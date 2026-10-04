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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۲

مقام حزب‌الله: تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد، مقاومت باقی خواهد ماند

مقام حزب‌الله: تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد، مقاومت باقی خواهد ماند

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان با تأکید بر تداوم مقاومت گفت: تا زمانی که اشغال، کشتار، تخریب و آوارگی ادامه داشته باشد، مقاومت به‌عنوان یک گزینه باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شیخ «علی دعموش»، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان در سخنانی در جریان یک تجمع پیشاهنگی در ضاحیه جنوبی بیروت، بر اهمیت نقش گروه‌های پیشاهنگی در جامعه تأکید کرد.

دعموش با اشاره به شرایط جنوب لبنان گفت: در سایه ادامه اشغال و تجاوزات و با توجه به ناتوانی دولت در انجام مسئولیت‌هایش، دفاع از سرزمین و پایبندی به مقاومت همچنان یک گزینه خواهد بود.

وی همچنین خواستار بازنگری مقامات لبنانی در رویکرد خود شد و تأکید کرد که موضوع آزادسازی جنوب و بازگشت ساکنان به مناطق خود باید در زمره مسائل اصلی کشور قرار گیرد.

کد مطلب 6967972

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