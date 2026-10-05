برداشت بیش از ۶۱ هزار تن محصولات تابستانه در شوش آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز بهرامیان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای با اشاره به آغاز برداشت محصولات کشت تابستانه اظهار کرد: عمده حبوبات کشت‌شده در این شهرستان شامل ماش و لوبیا است که در سطحی نزدیک به یک هزار و ۳۰۰ هکتار کشت شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک هزار و ۶۰۰ تن محصول از این مزارع برداشت شود.

‌بهرامیان افزود: صیفی‌جات نیز از دیگر محصولات مهم کشت تابستانه شهرستان به شمار می‌رود که عمده سطح زیرکشت آن در منطقه غرب کرخه قرار دارد. این محصولات در سطحی نزدیک به دو هزار هکتار کشت شده‌اند و با توجه به شرایط مزارع، پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت و روانه بازار شود.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش با اشاره به توسعه روش‌های نوین آبیاری در اراضی کشاورزی گفت: بیش از ۹۰ درصد سطح زیرکشت صیفی‌جات در منطقه غرب کرخه با استفاده از سامانه‌های آبیاری تحت فشار صورت گرفت.

‌بهرامیان همچنین عنوان کرد: برداشت سایر محصولات تابستانه شهرستان از جمله کنجد، شلتوک و ذرت علوفه‌ای نیز در پیش است و با توجه به زمان رسیدگی این محصولات، عملیات برداشت آن‌ها با فاصله زمانی آغاز خواهد شد.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش در پایان تصریح کرد: هدف از توسعه تنوع کشت و به‌کارگیری روش‌های نوین آبیاری در شهرستان شوش، افزایش بهره‌وری تولید، کاهش مصرف آب و تقویت جایگاه این شهرستان به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی استان خوزستان در تأمین نیاز بازار اعلام شده است.