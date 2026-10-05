به گزارش خبرنگار مهر، علی عیوضی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال بارش‌های سنگین، نوسانات جوی و تغییرات دمایی، گفت: صیانت از ذخایر گندم و کالاهای اساسی و تضمین استمرار امنیت غذایی، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است و در همین راستا از هفته گذشته تمهیدات ویژه‌ای در مراکز ملکی و خصوصی استان به اجرا درآمده است.

وی افزود: در قالب این اقدامات، وضعیت سازه‌ای تأسیسات و انبارها به‌صورت دقیق بررسی و نقاط نیازمند بهسازی شناسایی شده و عملیات لازم برای تقویت سقف و دیواره انبارها انجام گرفته است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ادامه داد: برای جلوگیری از ورود روان‌آب و رطوبت به مراکز نگهداری، کانال‌ها و مسیرهای هدایت و دفع آب‌های سطحی در محوطه سیلوها نیز مورد بررسی و لایروبی قرار گرفته است.

عیوضی با تأکید بر اهمیت کنترل شرایط محیطی در حفظ کیفیت گندم، گفت: سامانه‌های هوادهی و تجهیزات پایش دما و رطوبت در سیلوهای فلزی و بتنی بررسی، آماده‌سازی و به‌روزرسانی شده‌اند تا حتی در صورت تغییرات محسوس دما و رطوبت، شرایط استاندارد نگهداری محموله‌ها حفظ شود.

وی همچنین از آماده‌سازی تجهیزات پشتیبان انرژی در مراکز نگهداری خبر داد و بیان کرد: تابلوهای برق، تجهیزات الکتریکی و دیزل‌ژنراتورها سرویس و آماده به‌کار شده‌اند تا در صورت بروز قطعی برق ناشی از بارش‌های سنگین یا طوفان، فرآیندهای هوادهی، نگهداری و بارگیری گندم با اختلال مواجه نشود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از فعالیت مستمر تیم‌های نظارتی در مراکز ذخیره‌سازی استان خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه پدافند غیرعامل، تیم‌های تخصصی نظارت و بازرسی به‌صورت دوره‌ای و شبانه‌روزی وضعیت مراکز نگهداری را رصد می‌کنند.

عیوضی با اشاره به تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای تداوم زنجیره تأمین کالاهای اساسی، افزود: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های امدادی، ستاد مدیریت بحران و مجموعه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی انجام شده است تا در صورت بروز شرایط اضطراری، انتقال آرد و توزیع کالاهای استراتژیک بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی با اطمینان‌بخشی به شهروندان درباره وضعیت ذخایر استان اظهار کرد: ذخایر گندم و کالاهای اساسی زنجان در شرایط پایدار و استاندارد قرار دارد و مراکز نگهداری استان از آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط نامساعد جوی برخوردار هستند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خاطرنشان کرد: استمرار پایش، آمادگی تجهیزات و حضور نیروهای فنی و نظارتی در مراکز ذخیره‌سازی، با هدف جلوگیری از هرگونه اختلال در روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی دنبال می‌شود.