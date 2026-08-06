مرگ مشکوک جوان ۲۵ ساله در شاهرود؛ پلیس هنوز اظهارنظر نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حادثهای تلخ در شاهرود به مرگ جوانی ۲۵ ساله به نام «امیرحسین عجم» منجر شده است؛ حادثهای که بر اساس شنیدههای اولیه، احتمال وقوع قتل در آن مطرح شده و بررسی ابعاد آن ادامه دارد.
اطلاعات اولیه درباره این حادثه غیررسمی است و تاکنون جزئیات دقیق چگونگی وقوع و علت مرگ از سوی مراجع ذیصلاح اعلام نشده است.
برخی شنیدهها از احتمال نقش یکی از اعضای خانواده متوفی در این حادثه حکایت دارد. با این حال این موضوع تاکنون از سوی پلیس یا مراجع قضایی تأیید نشده و نمیتوان درباره مسئولیت یا انتساب اتهام به فردی اظهار نظر کرد.
پلیس و مراجع قضایی شاهرود تاکنون در خصوص این حادثه اظهارنظر رسمی نکردهاند.
خبرگزاری مهر نیز تا زمان اعلام نظر رسمی مراجع ذیصلاح، از تأیید جزئیات و انتساب هرگونه اتهام خودداری میکند.
این خبر در صورت دریافت اطلاعات رسمی و اعلام نظر مراجع مسئول، تکمیل خواهد شد.
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