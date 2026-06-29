حادثه امنیتی در شهرستان مرزی پاوه / جزئیات رسمی هنوز اعلام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه حادثه‌ای امنیتی در شهرستان مرزی پاوه در استان کرمانشاه رخ داد که به دنبال آن، نیروهای امنیتی و انتظامی در منطقه وارد عمل شدند.

بر اساس اطلاعاتی که به خبرنگار مهر رسیده، این حادثه در جریان یک اقدام مسلحانه رخ داده است، اما تاکنون هیچ‌یک از مراجع مسئول، جزئیات دقیق درباره نحوه وقوع، عوامل دخیل یا ابعاد این حادثه را به صورت رسمی منتشر نکرده‌اند.

همچنین بررسی‌های امنیتی و اطلاعاتی برای روشن شدن ابعاد حادثه و شناسایی عامل یا عاملان آن ادامه دارد و انتظار می‌رود اطلاعات تکمیلی پس از پایان بررسی‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح اطلاع‌رسانی شود.

در عین حال، برخی گزارش‌های غیررسمی از وجود شهدایی در این حادثه حکایت دارد، اما تاکنون هیچ مرجع رسمی این اخبار را تأیید یا جزئیات آن را اعلام نکرده است.