ چون ظرفیت ورزشکاران ما بالاست. اگر حمایت‌ها بیشتر شود، می‌توانیم در رشته‌های مختلف مدال‌های بیشتری کسب کنیم.

مشکل اصلی این است که ظرفیت و توان ورزشکاران وجود دارد، اما باید امکانات و حمایت‌های لازم نیز در اختیار آنها قرار بگیرد.

سخن پایانی شما برای ورزشکاران ناشنوای کشور چیست؟

از همه ورزشکاران ناشنوا می‌خواهم با قدرت به مسیر خود ادامه دهند. آنها ثابت کرده‌اند که محدودیت شنوایی نمی‌تواند مانع افتخارآفرینی برای ایران شود.

فدراسیون نیز تلاش می‌کند در کنار ورزشکاران باشد و موضوعاتی مانند اشتغال، حمایت‌های اجتماعی و مسائل مالی را تا جایی که امکان دارد پیگیری کند. امیدوارم با همکاری وزارت ورزش، مجلس، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌ها، بخشی از مشکلاتی که سال‌هاست ورزشکاران ناشنوا با آن روبه‌رو هستند، برطرف شود.

رئیس فدراسیون ورزش ناشنوایان در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت از قهرمانان این حوزه گفت: ورزشکاران ناشنوا بارها توانایی خود را در میادین بین‌المللی ثابت کرده‌اند و اکنون نوبت مسئولان است که در حوزه اشتغال، حمایت اجتماعی و تأمین امکانات ورزشی، پاسخ شایسته‌ای به این افتخارآفرینی‌ها بدهند.